NIQ y Circle K amplían su colaboración global en materia analítica a más de 12 países

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder en inteligencia de consumo, y Circle K anunciaron hoy un acuerdo global de varios años que abarca más de 12 países de América del Norte y Europa. Se trata de una colaboración que combina el alcance global de NIQ, sus análisis impulsados por IA y su profundo conocimiento de los mercados locales para ayudar a Circle K a transformar la toma de decisiones, acelerar el crecimiento y ofrecer las mejores experiencias para los clientes a lo largo de su creciente presencia en todo el mundo.

En un escenario minorista cada vez más competitivo, dinámico y en constante evolución, esta colaboración permite a Circle K mantenerse a la vanguardia de la demanda cambiante de los consumidores, optimizar su desempeño y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento en todos los mercados. A través de los análisis impulsados por IA y las plataformas de toma de decisiones de NIQ, las unidades de negocio y el Centro Global de Excelencia de Circle K acelerarán la toma de decisiones más inteligentes en materia de comercialización, fijación de precios y operaciones, adaptadas a la dinámica de los mercados locales y alineadas con una estrategia global.

Gracias a este acuerdo, en Europa, los equipos de Circle K podrán adaptar los análisis, el surtido y la información sobre precios a las condiciones del mercado local, al tiempo que se mantiene la alineación entre las operaciones regionales.

En lo que respecta a Canadá, Circle K está ampliando el uso de las capacidades de análisis predictivo y prescriptivo de NIQ, lo que le brinda acceso a las mismas soluciones avanzadas que se implementan hoy en Estados Unidos. La implementación ampliada también ofrecerá una mayor granularidad a nivel de mercado, y esto permitirá obtener información más detallada y localizada para respaldar la toma de decisiones operativas y de comercialización de las unidades de negocio.

“A medida que se expande la presencia de Circle K, es cada vez más importante contar con un socio de confianza para el análisis de datos que tenga tanto alcance global como una profunda experiencia local”, declaró Trey Powell, vicepresidente sénior de Alimentos y Venta minorista de Circle K. “Los análisis avanzados y los datos impulsados por IA de NIQ ayudan a nuestros equipos a tomar decisiones más inteligentes y rápidas. De este modo, podemos atender mejor a los clientes y acelerar el crecimiento en todos los mercados”.

Este despliegue global cuenta con el respaldo del modelo de servicio especializado de NIQ, que incluye apoyo presencial en las oficinas de Circle K de todo el mundo. Un enfoque práctico que está diseñado para impulsar la adopción, maximizar el valor y garantizar que los equipos de comercialización y análisis de Circle K estén plenamente capacitados para acelerar la obtención de información, mejorar la toma de decisiones y aumentar el impacto comercial.

“Para ser exitosos en el entorno minorista actual se requiere tanto escala global como precisión a nivel local”, aseguró James Hunt, director general de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Tiendas de conveniencia en NIQ. “A través de esta colaboración ampliada, Circle K aprovecha los conocimientos, los análisis y las capacidades de toma de decisiones impulsadas por IA para avanzar más rápido, operar a una escala global consistente y ofrecer resultados más sólidos tanto para las unidades de negocio como, y lo más importante, para sus clientes”. Juntos, NIQ y Circle K seguirán fortaleciendo su colaboración a medida que Circle K avance en su estrategia de crecimiento global, aprovechando los conocimientos basados en datos para mejorar el desempeño en todos los mercados.

Preguntas frecuentes

¿Qué se anuncia en este acuerdo entre NIQ y Circle K?

NIQ y Circle K se han decidido a ampliar su colaboración mediante un acuerdo global de varios años que abarca más de 12 países de América del Norte y Europa. El acuerdo amplía el uso que hace Circle K de los análisis predictivos y prescriptivos de NIQ para respaldar una toma de decisiones más inteligente en materia de comercialización, fijación de precios y operaciones.

¿Qué regiones están incluidas en el acuerdo ampliado?

El acuerdo abarca muchos mercados en América del Norte y Europa. En Europa, permite una mayor personalización local por mercado, mientras que en Canadá amplía el acceso de Circle K a las mismas capacidades analíticas avanzadas que en la actualidad se implementan en Estados Unidos.

¿Cómo utilizará Circle K las capacidades analíticas de NIQ?

Circle K utilizará los análisis predictivos y prescriptivos de NIQ para obtener información detallada y localizada que respalde la toma de decisiones en materia de comercialización, precios y estrategias operativas. La implementación ampliada ofrece una mayor granularidad a nivel de mercado, lo que ayuda a los equipos a responder de manera más eficaz a las dinámicas locales de los consumidores y de la competencia.

¿Cómo respalda este acuerdo la estrategia de crecimiento global de Circle K?

A medida que Circle K sigue su proceso de expansión a nivel global, el acuerdo ofrece un marco flexible que permite implementar las soluciones de NIQ de manera consistente en todas las regiones, al tiempo que se adaptan a las necesidades específicas de cada mercado. Este equilibrio entre la alineación global y la relevancia local ayuda a Circle K a gestionar la complejidad a medida que crece.

¿Qué papel desempeña el modelo de servicio de NIQ en esta colaboración?

Esta colaboración ampliada cuenta con el respaldo del modelo de servicio dedicado de NIQ, que incluye soporte in situ en todas las oficinas de Circle K a nivel mundial. Este enfoque práctico está diseñado para impulsar la adopción, maximizar el valor y garantizar que los equipos de Circle K estén plenamente capacitados para utilizar la información de manera efectiva.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Al combinar una inigualable cobertura de datos global y mediciones detalladas de los consumidores y el comercio minorista con décadas de experiencia en modelado de IA, NIQ crea sistemas de toma de decisiones que ayudan a las empresas a convertir datos complejos en acciones seguras.

Presente en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82% de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo global. A través de plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, lo que ayuda a las marcas y a los minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué pasos deben seguir a continuación.

Para saber más al respecto, visite www.niq.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa sobre la ampliación de la colaboración global en materia de análisis entre Circle K y NIQ puede contener declaraciones prospectivas sobre comportamientos previstos de los consumidores, tendencias del mercado y desarrollos del sector. Estas declaraciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales en función de los datos disponibles, los patrones históricos y diversas hipótesis. Términos como “podría”, “anticipa”, “proyecta”, “cree”, “prevé”, “planea”, «prevé a futuro”, “indica” y expresiones similares tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Las presentes declaraciones no son garantías de resultados futuros y están sujetas a incertidumbres inherentes, incluidos cambios en las preferencias de los consumidores, las condiciones económicas, los avances tecnológicos y la dinámica competitiva. Los resultados reales pueden diferir en gran medida de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Si bien nos esforzamos por fundamentar nuestras conclusiones con datos confiables y metodologías sólidas, no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias futuros, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

#NIQ-General

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.