NIQ e Circle K ampliano la collaborazione nell'ambito dell'analisi globale in oltre 12 paesi

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), società leader di consumer intelligence, e Circle K hanno annunciato oggi un accordo globale pluriennale che comprende oltre 12 paesi in America del Nord e in Europa. La collaborazione riunisce la portata globale, le capacità di analisi gestite dall'IA e la profonda intelligence di mercato locale di NIQ per aiutare Circle K a trasformare il processo decisionale, accelerare la crescita e offrire esperienze cliente best-in-class all'interno della sua presenza globale in espansione.

In un panorama del retail sempre più competitivo e in rapida evoluzione, la collaborazione consente a Circle K di stare al passo con la domanda in evoluzione dei consumatori, ottimizzare le prestazioni e sbloccare nuove opportunità di crescita all'interno dei mercati.

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