QualityKiosk تُعيَّن شريكًا للخدمات المُدارة لمركز التميّز لاختبارات الأنظمة المؤسسية لدى بنك UAB

--(BUSINESS WIRE)--دبي، الإمارات العربية المتحدةأعلنت اليوم QualityKiosk Technologies، الشركة الرائدة لخدمات موثوقية الذكاء الاصطناعي، وضمان الذكاء الاصطناعي، والهندسة القائمة على الوكلاء، عن تعيينها شريكًا لتقديم الخدمات المُدارة لدى United Arab Bank (UAB)، وذلك لتأسيس وتشغيل مركز التميّز لاختبارات الأنظمة (TCoE) على مستوى المؤسسة بأكملها.

تدعم الشراكة الاستراتيجية استراتيجية بنك UAB المستمرة للتحول الرقمي من خلال تعزيز قدراته في مجال هندسة الجودة على مستوى المؤسسة، والمضي قدمًا في تحقيق رؤيته الرامية إلى تقديم تجارب مصرفية رقمية آمنة ومرنة وسلسة. وبإنشاء مركز تميّز مركزي لاختبارات الأنظمة، يهدف بنك UAB إلى توحيد ممارسات هندسة الجودة، وتسريع وتيرة تقديم الحلول التقنية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الحوكمة عبر منظومته التقنية بأكملها.

وسيعتمد مركز TCoE على إطار عمل لهندسة الجودة يرتكز على نهج الأتمتة أولاً، مستفيدًا من حوكمة مُنظَّمة، وعمليات موحَّدة، ونماذج تنفيذ قائمة على تحقيق النتائج. وباتباع هذا النهج، ستُرسِّخ QualityKiosk مفهوم الجودة في جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، بما يتيح إجراء الاختبارات المستمرة، وتطبيق الأتمتة الذكية، وتعزيز هندسة الأداء.

وصرَّح Maneesh Jhawar، الرئيس التنفيذي لشركة QualityKiosk Technologies: "تعكس رؤية بنك UAB لإنشاء مركز تميّز مركزي لاختبارات الأنظمة (TCoE) على مستوى المؤسسة التزامًا راسخًا بتقديم تجارب مصرفية رقمية متسقة وعالية الجودة. وتنتابنا حالة من الفخر بشراكتنا مع البنك في هذه المسيرة، إذ نوظف نهجنا القائم على الأتمتة أولاً في هندسة الجودة لضمان تسريع وتيرة تقديم الحلول، وتعزيز الامتثال، وتوفير تجارب عملاء متسقة على نطاق واسع".

وقال S V Padmanabhan، الرئيس التنفيذي للمعلومات في بنك UAB: "تمثل هذه الشراكة مع QualityKiosk دعمًا للمرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي لبنك UAB، من خلال تعزيز قدراتنا في مجال هندسة الجودة على مستوى المؤسسة". "ومن خلال إنشاء مركز تميّز مركزي لاختبارات الأنظمة وتبني نهج الأتمتة أولاً، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز المرونة التشغيلية، وترسيخ الحوكمة عبر منظومتنا الرقمية، بما يدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد".

وقال الدكتور عبدالله الطائي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك UAB: "ينصب تركيزنا في بنك UAB على بناء نموذج تشغيلي أكثر مرونة وكفاءة واستعدادًا للمستقبل، بما يدعم طموحاتنا في مجال التحول الرقمي. ويُعد مركز التميّز لاختبارات الأنظمة خطوة مهمة في هذه المسيرة، إذ يساعدنا على ترسيخ الاتساق، وتعزيز حوكمة الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإرساء أساس قابل للتوسع يضمن مواصلة الابتكار في مختلف أنحاء البنك".

ومن المزمع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة التطبيقات عبر مختلف القنوات المصرفية الرقمية لبنك UAB، وتسريع وتيرة تقديم الحلول التقنية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بعمليات الاختبار، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، إلى جانب إرساء إطار عمل قابل للتوسع لحوكمة الجودة يتماشى مع مسيرة النمو المستمرة للبنك.

وتعزِّز هذه الشراكة مكانة شركة QualityKiosk كشركة رائدة في تقديم حلول هندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على نهج الأتمتة أولاً لعملائها العالميين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، بالتوازي مع دعم رؤية بنك UAB الرامية إلى توفير تجارب مصرفية رقمية سلسة وآمنة.

نبذة عن QualityKiosk Technologies

تأسست QualityKiosk Technologies (QK) عام 2000، وهي شركة متخصصة في هندسة موثوقية الذكاء الاصطناعي وضمان الذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على بناء الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشرها وتشغيلها على نطاق واسع. تعمل شركة QK على ترسيخ موثوقية الأنظمة بما يمكّن عملاءها من تحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. واستنادًا إلى عقود من الخبرة في مجالات هندسة الجودة، وضمان الجودة الرقمية، وهندسة الموثوقية، والحوسبة السحابية، والأتمتة، وهندسة المنتجات، تمكّن الشركة المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي مع الحد من المخاطر التشغيلية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويرتكز نهج الشركة على نظام تشغيل موثوقية الذكاء الاصطناعي، وهو إطار عمل متكامل يشمل تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الموثوقية، وضمان موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة التحول إلى اليمين، وموثوقية الأنظمة المتقدمة، والهندسة القائمة على الوكلاء. وبالجمع بين قابلية المراقبة، والأتمتة، وهندسة السياق، ونماذج التنفيذ القائمة على المنصات، تساعد QualityKiosk المؤسسات على تعزيز المرونة التشغيلية، وتحسين الأداء، وترسيخ الحوكمة، والارتقاء بتجربة العملاء.

وتزاول QualityKiosk أعمالها في أكثر من 25 دولة، وتقدم خدماتها لعدد من أبرز المؤسسات في قطاعات الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، والاتصالات، والرعاية الصحية، والتصنيع، إلى جانب الشركات الرقمية في الأساس. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.qualitykiosk.com.

نبذة عن .United Arab Bank P.J.S.C

United Arab Bank P.J.S.C. (UAB) تأسس عام 1975 في إمارة الشارقة، كشركة مساهمة عامة أُنشئت بالشراكة بين نخبة من المستثمرين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستثمرين دوليين، وتُدرج أسهمه للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

يقدم بنك UAB مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات والحلول المرنة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة وأسواق رأس المال، إلى جانب المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملائه ومتطلبات الأسواق. واليوم، يُعد بنك UAB أحد البنوك الوطنية القليلة المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويواصل جهوده للارتقاء بحياة الأفراد من خلال إضفاء طابع إنساني على الخدمات المصرفية عبر تقديم خدمة استثنائية ودعم مالي مُصمم بما يلبي احتياجات كل عميل.

ويحظى بنك UAB بتصنيف ائتماني ضمن فئة الدرجة الاستثمارية من كلٍ من وكالة Moody’s، بتصنيف (Baa2/P-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة Fitch، بتصنيف (BBB+/F2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يمكن العثور على معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني: www.uab.ae

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