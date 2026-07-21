ClickHouse devient partenaire principal et sponsor principal sur le maillot du Fulham Football Club

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Le Fulham Football Club est fier d’annoncer que ClickHouse, une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l’analyse en temps réel, les infrastructures de données et les applications d’intelligence artificielle, devient son tout nouveau partenaire principal et sponsor principal sur le maillot de l’équipe première masculine.

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, ClickHouse occupera une place de choix sur le devant des maillots domicile, extérieur et troisième de l’équipe première masculine. ClickHouse sera également présent à Craven Cottage, sur les canaux numériques du club, sur les supports liés aux jours de match et dans toute une série d’expériences destinées aux supporters tout au long de ce partenariat. Le maillot domicile du Fulham FC sera dévoilé le jeudi 23 juillet 2026, suivez donc le compte Instagram du club pour rester informé.

Notre collaboration reflète l’engagement constant de Fulham en faveur de l’innovation, de la performance et de l’offre d’expériences captivantes pour les supporters, tant à Craven Cottage que sur les plateformes numériques du club. ClickHouse aidera non seulement le club à moderniser ses pratiques, mais ensemble, nous chercherons à accompagner nos communautés dans la découverte de l’avenir de la technologie et à créer des opportunités leur permettant de développer concrètement leurs compétences dans les domaines des données et de l’intelligence artificielle.

ClickHouse est une base de données open source conçue pour la rapidité. Lorsque vous effectuez une recherche en ligne et obtenez une réponse instantanée, il y a de fortes chances que ClickHouse soit à l’œuvre en coulisses. Des développeurs et des entreprises du monde entier, notamment Meta, OpenAI, Sony, Tesla et Visa, utilisent ClickHouse et y apportent leur contribution, ce qui en fait un projet open source véritablement mondial. À mesure que l’IA se généralise, ClickHouse s’impose comme la base de données de référence, car l’IA a besoin d’un contexte en temps réel pour fournir des résultats précis.

Jon Don-Carolis, directeur des recettes du Fulham Football Club, déclare :

« Nous sommes ravis d’accueillir ClickHouse en tant que partenaire principal et sponsor principal de l’équipe première masculine. ClickHouse est une entreprise technologique ambitieuse et en pleine croissance. Alors que Fulham continue d’investir dans son avenir à long terme, tant sur le terrain qu’en dehors, ce partenariat reflète notre engagement commun en faveur de l’innovation, du progrès et de l’établissement de liens significatifs avec nos supporters à travers le monde. »

Aaron Katz, directeur général de ClickHouse, déclare :

« ClickHouse est ravi d’annoncer son partenariat stratégique avec le Fulham Football Club. Nos deux organisations partagent les mêmes valeurs : haute performance, ambition et excellence. La rapidité est essentielle pour nous deux : les décisions prises en une fraction de seconde sur le terrain ne sont pas si différentes des décisions prises en quelques millisecondes que notre base de données fournit à chaque instant à bon nombre des entreprises les plus influentes au monde. C’est ce socle commun qui nous a conduits à ce partenariat. Nous sommes ravis de soutenir les ambitions de Fulham en Premier League, sur le terrain et au-delà. »

Le Fulham Football Club et ClickHouse travailleront ensemble tout au long de ce partenariat pour mettre en place des initiatives célébrant l’innovation, la performance et la puissance des analyses en temps réel, créant ainsi des expériences captivantes pour les supporters à Craven Cottage, sur les canaux numériques et au sein de la communauté Fulham au sens large.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est un système de gestion de bases de données en colonnes, open source et rapide, conçu pour le traitement et l’analyse des données en temps réel à grande échelle. Conçu pour offrir des performances élevées, ClickHouse Cloud garantit une vitesse d’exécution des requêtes et une capacité de traitement simultané exceptionnelles, ce qui en fait la solution idéale pour les applications nécessitant une analyse instantanée de volumes massifs de données. Alors que les agents d’IA sont de plus en plus intégrés aux logiciels et génèrent des requêtes bien plus fréquentes et complexes, ClickHouse propose un moteur à haut débit et à faible latence, spécialement conçu pour relever ce défi. Reconnu par des entreprises de premier plan telles que Meta, OpenAI, Sony, Tesla et Visa, ClickHouse aide les équipes à exploiter des informations pertinentes et à prendre des décisions plus éclairées grâce à une plateforme de données évolutive, efficace et moderne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur clickhouse.com.

À propos du Fulham Football Club :

Le Fulham Football Club a été fondé en 1879 sous le nom de Fulham St Andrew’s, une équipe locale de garçons issue d’une paroisse. Plus ancien des clubs londoniens de première division, le Fulham FC possède une longue et riche histoire s’étendant sur près de 150 ans. Il est à juste titre considéré comme le Premier club de football de Londres, son stade, Craven Cottage, accueillant des matchs depuis 1896, soit il y a 130 ans.

L’équipe masculine a accédé pour la première fois à la Premier League en 2001 et y est restée jusqu’en 2013. Le Fulham FC a atteint la finale de la première édition de la Ligue Europa en 2010, s’inclinant 2-1 face à l’Atlético de Madrid après prolongation. Parmi les récents succès de l’équipe masculine, on peut citer la promotion en Premier League grâce à ses victoires en finale des barrages du Championship en 2018 et 2020. Le club a également obtenu sa promotion en Premier League en 2022 en remportant le championnat.

Le président du Fulham FC, Shahid Khan, propriétaire des Jacksonville Jaguars de la National Football League, a racheté le club en 2013. La vision du président concernant la nouvelle tribune Riverside a assuré l’avenir du club à Craven Cottage et porté la capacité d’accueil à plus de 28 000 places, cette tribune offrant une gamme de services d’accueil exceptionnels. De plus, le développement de Fulham Pier a permis de créer une destination de classe mondiale sur les rives de la Tamise, dont on peut profiter toute l’année.

Équipe masculine principale :

La saison dernière, l’équipe masculine principale du Fulham FC a terminé à la 11e place de la Premier League et a atteint les quarts de finale de la League Cup. En 2026/27, l’équipe sera dirigée par Álvaro Arbeloa, nommé entraîneur principal le 7 juillet 2026. Le premier match de l’équipe dans le cadre de la nouvelle saison 2026/27 de Premier League se déroulera à domicile (Craven Cottage) contre Chelsea, le 24 août 2026.

Équipe féminine principale :

L’équipe féminine du Fulham FC a terminé la saison 2025/26 en tête du classement de la FA Women’s National League Division One South-East et est restée invaincue tout au long de la saison. Cet exploit remarquable marque deux saisons complètes sans défaite en championnat. L’entraîneur principal, Steve Jaye, et son équipe évolueront en 3e division de la FA Women’s National League Southern Premier Division lors de la saison 2026/27.

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