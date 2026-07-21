Yubico 推出 YubiKey 5.8，将 Passkey 的应用从可信身份认证扩展至可信授权验证

瑞典斯德哥尔摩 / 美国加利福尼亚州圣克拉拉 / 新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Yubico（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所股票代码：YUBICO）作为抗网络钓鱼身份认证技术的先驱，以及原创 Passkey 硬件安全密钥 YubiKey 的缔造者，今日宣布 YubiKey 5.8 正式全面上市。此次发布标志着 Passkey 的角色实现重要拓展——从提供安全身份认证，进一步延伸至支持可验证、基于硬件信任根的授权验证。全新固件为企业在身份钱包、文档签名及 AI 驱动的审批等场景中构建安全工作流程奠定了坚实基础，同时为开发者提供测试、设计和部署这些新一代安全能力所需的关键功能，加速相关创新应用的开发与落地。

随着生成式 AI 和智能代理不断成熟，并被用于发起更快速、更自动化的网络攻击，传统的多重身份验证（MFA）已难以应对不断升级的安全挑战。如今，全球安全负责人面临的核心课题已不仅是确保“谁”能够登录系统，更在于确保用户或自主 AI 智能代理“能够执行哪些操作”均经过严格、可信的授权。YubiKey 长期以来一直提供业界领先的抗网络钓鱼防护能力，而 YubiKey 5.8 则进一步满足复杂、多环境企业的安全需求——将安全能力从可信登录扩展至可信授权，为 AI 时代可验证的数字操作提供基于硬件的可信安全基础。

Yubico 首席产品与技术官 Albert Biketi 表示：“YubiKey 5.8 是现代身份认证生态系统最具里程碑意义的架构升级之一，它将抗网络钓鱼能力从身份认证扩展至业务工作流程本身。在 AI 智能代理开始执行高风险、高价值业务流程的时代，企业不仅需要验证身份，更需要能够动态验证人为授权意图。YubiKey 5.8 正是为此而生，它将基于硬件的抗网络钓鱼能力直接融入数字签名、企业凭证管理以及人工参与决策验证等工作流程，无需企业耗费高昂成本部署定制化密码学方案，即可构建更高等级的可信安全保障。”

借助开放标准，提升基于硬件的 Passkey 的易用性与可扩展性

全新固件新增对 CTAP 2.3 标准的支持，并提供对新兴 WebAuthn 签名扩展的预览支持。借助这些能力，开发者可基于成熟的开放标准和 API，构建兼顾安全性与隐私保护的工作流程，而无需依赖昂贵的后端密钥管理系统或定制化密码基础设施。这一升级显著降低了构建可信数字工作流程的技术门槛，使开发者能够以更快的速度、更低的复杂度，将高保障级别的数字签名能力集成到 Web 应用、数字钱包以及 AI 驱动的工作流审批系统中。

YubiKey 5.8 专为现代企业身份控制平台开发者打造，带来多项重要技术升级：

支持前沿应用场景： 通过标准化 API 实现基于硬件的数字签名，为文档签名、数字身份钱包、工作流审批以及其他高保障级别的交易场景提供支持。

通过标准化 API 实现基于硬件的数字签名，为文档签名、数字身份钱包、工作流审批以及其他高保障级别的交易场景提供支持。 提升用户体验与企业级扩展能力 ： 将 Enterprise Attestation 对 Relying Party（RP）ID 的支持扩展至单把密钥最多 16 个。这使一把 YubiKey 即可在多个身份提供商的可信开发、测试、预发布和生产环境中，同时实现设备级唯一身份识别，而无需以牺牲用户隐私为代价。

将 Enterprise Attestation 对 Relying Party（RP）ID 的支持扩展至单把密钥最多 16 个。这使一把 YubiKey 即可在多个身份提供商的可信开发、测试、预发布和生产环境中，同时实现设备级唯一身份识别，而无需以牺牲用户隐私为代价。 简化开发者集成： 新增对 CTAP 2.3 的支持，并提供对新兴 WebAuthn 签名扩展 等功能的预览支持，使开发者能够基于成熟的开放标准，更轻松地集成安全数字签名能力。

新增对 CTAP 2.3 的支持，并提供对新兴 WebAuthn 签名扩展 等功能的预览支持，使开发者能够基于成熟的开放标准，更轻松地集成安全数字签名能力。 为新兴应用保驾护航： 进一步支持数字身份钱包、采用隐私增强算法的可验证凭证，以及 安全支付确认（Secure Payment Confirmation，SPC），满足开发者构建基于硬件的 Web 支付应用的需求。

进一步支持数字身份钱包、采用隐私增强算法的可验证凭证，以及 安全支付确认（Secure Payment Confirmation，SPC），满足开发者构建基于硬件的 Web 支付应用的需求。 优化终端用户体验： 持久化 PIN/UV 认证令牌 可帮助应用实现更顺畅的凭证发现与选择，提供更多类似自动填充的能力，并减少用户输入 PIN 码的频率。

持久化 PIN/UV 认证令牌 可帮助应用实现更顺畅的凭证发现与选择，提供更多类似自动填充的能力，并减少用户输入 PIN 码的频率。 简化运维并降低总体成本 ：新增类似自动填充的凭证发现功能，可与软件 Passkey 并行使用。这不仅能够减少用户困惑，加快具备抗网络钓鱼能力的 Passkey 的推广与应用，还可降低 IT 服务台在用户注册和部署过程中的支持成本。

SIROS Foundation 执行董事 Leif Johansson 表示：“YubiKey 5.8 新增的数字签名能力，将为数字身份和数字凭证的发展带来革命性突破。过去十年来，FIDO 身份认证已成为业界公认的抗网络钓鱼身份认证黄金标准。如今，随着数字签名能力的加入，无需引入平台锁定，即可支持更加广泛的创新应用场景。在 SIROS，我们正致力于将这一全新的签名能力整合到统一的框架之中，为数字身份凭证打造无缝衔接、安全可靠且具备抗网络钓鱼能力的解决方案。”

YubiKey 5.8 即日起正式发售，并将陆续覆盖 YubiKey 全系主要产品线。对于积极布局下一代应用场景、聚焦基于硬件的数字签名、数字钱包功能及 AI 驱动工作流程的企业而言，YubiKey 5.8 将帮助其加快在这些场景中部署高等级安全防护能力。在全面支持 YubiKey 5.7.4 所有功能的基础上，YubiKey 5.8 进一步拓展了 Passkey 在企业级应用场景中的应用，为企业释放 Passkey 更广泛的应用潜力。

目前，YubiKey FIPS 系列将继续采用新近通过 FIPS 140-3 验证的 5.7.4 固件版本，以保持与相关监管要求的一致性。与此同时，YubiKey CCN 系列也将继续使用 5.7.4 固件版本，直至完成最后阶段的重新认证。

欲了解 YubiKey 5.8 的更多信息，请访问 Yubico 官方博客。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。