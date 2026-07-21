BostonGeneと京都大学、がん免疫療法におけるバイオマーカー探索を目的とする戦略的パートナーシップを締結

日本・東京／米国マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 腫瘍および免疫生物学に関する最先端のAI基盤モデルを開発するBostonGeneは、医学・科学分野における最先端の研究機関である京都大学と戦略的研究提携を発表しました。

本研究は、京都大学の武藤学教授が主導する多施設共同第II相臨床試験を支援するもので、進行消化器がん患者を対象に、免疫チェックポイント阻害薬（ICI）と光線力学的療法（PDT）を用いた併用療法の安全性および有効性を評価します。本医師主導試験は、Meiji Seikaファルマ株式会社から資金援助を受けております。

武藤学教授は、「PDTとICIのを組み合わせることで、既存治療の選択肢が限られている患者において抗腫瘍効果の向上を目指しています。BostonGeneのAIを活用した分子および免疫プロファイリングにより、腫瘍微小環境の理解を深め、長期的な臨床効果に関連する特性の特定が可能になります。最終的には、進行がん患者に対する精密・個別化治療戦略を支援します」と述べています。

BostonGeneは、本試験から得られるゲノム、トランスクリプトーム、免疫および臨床データを統合し、治療反応および耐性に関連する分子シグネチャーと免疫反応パターンを特定します。これにより、将来の患者層別化および併用療法開発のための科学的基盤の確立を目指します。

BostonGene Japan 代表取締役 塩津行正は、「AIを活用したマルチオミクス解析を臨床開発に統合することは、次世代がん治療の開発加速とリスク低減に不可欠です。本提携により、ICIとPDT併用療法に対する生物学的反応の理解を深め、最も恩恵を受ける患者群を特定することを目指します」と述べています。

本研究から得られる知見は、将来の臨床試験設計、バイオマーカーに基づく患者選択、ならびに複合がん免疫療法の開発推進に寄与することが期待されます。

BostonGene Corporationについて

BostonGeneは、腫瘍および免疫生物学に関するAI基盤モデルを活用し、疾患レベルでの知見を提供するとともに、がんおよび免疫関連疾患領域における医薬品開発から臨床治療に至るまで、精密かつデータに基づく意思決定を可能にしています。ゲノム、トランスクリプトーム、免疫および臨床データを含むマルチモーダルデータを統合することで、BostonGeneは生物学的根拠に基づく高度な知見を創出し、患者選択、臨床試験デザイン、および治療戦略の最適化を支援しています。これにより、開発成果および臨床マネジメントの向上につながる、拡張性の高いAIによる意思決定基盤を構築しています。さらにBostonGeneは、主要な製薬企業および学術機関との連携を通じて、精密医療の実用化を加速するとともに、新たな疾患領域や複雑な生物学的システムへの対応能力の拡張を継続的に推進しています。詳細については、www.BostonGene.com.

BostonGene Japanについて

BostonGene Japan株式会社は、BostonGene、日本電気株式会社(NEC)、日本産業パートナーズが東京に設立した合弁会社で、個別化医療の推進と患者アウトカムの飛躍的な向上を目指しています。同社は、BostonGeneのAIを活用したマルチオミクス・プラットフォームを活用し、医薬品開発の加速を図るとともに、個々の患者に合わせたがん治療の実現に取り組んでいます。

京都大学について

京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、多元的な課題の解決に挑戦し、地球社会の調和ある共存に貢献するため、自由と調和を基礎に、基本理念を定めています。詳細についてはhttps://www.kyoto-u.ac.jp/en/about/profile/ideals