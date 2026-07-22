Vultr y AMD impulsan el proyecto de IA TESSERA de la Universidad de Cambridge para acelerar el monitoreo ambiental a escala mundial

CAMBRIDGE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la mayor empresa privada de infraestructura en la nube del mundo, y AMD, líder en computación de alto rendimiento e inteligencia artificial, anunciaron su apoyo al Energy & Environment Group de la Universidad de Cambridge en la implementación de TESSERA, un innovador modelo de IA fundacional diseñado para monitorear los cambios ambientales a escala mundial con una cobertura sin precedentes.

Vultr proporciona la infraestructura informática, basada en aceleradores AMD Instinct MI325X, necesaria para generar representaciones vectoriales de alcance mundial que abarcan la superficie terrestre entre 2017 y 2025. Esto permitirá desarrollar aplicaciones para la agricultura, la conservación de la biodiversidad y el monitoreo de infraestructuras de energías renovables. Esta colaboración representa un avance significativo en la aplicación de la IA a los desafíos de la conservación del planeta.

TESSERA procesa datos de los satélites Sentinel de la Agencia Espacial Europea para crear representaciones vectoriales detalladas de parcelas de 10 × 10 metros de la superficie terrestre. TESSERA es el modelo de IA fundacional por píxel más preciso desarrollado hasta la fecha a partir de datos de los satélites Sentinel y se posiciona como referente del sector por sus resultados y su reproducibilidad. Estas representaciones vectoriales permiten que investigadores, gobiernos y organizaciones de todo el mundo hagan un seguimiento de los cambios ambientales, desde el monitoreo del estado de los cultivos hasta la detección de la deforestación, con una escala y un nivel de precisión antes inalcanzables.

"Esta colaboración posiciona a Vultr en la intersección entre la infraestructura de IA de vanguardia y la conservación del planeta", afirmó Kevin Cochrane, director de Marketing de Vultr. "Al proporcionar los recursos informáticos que requiere TESSERA y apostar por tecnologías de código abierto, Vultr impulsa investigaciones con un impacto inmediato en el mundo real, desde ayudar a pequeños productores agrícolas a optimizar el rendimiento de sus cultivos hasta monitorear la pérdida de biodiversidad en ecosistemas críticos".

Stephanie Dismore, vicepresidenta sénior para EMEA de AMD, agregó: "TESSERA demuestra todo lo que puede lograrse cuando equipos de investigación de primer nivel cuentan con la capacidad de cómputo adecuada y una plataforma de software abierta para implementar la IA a gran escala. Gracias a la infraestructura en la nube de Vultr, impulsada por GPU AMD Instinct™ MI325X y la plataforma de software abierto AMD ROCm™, los investigadores de la Universidad de Cambridge pueden procesar de manera eficiente petabytes de datos satelitales y generar representaciones vectoriales a escala planetaria que transforman las observaciones ambientales en información útil para la toma de decisiones".

El proyecto utilizará la infraestructura de Vultr impulsada por AMD, incluidas configuraciones con 4 × 8 GPU MI325X, para procesar y almacenar las representaciones vectoriales. Esta infraestructura dará soporte tanto a las exigentes tareas de entrenamiento del modelo como a las necesidades de almacenamiento a largo plazo del conjunto de datos global.

Anil Madhavapeddy, profesor de Computación Planetaria del Department of Computer Science & Technology de la Universidad de Cambridge y codirector del Cambridge Centre for Earth Observation, destacó el compromiso del proyecto con el acceso abierto: "Nuestro objetivo es democratizar el acceso al monitoreo ambiental a escala planetaria. Al poner las representaciones vectoriales de TESSERA a disposición del público sin costo bajo una licencia CC-BY y publicar el proceso completo de entrenamiento del modelo, garantizamos que cualquier investigador, gobierno u organización del mundo pueda implementar esta tecnología para atender sus necesidades específicas de conservación".

