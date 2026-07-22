越境ECサイト「WAFUU.COM」、公式キャラクター“Mochi”を発表

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 日本の商品を世界へ届ける越境ECサイト「WAFUU.COM」は、本日、公式キャラクター「Mochi（モチ）」を発表しました。Mochiは、WAFUU.COMを通じて日本の魅力的な商品と出会う楽しさを、やさしく、親しみやすく伝えていく存在です。今後はWAFUU.COMのサイト、SNS、キャンペーン、同梱物、各種クリエイティブを通じて、世界中のファンとのコミュニケーションを担います。

デビュームービーは公式サイトで公開中です。

▶ Mochi公式サイト：https://mochi.wafuu.com/

1. Mochiについて

Mochiは、“日本の商品を選ぶ楽しさ”そのものを象徴するキャラクターとして誕生しました。やわらかく丸みのあるシルエット、やさしい表情、印象に残るチャームポイントを持ち、初めてWAFUU.COMを訪れる方にも、すでに日本のカルチャーを愛する方にも自然に寄り添うデザインを目指しています。ブランドの世界観を視覚的に伝えるだけでなく、「また会いたい」「保存したい」「シェアしたい」と感じてもらえる存在になることを目指します。

2. 今後の展開

Mochi公式サイトは、“A tiny happiness from Japan.”をコンセプトに、Mochiのプロフィールや誕生の背景、デザインの特徴、ギャラリー、デビュームービーなどを掲載しており、今後も季節のビジュアルや新コンテンツを順次追加していく予定です。

また、MochiはWAFUU.COM公式サイト内の特設プロフィールページ、公式SNSでのショート動画や季節投稿、キャンペーンビジュアル、メールマガジン、パッケージ同梱物などにも順次登場予定です。発表にあわせて、メディア関係者・クリエイター・パートナー向けに、透明背景PNG、白背景設定資料、プロフィールテキスト、ロゴ併記画像などを含むプレスキットも公開します。

3. WAFUU.COMについて

WAFUU.COM（https://wafuu.com/）は、日本ならではの文具、キャラクター商品、ホビーアイテムから、お菓子、コスメ、ライフスタイル商品まで、日本の魅力的な商品を世界中のファンへ届ける越境ECサイトです。125の国・地域への配送に対応し、21言語・多通貨決済で国境を越えたショッピング体験を提供しています。

4. 代表コメント

「Mochi（モチ）は、“日本の楽しさを、もっと近くに、もっと自由に届ける”というWAFUU.COMの思いをかたちにした存在です。言葉がなくても伝わる親しみやすさを大切にデザインしました。商品を売るためだけではなく、WAFUU.COMと出会う体験そのものを少しうれしく、少しやさしくする存在として、世界中の方に愛されるキャラクターへ育てていきます。応援のコメントもぜひSNSでお寄せください。」

株式会社クレスティア 代表取締役社長 深田 秀正

関連リンク

Mochi特設プロフィールページ：https://mochi.wafuu.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM公式サイト：https://wafuu.com/