ClickHouse aangekondigd als hoofdpartner en shirtsponsor van Fulham Football Club

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fulham Football Club kondigt met trots ClickHouse aan, een wereldwijd technologiebedrijf gespecialiseerd in realtime-analyses, data-infrastructuur en AI-toepassingen, als zijn nieuwste hoofdpartner en shirtsponsor van het eerste herenteam.

Door deze meerjarige samenwerking zal ClickHouse prominent aanwezig zijn op de voorkant van de thuis-, uit- en derde tenues van het eerste herenteam. ClickHouse is gedurende de looptijd van de samenwerking ook te zien in Craven Cottage, op de digitale kanalen van de club, op wedstrijdmateriaal en in diverse ervaringen voor supporters. Het thuistenue van Fulham FC wordt op donderdag 23 juli 2026 onthuld; bekijk de Instagram-pagina van de club voor updates.

Onze samenwerking getuigt van Fulhams voortdurende focus op innovatie, prestaties en het bieden van boeiende ervaringen voor supporters, zowel in Craven Cottage als op de digitale platforms van de club. ClickHouse gaat de club niet alleen helpen bij het moderniseren van haar werkwijzen; samen zullen we onze gemeenschappen ondersteunen bij het verkennen van de toekomst van technologie en kansen creëren om hun vaardigheden op het gebied van data en kunstmatige intelligentie in de praktijk te ontwikkelen.

ClickHouse is een open-source database die is gebouwd met het oog op snelheid. Wanneer je online iets opzoekt en direct een antwoord krijgt, is ClickHouse waarschijnlijk achter de schermen aan het werk. Ontwikkelaars en bedrijven wereldwijd, waaronder Meta, OpenAI, Sony, Tesla en Visa, maken gebruik van ClickHouse en dragen er zelf ook aan bij, waardoor het een echt wereldwijd open-sourceproject is. Naarmate AI steeds gangbaarder wordt, is ClickHouse uitgegroeid tot de database bij uitstek, omdat AI realtime context nodig heeft om nauwkeurige resultaten te kunnen leveren.

Jon Don-Carolis, Chief Revenue Officer bij Fulham Football Club, verklaart:

"We zijn enorm enthousiast ClickHouse te mogen verwelkomen als hoofdpartner en sponsor op de voorkant van het shirt van het eerste herenteam. ClickHouse is een ambitieus, snelgroeiend technologiebedrijf. Nu Fulham blijft investeren in zijn toekomst op de lange termijn, zowel op als buiten het veld, laat deze samenwerking goed onze inzet zien op het gebied van innovatie, vooruitgang en het opbouwen van betekenisvolle banden met supporters wereldwijd."

Aaron Katz, CEO bij ClickHouse, zegt:

"ClickHouse is verheugd om onze strategische samenwerking met Fulham Football Club aan te kondigen. Beide organisaties delen waarden als topprestaties, ambitie en uitmuntendheid. Snelheid is voor beide essentieel: de beslissingen die in een fractie van een seconde op het veld worden genomen, verschillen niet zo veel van de beslissingen in milliseconden die onze database elk moment verwerkt voor veel van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld. Die gedeelde basis is wat ons naar deze samenwerking heeft getrokken. We kijken ernaar uit om de ambities van Fulham in de Premier League, op het veld en daarbuiten te ondersteunen."

Fulham Football Club en ClickHouse zullen gedurende de looptijd van het partnerschap samenwerken om acties te realiseren die innovatie, prestaties en de kracht van realtime inzichten vieren. Zij zullen boeiende ervaringen creëren voor supporters in Craven Cottage, via digitale kanalen en binnen de bredere Fulham-gemeenschap.

Over ClickHouse

ClickHouse is een razendsnel, open-source kolomgeoriënteerd databasebeheersysteem dat is ontwikkeld voor realtime gegevensverwerking en -analyse op grote schaal. ClickHouse Cloud is ontworpen voor hoge prestaties en biedt uitzonderlijke query-snelheid en gelijktijdigheid, waardoor het ideaal is voor applicaties die direct inzicht vereisen in grote hoeveelheden data, nodig hebben. Nu AI-agenten steeds meer in software worden geïntegreerd en veel frequentere en complexere query’s genereren, biedt ClickHouse een engine met hoge doorvoercapaciteit en lage latentie, speciaal ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan. ClickHouse geniet het vertrouwen van toonaangevende bedrijven zoals Meta, OpenAI, Sony, Tesla en Visa, en helpt teams inzichten te verkrijgen en slimmere beslissingen te nemen met een schaalbaar, efficiënt en modern dataplatform. Ga voor meer informatie naar clickhouse.com.

Over Fulham Football Club:

Fulham Football Club werd in 1879 opgericht als een lokaal jongensteam van de kerk, Fulham St Andrew’s. Fulham FC, de oudste van de Londense eersteklasseclubs, heeft een lange en kleurrijke geschiedenis van bijna 150 jaar. De club wordt terecht gezien als de ‘Original Football Club’ van Londen, met zijn thuisstadion Craven Cottage, waar al sinds 1896, 130 jaar geleden, wedstrijden worden gespeeld.

Het herenteam promoveerde voor het eerst naar de Premier League in 2001 en bleef tot 2013 in de hoogste divisie van Engeland spelen. Fulham FC bereikte in 2010 de finale van de eerste editie van de Europa League, maar verloor in de verlenging met 2-1 van Atlético Madrid. Recente successen van het herenteam zijn onder meer de promotie naar de Premier League door het winnen van de play-offfinales van het Championship in 2018 en 2020. De club promoveerde in 2022 ook naar de Premier League door het Championship te winnen.

Shahid Khan, voorzitter van Fulham FC en eigenaar van de Jacksonville Jaguars uit de National Football League, kocht de club in 2013. De visie van de voorzitter voor de New Riverside Stand heeft de toekomst van de club in Craven Cottage veiliggesteld en de capaciteit vergroot tot meer dan 28.000 toeschouwers, waarbij de tribune een scala aan uitzonderlijke hospitality-mogelijkheden biedt. Bovendien heeft de ontwikkeling van Fulham Pier gezorgd voor een bestemming van wereldklasse aan de oevers van de Theems, waar het hele jaar door gebruik van kan worden gemaakt.

Het eerste herenelftal:

Vorig seizoen eindigde het eerste elftal van Fulham FC op de 11e plaats in de Premier League en bereikte het de kwartfinale van de League Cup. In 2026/27 staat de ploeg onder leiding van Álvaro Arbeloa. Hij werd op 7 juli 2026 tot hoofdtrainer benoemd. De ploeg komt in zijn eerste thuiswedstrijd (Craven Cottage) van het nieuwe Premier League-seizoen 2026/27 uit tegen Chelsea op 24 augustus 2026.

Het eerste dameselftal:

Het dameselftal van Fulham FC sloot het seizoen 2025/26 af als kampioen in Tier 4 van de FA Women’s National League Division One South-East en bleef het hele seizoen ongeslagen. Deze indrukwekkende prestatie betekende twee volledige seizoenen zonder nederlaag in de competitie. Hoofdtrainer Steve Jaye en zijn ploeg zullen in 2026/27 uitkomen in Tier 3 van de FA Women’s National League Southern Premier Division.

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