El Energy & Environment Group publicará no solo las representaciones vectoriales, sino también un proceso completamente reproducible para entrenar el modelo desde cero en la infraestructura de Vultr. Esto permitirá implementarlo y ajustarlo para aplicaciones específicas de cada región.

Los requisitos informáticos del proyecto comprenden tanto recursos de GPU para el entrenamiento del modelo como capacidad de CPU para el tratamiento de observaciones satelitales sin procesar.

Tres áreas clave de aplicación

La colaboración desarrollará casos de uso en tres áreas principales:

Agricultura y optimización agrícola: permitirá aplicar técnicas de agricultura de precisión mediante el monitoreo del estado de los cultivos, la predicción de los rendimientos y la gestión de riesgos con una resolución de 10 metros, con especial énfasis en el apoyo a pequeños productores agrícolas de regiones en desarrollo.

permitirá aplicar técnicas de agricultura de precisión mediante el monitoreo del estado de los cultivos, la predicción de los rendimientos y la gestión de riesgos con una resolución de 10 metros, con especial énfasis en el apoyo a pequeños productores agrícolas de regiones en desarrollo. Monitoreo y conservación de la biodiversidad: permitirá monitorear los cambios en los hábitats, la distribución de las especies y el estado de los ecosistemas en diversos entornos, desde bosques tropicales hasta las redes de setos del Reino Unido, fundamentales para especies como los erizos.

permitirá monitorear los cambios en los hábitats, la distribución de las especies y el estado de los ecosistemas en diversos entornos, desde bosques tropicales hasta las redes de setos del Reino Unido, fundamentales para especies como los erizos. Infraestructura de energías renovables: permitirá detectar y cartografiar instalaciones solares, parques eólicos y otras infraestructuras de energías renovables para respaldar la planificación de la transición energética y el desarrollo de políticas públicas.

"Esta alianza demuestra cómo la infraestructura en la nube puede acelerar la investigación científica con un impacto real en la conservación del planeta", concluyó Anil Madhavapeddy. "Esta colaboración sienta las bases de un nuevo paradigma para un monitoreo ambiental abierto y accesible que puede contribuir a fundamentar decisiones de política pública y acciones de conservación tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo".

La colaboración comenzó en noviembre de 2025 y las primeras representaciones vectoriales de alcance mundial están disponibles para el público desde principios de 2026.

Acerca de Vultr

La misión de Vultr es ofrecer una infraestructura en la nube de alto rendimiento, fácil de usar, accesible y asequible para empresas e innovadores en IA de todo el mundo. Cientos de miles de clientes activos en 185 países confían en sus soluciones de Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal y Cloud Storage por su flexibilidad, escalabilidad y alcance global. Fundada por David Aninowsky y autofinanciada durante más de una década, Vultr se ha consolidado como la mayor empresa privada de infraestructura en la nube del mundo.

Más información en www.vultr.com.

Acerca de AMD

AMD (NASDAQ: AMD) impulsa la innovación en computación de alto rendimiento e IA para afrontar algunos de los desafíos más importantes del mundo. En la actualidad, su tecnología está presente en miles de millones de experiencias en infraestructura para la nube e IA, sistemas embebidos, PC con IA y videojuegos. Con un amplio portafolio de CPU, GPU, soluciones de redes y software optimizados para IA, AMD ofrece soluciones integrales de IA con el rendimiento y la escalabilidad necesarios para impulsar una nueva era de la computación inteligente. Más información en www.amd.com.

Acerca del Energy & Environment Group de la Universidad de Cambridge

El Energy & Environment Group del Department of Computer Science & Technology de la Universidad de Cambridge emplea enfoques computacionales para abordar desafíos de alcance planetario, como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos. A través de alianzas con organizaciones como el UNEP-WCMC, la IUCN y la Cambridge Conservation Initiative, el Grupo conecta la investigación académica con aplicaciones de impacto concreto.

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