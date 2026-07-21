Wasabi et Megaport s’associent pour faire progresser la nouvelle génération d’infrastructure cloud et IA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Wasabi Technologies, le spécialiste du stockage cloud, noue un partenariat stratégique avec Megaport Limited, plateforme mondiale dédiée aux infrastructures automatisées. Leur collaboration, basée sur la couche de stockage objet de Megaport Storage, se concrétisera par une infrastructure neocloud de nouvelle génération.

L’avènement de l’intelligence artificielle a créé de nouveaux cas d’usage et imposé de nouvelles technologies adjacentes. Le développement et le déploiement de ces solutions IA nécessitent des infrastructures spécialisées, capables de répondre aux besoins de calcul intensif, de réseaux et de stockage. Les neoclouds répondent à ces besoins avec des services développés spécialement pour les applications d’IA tels que le calcul hautes performances (HPC) et le stockage sécurisé des données. Conçus pour améliorer les performances et la prévisibilité des coûts, ils offrent également un rapport coût/efficacité avantageux.

« Nos clients recherchent des infrastructures qui soient plus simples, plus connectées et conçues spécifiquement pour les workloads modernes », souligne Michael Reid, CEO de Megaport. « En conjuguant le réseau mondial de Megaport et la plateforme de stockage d’objets cloud de Wasabi, nous ajoutons à notre offre d’infrastructure un service de stockage évolutif, qui répond aux besoins croissants des entreprises en matière de données et de technologies hautes-performances pour leurs applications d’IA ».

Ce nouveau service de stockage d’objets cloud, proposé via la plateforme Megaport dans les régions où elle est disponible, associe le stockage cloud haute performance et à coût prévisible de Wasabi au réseau privé mondial de Megaport. Il permet aux entreprises de disposer d’un stockage d’objets sécurisé et évolutif, et d’une connectivité haut-débit, dans une solution unique automatisée. Celle-ci gère les plateformes de données IA, les data lakes, l’analyse, les applications natives cloud, les référentiels de médias et de contenus, la cyber résilience, la sauvegarde ainsi que d’autres formes de stockage d’objets à l’échelle du cloud.

« De plus en plus, les entreprises construisent des infrastructures modernes en recourant aux meilleurs services disponibles plutôt que de s’en remettre à un seul fournisseur de cloud », remarque David Friend, CEO et co-fondateur de Wasabi. « Megaport partage notre vision d’un écosystème cloud ouvert et interconnecté dans lequel la mise en réseau, le traitement et le stockage d’objets cloud fonctionnent de manière intégrée et totalement transparente. Que les entreprises construisent des plateformes de données IA ou des workflows de médias, ou qu’elles adoptent une stratégie de cyber résilience, elles ont besoin d’un stockage efficace à l’échelle mondiale, qui puisse évoluer de façon prévisible et qui s’intègre facilement dans toute leur infrastructure ».

Le partenariat s’appuie sur la vision de Megaport de fournir une plateforme cloud IA qui intègre la mise en réseau, le traitement et les services de stockage spécialisés. Megaport a élargi son offre, grâce à l’acquisition de Latitude.sh, au calcul sur GPU, tout en traitant les charges de travail sensibles à la latence avec ses technologies de stockage haute performance. Wasabi complète cette architecture avec sa plateforme de stockage d’objets cloud polyvalente pour l’IA, l’analyse de données, les applications d’entreprise, la cyber résilience et les workloads cloud natifs. Alors que les entreprises génèrent et stockent des volumes de données toujours plus importants, Wasabi leur permet de les déplacer, de les gérer et d’y accéder de manière fluide dans tout leur environnement IA et cloud grâce à une couche de stockage objets évolutive à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, Megaport étend son service de connectivité privée haut débit aux 16 régions de stockage de Wasabi dans le monde. Les entreprises pourront ainsi disposer d’une connectivité dédiée à leur stockage d’objets cloud en quelques minutes tout en bénéficiant d’une connexion privée, de performances réseau constantes et d’une meilleure prévisibilité des coûts de stockage.

Les deux partenaires poursuivront leur collaboration sur des intégrations techniques, des initiatives conjointes de mises sur le marché et de nouvelles solutions intégrant leurs expertises respectives. Ensemble, Wasabi et Megaport aident les entreprises à construire des environnements cloud adaptables à hautes performances, optimisés pour toutes les charges de travail de nouvelle génération, intensives en données, en particulier l’IA.

À propos de Wasabi Technologies

Reconnue comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide, Wasabi s'est donné pour mission de stocker les données du monde entier en rendant le stockage cloud abordable, prévisible et sécurisé. Avec Wasabi, les entreprises visionnaires ont la liberté d'utiliser leurs données quand elles le souhaitent, sans être confrontées à des frais imprévisibles ou à un verrouillage des fournisseurs. Au contraire, elles sont libres d'élaborer les meilleures solutions avec l'écosystème à croissance rapide de partenaires indépendants d'applications cloud. Des clients et des partenaires du monde entier font confiance à Wasabi pour les aider à mettre leurs données au travail afin de libérer tout leur potentiel.

La puissance de l’IA dépend entièrement de la qualité des données sur lesquelles elle s’appuie. Wasabi propose une solution de stockage cloud simple et prévisible qui aide les entreprises à mettre en place l’infrastructure de données nécessaire au bon fonctionnement de l’IA, de l’analyse de données, de la cyber-résilience, des médias et des applications cloud natives. En offrant aux entreprises la liberté de déplacer, d’accéder à et d’exploiter leurs données sans avoir à payer la « taxe des hyperscalers », Wasabi contribue à transformer les données en avantage concurrentiel. Avec 16 régions de stockage en service et un soutien aux entreprises présentes dans plus de 100 pays, Wasabi offre l’envergure mondiale, les performances et la fiabilité nécessaires pour alimenter la prochaine génération d’IA et d’innovations basées sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wasabi.com.

À propos de Megaport

Déployer une infrastructure doit être simple et rapide ! Grâce à son approche centrée logiciel, Megaport est à même de fournir des ressources privées de calcul, de réseau et de stockage, à l’échelle mondiale, en toute sécurité et à la demande. Quelques clics suffisent pour concevoir votre infrastructure et la faire évoluer. En quelques minutes, vous créerez des connexions privées vers des terminaux dans le monde entier. Adoptée par les plus grandes entreprises mondiales, Megaport collabore avec des prestataires de services, des datacenters et des intégrateurs sur plus de 1 100 sites à travers le monde.