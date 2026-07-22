Japońska międzynarodowa platforma e-commerce „WAFUU.COM” prezentuje oficjalną maskotkę „Mochi”

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (siedziba: Shibuya, Tokio; prezes i dyrektor generalny: Hidemasa Fukada) ma przyjemność poinformować, że jej międzynarodowa platforma e-commerce WAFUU.COM zaprezentowała nową oficjalną maskotkę, Mochi. Maskotka Mochi ma stanowić wyraz atmosfery ciepła i przyjazności WAFUU.COM zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, w kampaniach reklamowych, na ulotkach dołączanych do opakowań oraz w innych materiałach twórczych, nawiązując więź z fanami ze wszystkich zakątków świata.

Filmik prezentujący debiut maskotki jest już dostępny na oficjalnej stronie internetowej Mochi: https://mochi.wafuu.com/

1. Informacje o Mochi

Maskotka Mochi powstała z myślą o ucieleśnieniu zwykłej radości płynącej z wyboru japońskich produktów. Jej miękkie, zaokrąglone kształty, łagodny wygląd i charakterystyczne, ujmujące detale zostały zaprojektowane w celu stworzenia serdecznej atmosfery zarówno dla osób odwiedzających platformę po raz pierwszy, jak i dla wieloletnich wielbicieli japońskiej kultury – ma to być postać, którą użytkownicy zechcą ponownie zobaczyć, zachować i udostępnić innym.

2. Plany na przyszłość

Oficjalna strona internetowa Mochi, która zadebiutowała pod hasłem „Odrobina szczęścia prosto z Japonii”, prezentuje profil Mochi, jej historię, szczegółowe informacje na temat jej wzornictwa, galerię obrazów oraz inauguracyjny filmik, a już wkrótce ukażą się nowe elementy graficzne i treści o charakterze sezonowym.

Mochi coraz częściej pojawiać się będzie także na specjalnej stronie profilowej WAFUU.COM, w klipach publikowanych w mediach społecznościowych oraz w sezonowych postach, elementach graficznych kampanii, newsletterach rozsyłanych pocztą elektroniczną oraz ulotkach dołączanych do opakowań. Zestaw materiałów dla prasy, w tym materiały na przezroczystym oraz białym tle, tekst profilowy oraz układ logo, jest już dostępny dla mediów, twórców i partnerów.

3. Informacje o WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) to międzynarodowa platforma e-commerce dostarczająca najatrakcyjniejsze japońskie produkty wielbicielom z całego świata – od artykułów papierniczych, figurek i elementów hobbistycznych po przekąski, kosmetyki i produkty lifestyle'owe. Platforma realizuje dostawy do 125 krajów i regionów, jest dostępna w 21 językach i obsługuje płatności w wielu różnych walutach, zapewniając prawdziwie transgraniczne doświadczenie zakupowe.

4. Komentarz dyrektora generalnego

„Mochi nadaje wyraz pragnieniu przyświecającemu WAFUU.COM, by przybliżyć światu japońską radość z jeszcze większą swobodą. Zaprojektowaliśmy maskotkę, której ciepło nie wymaga słów. Mochi ma nie tylko pomóc w sprzedaży, ale również zadbać o to, by odkrywanie WAFUU.COM przebiegało subtelniej i zapewniało nieco więcej radości; mamy nadzieję, że skradnie serca użytkowników na całym świecie. Chętnie usłyszymy o tym w mediach społecznościowych.”

– Hidemasa Fukada, prezes i dyrektor generalny QRESTIA Inc.

Linki

Oficjalna strona internetowa Mochi: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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