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NIQ e Circle K ampliano la collaborazione nell'ambito dell'analisi globale in oltre 12 paesi

L'accordo ampliato consente alle business unit di Circle K di accelerare decisioni più efficienti in materia di merchandising, prezzi e operazioni in tutto il Nord America e in Europa

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), società leader di consumer intelligence, e Circle K hanno annunciato oggi un accordo globale pluriennale che comprende oltre 12 paesi in America del Nord e in Europa. La collaborazione riunisce la portata globale, le capacità di analisi gestite dall'IA e la profonda intelligence di mercato locale di NIQ per aiutare Circle K a trasformare il processo decisionale, accelerare la crescita e offrire esperienze cliente best-in-class all'interno della sua presenza globale in espansione.

In un panorama del retail sempre più competitivo e in rapida evoluzione, la collaborazione consente a Circle K di stare al passo con la domanda in evoluzione dei consumatori, ottimizzare le prestazioni e sbloccare nuove opportunità di crescita all'interno dei mercati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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