Japońska międzynarodowa platforma e-commerce „WAFUU.COM” prezentuje oficjalną maskotkę „Mochi”
Japońska międzynarodowa platforma e-commerce „WAFUU.COM” prezentuje oficjalną maskotkę „Mochi”
Odrobina szczęścia prosto z Japonii – platforma WAFUU.COM prezentuje nową oficjalną maskotkę, Mochi, by zapewnić fanom z całego świata jeszcze więcej radości podczas odkrywania japońskich produktów.
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (siedziba: Shibuya, Tokio; prezes i dyrektor generalny: Hidemasa Fukada) ma przyjemność poinformować, że jej międzynarodowa platforma e-commerce WAFUU.COM zaprezentowała nową oficjalną maskotkę, Mochi. Maskotka Mochi ma stanowić wyraz atmosfery ciepła i przyjazności WAFUU.COM zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, w kampaniach reklamowych, na ulotkach dołączanych do opakowań oraz w innych materiałach twórczych, nawiązując więź z fanami ze wszystkich zakątków świata.
Filmik prezentujący debiut maskotki jest już dostępny na oficjalnej stronie internetowej Mochi: https://mochi.wafuu.com/
1. Informacje o Mochi
Maskotka Mochi powstała z myślą o ucieleśnieniu zwykłej radości płynącej z wyboru japońskich produktów. Jej miękkie, zaokrąglone kształty, łagodny wygląd i charakterystyczne, ujmujące detale zostały zaprojektowane w celu stworzenia serdecznej atmosfery zarówno dla osób odwiedzających platformę po raz pierwszy, jak i dla wieloletnich wielbicieli japońskiej kultury – ma to być postać, którą użytkownicy zechcą ponownie zobaczyć, zachować i udostępnić innym.
2. Plany na przyszłość
Oficjalna strona internetowa Mochi, która zadebiutowała pod hasłem „Odrobina szczęścia prosto z Japonii”, prezentuje profil Mochi, jej historię, szczegółowe informacje na temat jej wzornictwa, galerię obrazów oraz inauguracyjny filmik, a już wkrótce ukażą się nowe elementy graficzne i treści o charakterze sezonowym.
Mochi coraz częściej pojawiać się będzie także na specjalnej stronie profilowej WAFUU.COM, w klipach publikowanych w mediach społecznościowych oraz w sezonowych postach, elementach graficznych kampanii, newsletterach rozsyłanych pocztą elektroniczną oraz ulotkach dołączanych do opakowań. Zestaw materiałów dla prasy, w tym materiały na przezroczystym oraz białym tle, tekst profilowy oraz układ logo, jest już dostępny dla mediów, twórców i partnerów.
3. Informacje o WAFUU.COM
WAFUU.COM (https://wafuu.com/) to międzynarodowa platforma e-commerce dostarczająca najatrakcyjniejsze japońskie produkty wielbicielom z całego świata – od artykułów papierniczych, figurek i elementów hobbistycznych po przekąski, kosmetyki i produkty lifestyle'owe. Platforma realizuje dostawy do 125 krajów i regionów, jest dostępna w 21 językach i obsługuje płatności w wielu różnych walutach, zapewniając prawdziwie transgraniczne doświadczenie zakupowe.
4. Komentarz dyrektora generalnego
„Mochi nadaje wyraz pragnieniu przyświecającemu WAFUU.COM, by przybliżyć światu japońską radość z jeszcze większą swobodą. Zaprojektowaliśmy maskotkę, której ciepło nie wymaga słów. Mochi ma nie tylko pomóc w sprzedaży, ale również zadbać o to, by odkrywanie WAFUU.COM przebiegało subtelniej i zapewniało nieco więcej radości; mamy nadzieję, że skradnie serca użytkowników na całym świecie. Chętnie usłyszymy o tym w mediach społecznościowych.”
– Hidemasa Fukada, prezes i dyrektor generalny QRESTIA Inc.
Linki
Oficjalna strona internetowa Mochi: https://mochi.wafuu.com/
YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu
WAFUU.COM: https://wafuu.com/
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Contacts
QRESTIA Inc.
Tel: +81-3-5726-9180
Fax: +81-3-5726-9340
E-mail: mochi@wafuu.com