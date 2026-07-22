Japonský přeshraniční e-shop WAFUU.COM představuje svou oficiální maskotku Mochi.
Japonský přeshraniční e-shop WAFUU.COM představuje svou oficiální maskotku Mochi.
Malá radost z Japonska – WAFUU.COM představuje svou novou oficiální maskotku Mochi, která zpříjemní objevování japonských produktů fanouškům po celém světě.
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Společnost QRESTIA Inc. (se sídlem v tokijské čtvrti Šibuja; prezident a generální ředitel: Hidemasa Fukada) s potěšením oznamuje, že WAFUU.COM, její přeshraniční e-shop, představil svou novou oficiální maskotku Mochi. Mochi bude ztělesňovat vstřícnost a přátelskou povahu značky WAFUU.COM na jejích webových stránkách, sociálních sítích, v marketingových kampaních, přiložených materiálech k zásilkám i dalších kreativních materiálech a bude navazovat kontakt s fanoušky po celém světě.
Kousek štěstí z Japonska — poznejte Mochi, nový oficiální maskot WAFUU.COM.Share
Úvodní video je nyní dostupné na oficiálních webových stránkách Mochi:https://mochi.wafuu.com/
1. O Mochi
Mochi vznikla jako ztělesnění prosté radosti z výběru japonských produktů. Její měkká, zaoblená silueta, jemný výraz a charakteristické roztomilé detaily byly navrženy tak, aby působily přívětivě jak na návštěvníky, kteří japonské produkty objevují poprvé, tak na dlouholeté příznivce japonské kultury. Je to postavička, ke které se lidé budou rádi vracet, ukládat si ji a sdílet ji s ostatními.
2. Plány do budoucna
Oficiální webové stránky Mochi, vytvořené v rámci konceptu „Malá radost z Japonska“, představují profil Mochi, její příběh, detaily návrhu, galerii i premiérové video. V budoucnu budou průběžně doplňovány o nové sezónní vizuály a další obsah.
Mochi se bude postupně objevovat také na své profilové stránce na WAFUU.COM, v krátkých videích a sezónních příspěvcích na sociálních sítích, ve vizuálech kampaní, e-mailových newsletterech i v materiálech přikládaných k zásilkám. Pro média, tvůrce obsahu a obchodní partnery je nyní k dispozici také press kit obsahující grafické podklady s průhledným i bílým pozadím, profilový text a různé varianty loga.
3. O WAFUU.COM
WAFUU.COM ( https://wafuu.com/ ) je přeshraniční e-shop, který fanouškům po celém světě přináší to nejzajímavější z Japonska – od papírenských potřeb, produktů s oblíbenými postavičkami a sběratelských či hobby předmětů až po sladkosti, kosmetiku a lifestylové výrobky. Doručuje do 125 zemí a regionů, podporuje 21 jazyků i platby v různých měnách a nabízí skutečně bezhraniční zážitek z nakupování.
4. Slovo generálního ředitele
„Mochi dává podobu přání společnosti WAFUU.COM přiblížit radost z Japonska lidem po celém světě – jednodušeji a svobodněji. Vytvořili jsme postavičku, jejíž vřelost dokáže oslovit i beze slov. Mochi není jen o prodeji produktů – jejím posláním je učinit objevování WAFUU.COM o něco radostnějším a příjemnějším zážitkem. Doufáme, že z ní vyroste postavička oblíbená po celém světě. Budeme rádi za vaši podporu na sociálních sítích.“
— Hidemasa Fukada, prezident a generální ředitel společnosti QRESTIA Inc.
Odkazy
Oficiální web Mochi:https://mochi.wafuu.com/
YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu
WAFUU.COM: https://wafuu.com/
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Contacts
QRESTIA Inc.
Tel: +81-3-5726-9180
Fax: +81-3-5726-9340
E-mail: mochi@wafuu.com