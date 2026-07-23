Options Technology擴展低延遲基礎架構，支援MIAX在美國的所有交易所

倫敦、紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Options Technology（Options）是為全球金融市場提供高效能IT基礎設施的領先供應商，該公司已深化與Miami International Holdings, Inc.（MIAX）長達八年的合作關係，將其低延遲基礎設施與連線服務加以擴展，以支援MIAX所有的美國交易所。這些交易所包括MIAX Options®、MIAX Pearl®、MIAX Emerald®及MIAX Sapphire®；MIAX Pearl Equities™；以及MIAX Futures®。

此次擴展進一步鞏固了Options作為美國衍生性商品市場中值得信賴之技術合作夥伴的地位，使業者能夠透過單一、具韌性且超低延遲的平台，存取MIAX所有美國交易所及其市場資料。

透過運用Options經過實證的基礎設施，客戶可獲得直連MIAX美國交易所的高速連線，以極低的延遲和最高的可靠性支援演算法交易、造市及流動性提供，同時還能取得MIAX全面的資料饋送服務。

Options Technology總裁暨執行長Danny Moore表示：「此次上線啟用標誌著我們與MIAX長期合作的一項重大里程碑。支援MIAX所有的美國交易所，彰顯了我們在不犧牲效能的情況下，應對複雜且多交易場所環境的能力。我們的基礎設施專為適應不同市場模型與運作機制而打造，確保客戶能夠在MIAX整個美國業務版圖中順暢且高效地運作。」

此外，該建置運用了Options的AtlasInsight解決方案，為MIAX提供其交易場所內的目標網路可視性及即時效能分析。AtlasInsight工具提供深入的營運網路遙測，可實現主動式容量規劃與快速異常偵測。

MIAX技術長Matt Rotella表示：「我們很高興能深化與Options Technology的合作關係，在MIAX的美國選擇權、期貨及股票交易所之間提供統一且低延遲的體驗。此次擴展透過Options的高科技網路基礎設施，為交易社群提供了更多優質的連線選擇。」

此次整合透過Options在美國的資料中心據點及其可擴展的AtlasFabric連線骨幹予以支援，該骨幹提供安全且高吞吐量的存取能力，連接北美各地的主要交易場所。此基礎設施使交易公司能夠以完整的透明度與掌控力，進行主機代管、交叉連線及管理其市場存取。

隨著Options現已連接至MIAX所有的美國交易所，業者得以簡化其美國市場存取策略，同時受惠於一致的效能表現與營運韌性。

此公告奠基於Options近期多項重要進展，包括Options推出AtlasInsight V5以加速洞察與提升可視性，驅動現代化交易基礎設施、Options藉由導入阿布達比證券交易所（ADX）資料饋送以擴展中東業務版圖，以及德州證券交易所（TXSE）選用AtlasInsight進行次世代封包擷取與即時分析。

關於Options Technology：

Options Technology（Options）是一家處於銀行和交易基礎設施尖端的金融科技公司。我們在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭設有辦事處，為全球客戶提供服務。Options的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端運算、安全和人工智慧（AI）。

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