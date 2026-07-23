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Evotec selecteert Navan om het globale beheer van reizen, betalingen en uitgaven een te maken

Wereldleider in het ontdekken van geneesmiddelen werkt met Navan samen om operationele uitmuntendheid te bevorderen en komaf te maken met handmatige rappertering van uitgaven

original Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het wereldwijde platform voor bedrijfsreizen en -uitgaven aangestuurd door AI, maakte vandaag bekend dat Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), het internationale bedrijf gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, Navan heeft geselecteerd om zijn volledige bedrijfs-T&E (Travel & Expense) programma in de belangrijkste wereldwijde markten te beheren.

Evotec is een bedrijf actief in biowetenschappen dat pionierswerk verricht voor de toekomst van het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen. Sinds jaar en dag had het bedrijf T&E onafhankelijk in verschillende landen beheerd, wat betekent dat werknemers met een patchwork van verschillende tools en manuele offline processen moest omgaan.

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