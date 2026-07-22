NIQ und Circle K erweitern ihre globale Zusammenarbeit im Bereich Analytik auf mehr als 12 Länder

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, und Circle K haben heute eine auf mehrere Jahre angelegte globale Vereinbarung für mehr als 12 Länder in Nordamerika und Europa bekannt gegeben. Durch die Zusammenarbeit werden die globale Reichweite von NIQ, seine KI-gestützten Analysen und seine detaillierten lokalen Marktkenntnisse gebündelt, um Circle K bei der Transformation seiner Entscheidungsfindung, der Beschleunigung seines Wachstums und der Bereitstellung erstklassiger Kundenerlebnisse in seinem wachsenden globalen Netzwerk zu unterstützen.

In einer immer wettbewerbsintensiveren und sich schnell verändernden Einzelhandelslandschaft ermöglicht diese Zusammenarbeit es Circle K, den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen immer einen Schritt voraus zu sein, seine Performance zu optimieren und neue Wachstumschancen in allen Märkten zu erschließen. Dank der KI-gestützten Analyse- und Entscheidungsplattformen von NIQ werden die Business Units und das Global Center of Excellence von Circle K intelligentere Entscheidungen hinsichtlich Merchandising, Preisgestaltung und Betriebsabläufen treffen können, die auf die lokalen Marktdynamiken abgestimmt sind und gleichzeitig der globalen Strategie entsprechen.

In Europa erhalten die Teams von Circle K im Rahmen der Vereinbarung die Möglichkeit, Analysen, Sortiments- und Preisentscheidungen an die lokalen Marktbedingungen anzupassen und dabei die Abstimmung zwischen den regionalen Niederlassungen sicherzustellen.

In Kanada weitet Circle K seine Nutzung der prädiktiven und präskriptiven Analysefunktionen von NIQ aus und erhält dadurch Zugang zu denselben fortschrittlichen Lösungen, die derzeit in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen. Die erweiterte Implementierung wird außerdem zu einer höheren Granularität auf Marktebene führen und so tiefere, stärker lokalisierte Einblicke ermöglichen, um die Business Units bei ihren Entscheidungen in den Bereichen Merchandising und Betrieb zu unterstützen.

„Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Expansion von Circle K wird ein zuverlässiger Analysepartner, der sowohl über globale Reichweite als auch über fundierte lokale Expertise verfügt, immer wichtiger“, so Trey Powell, SVP für Food & Retail bei Circle K. „Die fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnisse von NIQ helfen unseren Teams, intelligentere Entscheidungen schneller zu treffen, sodass wir unsere Kunden besser bedienen und das Wachstum in allen Märkten beschleunigen können.“

Die weltweite Einführung wird durch das umfassende Servicemodell von NIQ unterstützt, das auch Vor-Ort-Support in allen Circle K-Niederlassungen weltweit beinhaltet. Dieser praxisorientierte Ansatz zielt auf die Förderung der Akzeptanz, die Maximierung des Nutzens und die Gewährleistung ab, dass die Merchandising- und Analyseteams von Circle K alle erforderlichen Voraussetzungen erhalten, um schneller zu Erkenntnissen zu gelangen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und den wirtschaftlichen Erfolg zu steigern.

„Um im heutigen Einzelhandelsumfeld bestehen zu können, sind sowohl globale Reichweite als auch Präzision auf lokaler Ebene unerlässlich“, so James Hunt, Managing Director für den Bereich Beverage Alcohol, Tobacco & Convenience bei NIQ. „Durch diese erweiterte Zusammenarbeit kann Circle K auf KI-gestützte Erkenntnisse, Analysen und Entscheidungshilfen zurückgreifen, um schneller zu handeln, weltweit einheitlich zu agieren und bessere Ergebnisse sowohl für die Business Units als auch – was am wichtigsten ist – für ihre Kunden zu erzielen.“ NIQ und Circle K werden im Zuge der globalen Wachstumsstrategie von Circle K ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen und datengestützte Erkenntnisse nutzen, um die Leistung in allen Märkten zu steigern.

Häufig gestellte Fragen

Was wird in der Vereinbarung zwischen NIQ und Circle K bekannt gegeben?

NIQ und Circle K erweitern ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer auf mehrere Jahre angelegten globalen Vereinbarung, die mehr als 12 Länder in Nordamerika und Europa umfasst. Durch die Vereinbarung kann Circle K die prädiktiven und präskriptiven Analysen von NIQ verstärkt nutzen, um intelligentere Entscheidungen in den Bereichen Merchandising, Preisgestaltung und Betriebsabläufe zu treffen.

Welche Regionen umfasst die erweiterte Vereinbarung?

Die Vereinbarung erstreckt sich auf mehrere Märkte in Nordamerika und Europa. In Europa ermöglicht sie eine bessere lokale Anpassung an die jeweiligen Märkte, während Circle K in Kanada Zugang zu denselben fortschrittlichen Analysefunktionen erhält, die derzeit in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen.

Wie wird Circle K die Analysefunktionen von NIQ nutzen?

Circle K wird die prädiktiven und präskriptiven Analysen von NIQ nutzen, um tiefere, stärker lokalisierte Einblicke zu gewinnen, die die Entscheidungsfindung in den Bereichen Merchandising, Preisgestaltung und Betriebsstrategien unterstützen. Die erweiterte Implementierung sorgt für eine höhere Granularität auf Marktebene und hilft den Teams daher, effektiver auf lokale Verbraucher- und Wettbewerbsdynamiken zu reagieren.

Wie unterstützt diese Vereinbarung die globale Wachstumsstrategie von Circle K?

Die Vereinbarung bietet Circle K im Zuge seiner weiteren globalen Expansion einen flexiblen Rahmen, innerhalb dessen NIQ-Lösungen regionenübergreifend einheitlich eingesetzt und zugleich an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Märkte angepasst werden können. Diese Balance aus globaler Ausrichtung und lokaler Relevanz hilft Circle K bei der Bewältigung der Komplexität, die mit dem Wachstum einhergeht.

Welche Rolle spielt das Servicemodell von NIQ bei dieser Zusammenarbeit?

Die erweiterte Zusammenarbeit wird durch das umfassende Servicemodell von NIQ unterstützt, das unter anderem Vor-Ort-Support in allen Niederlassungen von Circle K weltweit umfasst. Durch diesen praxisorientierten Ansatz sollen die Akzeptanz gefördert, der Nutzen maximiert und sichergestellt werden, dass die Teams von Circle K die gewonnenen Erkenntnisse effektiv nutzen können.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zur erweiterten globalen Zusammenarbeit zwischen Circle K und NIQ im Bereich Analytik enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen. Diese Aussagen geben die derzeitigen Erwartungen und Prognosen wieder, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie „wird“, „erwartet“, „prognostiziert“, „glaubt“, „sagt vorher“, „plant“, „blickt voraus“, „deutet darauf hin“ und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen naturgemäßen Unsicherheiten, einschließlich Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit beschriebenen abweichen. Obgleich wir uns bemühen, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

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