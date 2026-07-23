Evotec selecteert Navan om het globale beheer van reizen, betalingen en uitgaven een te maken

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het wereldwijde platform voor bedrijfsreizen en -uitgaven aangestuurd door AI, maakte vandaag bekend dat Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), het internationale bedrijf gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, Navan heeft geselecteerd om zijn volledige bedrijfs-T&E (Travel & Expense) programma in de belangrijkste wereldwijde markten te beheren.

Evotec is een bedrijf actief in biowetenschappen dat pionierswerk verricht voor de toekomst van het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen. Sinds jaar en dag had het bedrijf T&E onafhankelijk in verschillende landen beheerd, wat betekent dat werknemers met een patchwork van verschillende tools en manuele offline processen moest omgaan.

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