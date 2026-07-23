Evotec choisit Navan pour unifier la gestion mondiale des voyages, des paiements et des notes de frais

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des notes de frais basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui qu’Evotec (NASDAQ : EVO ; Frankfurt Prime Standard : EVT), société internationale spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments, a choisi Navan pour gérer l’ensemble de son programme de voyages d’affaires et de gestion des dépenses (T&E) sur ses principaux marchés mondiaux.

Entreprise du secteur des sciences de la vie pionnière dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments, Evotec gérait jusqu’à présent ses voyages d’affaires et ses dépenses de manière indépendante dans différents pays, ce qui obligeait ses collaborateurs à jongler entre une multitude d’outils disparates et des processus manuels hors ligne. Dans le cadre de sa stratégie axée sur l’excellence opérationnelle, Evotec rationalise davantage ces processus grâce à une plateforme unifiée et conviviale qui favorise la cohérence, la transparence et l’efficacité.

« Simplifier les processus et renforcer l’excellence opérationnelle tout en dotant nos collaborateurs d’outils efficaces constituent des priorités essentielles pour Evotec », déclare Kay Prätorius, vice-président des achats chez Evotec. « Le passage à la plateforme Navan, unique et intuitive, améliorera l’expérience utilisateur globale, en offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur nos activités mondiales de voyages et de gestion des frais. »

Evotec déploie Navan en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie et en France, dans le but d’harmoniser l’expérience utilisateur et de réduire les saisies manuelles en automatisant le rapprochement dès le moment où la carte est passée dans le terminal.

« Nous constatons souvent des gains d’efficacité significatifs lorsque les organisations mettent à niveau et modernisent leurs systèmes de gestion des déplacements et des frais », déclare Zahir Abdelouhab, vice-président principal des ventes aux entreprises pour la région EMEA chez Navan. « Evotec franchit une étape importante dans la rationalisation et la standardisation de ses processus, et Navan l’accompagne dans cette démarche en apportant plus de clarté et de simplicité à la gestion des déplacements et des notes de frais, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur leur cœur de métier. »

À propos d'Evotec

Evotec est une entreprise spécialisée dans les sciences de la vie qui ouvre la voie à l’avenir de la découverte et du développement de médicaments. En associant des avancées scientifiques majeures à l’innovation basée sur l’IA et à des technologies de pointe, nous accélérons le parcours menant du concept au traitement, plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande précision. Notre expertise couvre les petites molécules, les produits biologiques, les thérapies cellulaires et les modalités associées, s’appuyant sur des plateformes propriétaires telles que les bases de données moléculaires sur les patients, PanOmics et la modélisation des maladies basée sur les cellules iPS. Grâce à des modèles de partenariat flexibles et adaptés aux besoins de nos clients, nous collaborons avec l’ensemble des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques, plus de 800 sociétés de biotechnologie, des institutions universitaires et des acteurs du secteur de la santé. Nos offres vont des services autonomes aux programmes de R&D entièrement intégrés, en passant par des partenariats stratégiques à long terme, alliant excellence scientifique et agilité opérationnelle. Par le biais de Just – Evotec Biologics, nous redéfinissons le développement et la fabrication des produits biologiques afin d’en améliorer l’accessibilité et le caractère abordable. Grâce à un solide portefeuille de plus de 100 actifs de R&D propriétaires, dont la plupart sont détenus en copropriété, nous nous concentrons sur des domaines thérapeutiques clés, notamment l’oncologie, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, la neurologie et l’immunologie. L’équipe mondiale d’Evotec, composée de plus de 4 500 experts, opère depuis des sites situés en Europe et aux États-Unis, offrant des technologies et des services complémentaires au sein de centres d’excellence synergiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evotec.com.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est une plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses, basée sur l’IA, qui facilite les déplacements des voyageurs. De la recherche de vols et d’hôtels à l’automatisation du rapprochement des dépenses, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive que les voyageurs apprécient et sur laquelle les équipes financières s’appuient. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et apprenez-en davantage sur navan.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, à l’exception des déclarations portant sur des faits historiques, pourraient être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act). Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l’emploi de termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « prévoit », « projette », « devrait » ou d’expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent notamment ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de Navan sur formulaire 10-Q, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 juin 2026, tels qu’ils pourraient être mis à jour dans les documents déposés ultérieurement par Navan auprès de la SEC. Sauf exigence légale, Navan ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations prospectives et n’a pas l’intention de le faire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.