Vultr携手AMD支持剑桥大学TESSERA人工智能项目，加快推进全球环境监测

英国剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Vultr——全球最大的私有云基础设施公司——与高性能计算及人工智能计算领域领导者AMD今日联合宣布，支持剑桥大学能源与环境研究团队开发TESSERA。这一具有开创意义的人工智能基础模型旨在以空前的规模开展全球环境变化监测，为国际环境监测能力带来新的突破。

Vultr将提供基于AMD Instinct MI325X加速器的计算基础设施，为生成覆盖2017年至2025年全球陆地表面的嵌入表示（embeddings）提供所需算力，赋能农业、生物多样性保护以及可再生能源基础设施监测等多元应用场景。此次合作标志着人工智能在应对全球生态保护挑战中的应用取得重要进展。

TESSERA通过处理欧洲航天局Sentinel系列卫星采集的数据，为地球表面每一个10米×10米网格生成精细的嵌入表示——即由人工智能生成的压缩特征表示。作为迄今基于Sentinel卫星数据构建的逐像素基础模型，TESSERA在精度方面达到业界最高水平，并在模型性能和结果可复现性方面处于领先地位。这些嵌入表示使全球科研机构、政府部门及各类组织能够以前所未有的规模和精度追踪环境变化，从农作物健康监测到森林砍伐识别等应用场景均可受益。

Vultr首席营销官Kevin Cochrane表示：“此次合作彰显了Vultr在先进人工智能基础设施与全球生态保护交汇领域的战略布局。通过为TESSERA提供所需的计算资源，并支持开源技术生态，Vultr正助力推动能够产生切实影响的科研创新，从帮助小农户提高作物产量，到追踪关键生态系统中的生物多样性流失，为应对全球环境挑战提供有力支撑。”

AMD欧洲、中东和非洲（EMEA）地区高级副总裁Stephanie Dismore表示：“TESSERA充分证明，当世界一流的科研团队拥有与之匹配的算力资源和开放的软件生态时，人工智能的潜能将得到充分释放。依托搭载AMD Instinct™ MI325X GPU的Vultr云基础设施，以及AMD ROCm™开放软件栈，剑桥大学研究团队能够高效处理PB级卫星数据，并生成覆盖行星尺度的嵌入表示，助力将环境观测数据转化为可操作、可应用的洞察。”

该项目将依托Vultr基于AMD打造的计算基础设施，包括采用4×8 MI325X GPU配置的计算集群，对嵌入表示进行处理与托管。这一基础设施既可满足模型高强度训练所需的算力需求，也将为全球数据集提供长期存储支持。

剑桥大学计算机科学与技术系行星计算学教授、剑桥地球观测中心联合主任Anil Madhavapeddy教授强调了项目对开放共享的承诺：“我们的目标是让更多人能够平等获取行星尺度环境监测能力。通过依据CC BY许可协议免费开放TESSERA生成的嵌入表示，并公开完整的模型训练流程，我们将确保全球任何科研机构、政府部门或组织都能够根据自身的生态保护需求部署和应用这项技术。”

剑桥大学能源与环境研究团队不仅将开放TESSERA生成的嵌入表示，还将发布一套可完全复现的模型训练流程，使研究人员能够依托Vultr基础设施从零开始训练模型，并根据不同区域的应用需求进行部署和微调。

该项目的计算需求既包括模型训练所需的GPU算力资源，也包括处理原始卫星观测数据所需的CPU计算能力。

三大重点应用领域

此次合作将围绕以下三大核心应用领域开展案例研究：

农业与农业生产优化 ：依托10米空间分辨率的数据，支持作物健康监测、产量预测和风险管理，推动精准农业发展，并重点赋能发展中地区的小农户提升农业生产效率。

：依托10米空间分辨率的数据，支持作物健康监测、产量预测和风险管理，推动精准农业发展，并重点赋能发展中地区的小农户提升农业生产效率。 生物多样性监测与保护 ：监测不同生态环境中的栖息地变化、物种分布和生态系统健康状况，覆盖从热带雨林到英国树篱网络等多种生态系统，为包括刺猬在内的重要物种保护提供科学支撑。

：监测不同生态环境中的栖息地变化、物种分布和生态系统健康状况，覆盖从热带雨林到英国树篱网络等多种生态系统，为包括刺猬在内的重要物种保护提供科学支撑。 可再生能源基础设施：识别并制图太阳能设施、风电场及其他可再生能源基础设施，支持能源转型规划和相关政策制定。

Madhavapeddy教授总结道：“此次合作充分展现了云基础设施在推动具有全球生态影响力的科学研究方面所发挥的重要作用。我们正在开创一种更加开放、更加普惠的环境监测新范式，为英国乃至全球的政策制定和生态保护行动提供科学支撑。”

双方于2025年11月启动合作，自2026年初以来，首批覆盖全球的嵌入表示已面向公众开放。

关于Vultr

Vultr致力于让全球企业和人工智能创新者能够更便捷、更经济地就近获取高性能云基础设施。凭借灵活、可扩展的全球云计算、云GPU、裸金属及云存储解决方案，Vultr已赢得来自185个国家和地区数十万活跃客户的信赖。公司由David Aninowsky创立，并在十余年的发展历程中始终坚持自筹资金运营，现已发展成为全球最大的私有云基础设施公司。

欲了解更多信息，请访问：www.vultr.com。

关于AMD

AMD（纳斯达克股票代码：AMD）以高性能计算和人工智能计算创新为驱动，致力于应对全球最重要的挑战。如今，AMD技术已广泛应用于云计算与人工智能基础设施、嵌入式系统、AI PC及游戏等领域，为全球数十亿用户提供强劲算力支持。凭借覆盖AI优化CPU、GPU、网络产品及软件的丰富产品组合，AMD打造了完整的全栈人工智能解决方案，为智能计算新时代提供卓越性能与灵活扩展能力。欲了解更多信息，请访问：www.amd.com。

关于剑桥大学能源与环境研究团队

剑桥大学计算机科学与技术系能源与环境研究团队运用先进的计算方法，应对气候变化、生物多样性保护和可持续资源管理等全球性挑战。团队通过与联合国环境规划署世界自然保护监测中心（UNEP-WCMC）、世界自然保护联盟（IUCN）及剑桥自然保护倡议等机构开展合作，积极推动学术研究与实际应用深度融合。

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