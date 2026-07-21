Yubico amplía las llaves de acceso más allá de la autenticación de confianza a la autorización verificada con el lanzamiento de YubiKey 5.8

ESTOCOLMO Y SANTA CLARA, Calif., Y SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), el pionero de la autenticación resistente al phishing y creador de la llave de acceso original, la YubiKey, anunció hoy la disponibilidad general de YubiKey 5.8, lo que marca la ampliación del papel de la llave de acceso de la autenticación segura a la autorización verificable basada en hardware. El nuevo firmware sienta las bases para flujos de trabajo empresariales seguros en carteras de identidad, firmas de documentos y aprobaciones basadas en IA, al tiempo que proporciona a los desarrolladores las capacidades esenciales necesarias para probar, diseñar e implementar estas funciones de seguridad de última generación con antelación.

A medida que la IA generativa y la IA agéntica maduran para impulsar ciberataques rápidos y automatizados, la autenticación multifactor (MFA) tradicional no logra seguir el ritmo. Los responsables de seguridad se enfrentan ahora a un desafío global: proteger no solo quién inicia sesión en un sistema, sino también qué acciones puede realizar un usuario o un agente de IA autónomo. Si bien YubiKey ha ofrecido durante mucho tiempo una defensa líder en la industria contra el phishing, YubiKey 5.8 satisface las necesidades de las empresas complejas con entornos múltiples, yendo más allá de los inicios de sesión de confianza para proporcionar una base segura, respaldada por hardware, para acciones digitales verificables en la era de la IA.

”YubiKey 5.8 representa una de las actualizaciones arquitectónicas más importantes para el ecosistema de autenticación moderno extendiendo la resistencia al phishing a los propios flujos de trabajo”, comentó Albert Biketi, director de producto y tecnología de Yubico. ”En una era donde los agentes de IA ejecutan flujos de trabajo empresariales de alto riesgo, las organizaciones deben habilitar la verificación dinámica de la intención humana. YubiKey 5.8 resuelve este problema integrando la resistencia al phishing basada en hardware directamente en las firmas digitales, la gestión de credenciales empresariales y los flujos de trabajo de validación con intervención humana, sin necesidad de costosas implementaciones criptográficas personalizadas”.

Simplificación de la usabilidad y la escalabilidad de las llaves de acceso basadas en hardware mediante estándares abiertos

El nuevo firmware introduce soporte para el estándar CTAP 2.3, ofreciendo al mismo tiempo soporte para la extensión de firma WebAuthn emergente. Los desarrolladores pueden usar estándares y API conocidos para crear flujos de trabajo seguros que preservan la privacidad, sin depender de costosos sistemas de gestión de claves ni de infraestructura criptográfica personalizada. Esto reduce significativamente las barreras para crear flujos de trabajo digitales confiables, permitiendo a los desarrolladores integrar firmas de alta seguridad en aplicaciones web, monederos digitales y sistemas de aprobación de flujos de trabajo basados ​​en IA con mayor rapidez y menor complejidad.

La YubiKey 5.8 ofrece mejoras técnicas sustanciales diseñadas directamente para desarrolladores que trabajan en el plano de control de identidad empresarial moderno:

Soporte para casos de uso de vanguardia: Permite realizar firmas digitales con respaldo de hardware mediante API estandarizadas, lo que abre la puerta a la firma de documentos, carteras de identidad, aprobaciones de flujos de trabajo y otras transacciones de alta seguridad.

Permite realizar firmas digitales con respaldo de hardware mediante API estandarizadas, lo que abre la puerta a la firma de documentos, carteras de identidad, aprobaciones de flujos de trabajo y otras transacciones de alta seguridad. Mejor experiencia de usuario y escalabilidad empresarial: Ampliación de la compatibilidad con la autenticación empresarial a 16 ID de partes confiables (RP) en una sola clave. Esto permite identificar de forma única una sola YubiKey simultáneamente hasta el nivel de dispositivo individual en entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción de confianza con múltiples proveedores de identidad, sin comprometer la privacidad del usuario.

Ampliación de la compatibilidad con la autenticación empresarial a 16 ID de partes confiables (RP) en una sola clave. Esto permite identificar de forma única una sola YubiKey simultáneamente hasta el nivel de dispositivo individual en entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción de confianza con múltiples proveedores de identidad, sin comprometer la privacidad del usuario. Integración simplificada para desarrolladores: Incorpora compatibilidad con CTAP 2.3 y soporte de previsualización con las extensiones de firma WebAuthn emergentes y otras funciones, lo que facilita a los desarrolladores la integración de firmas digitales seguras mediante estándares conocidos.

Incorpora compatibilidad con CTAP 2.3 y soporte de previsualización con las extensiones de firma WebAuthn emergentes y otras funciones, lo que facilita a los desarrolladores la integración de firmas digitales seguras mediante estándares conocidos. Iniciativas emergentes aseguradas: Amplía el soporte con carteras de identidad digital, credenciales verificables con algoritmos que garantizan la privacidad y compatibilidad con la Confirmación Segura de Pagos (SPC) para aquellos que desarrollan casos de uso de pagos respaldados por hardware en la Web.

Amplía el soporte con carteras de identidad digital, credenciales verificables con algoritmos que garantizan la privacidad y compatibilidad con la Confirmación Segura de Pagos (SPC) para aquellos que desarrollan casos de uso de pagos respaldados por hardware en la Web. Experiencia de usuario optimizada: Los tokens de autenticación PIN/UV persistentes permiten que las aplicaciones faciliten la detección y selección de credenciales sin fricciones, con mayores capacidades de autocompletado y menos solicitudes de PIN para los usuarios.

Los tokens de autenticación PIN/UV persistentes permiten que las aplicaciones faciliten la detección y selección de credenciales sin fricciones, con mayores capacidades de autocompletado y menos solicitudes de PIN para los usuarios. Simplicidad operativa y menores costos generales: Incorpora la detección de credenciales con autocompletado directamente junto con las llaves de acceso de software. Esto reduce la confusión del usuario, acelera la adopción de llaves de acceso resistentes al phishing y minimiza los costos de inscripción del servicio de asistencia técnica de TI.

“Las nuevas capacidades de firma de YubiKey 5.8 suponen un cambio radical para la identidad digital y las credenciales“, comentó Leif Johansson, CEO de la SIROS Foundation. “En la última década, la autenticación FIDO se ha convertido en el estándar de oro del sector para la autenticación resistente al phishing. Al incorporar firmas, se abre un amplio abanico de nuevas aplicaciones sin generar dependencia de una plataforma específica. En SIROS, trabajamos para integrar las nuevas capacidades de firma en un marco integral para credenciales de identidad digital seguras y resistentes al phishing“.

YubiKey 5.8 ahora se distribuye con todas las principales líneas de productos YubiKey a partir de hoy. Para las organizaciones que trabajan activamente en la próxima generación de casos de uso con un enfoque en firmas respaldadas por hardware, funciones de cartera digital y flujos de trabajo basados ​​en IA, YubiKey 5.8 permite acelerar una seguridad sólida para estos escenarios. YubiKey 5.8 admite todas las capacidades de YubiKey 5.7.4 y amplía el uso de llaves de acceso para casos de uso empresariales.

Por el momento, la serie YubiKey FIPS seguirá utilizando el firmware FIPS 140-3 versión 5.7.4, para mantener el cumplimiento normativo. La serie YubiKey CCN también conservará la versión 5.7.4 mientras se somete a la recertificación final.

Para obtener más detalles sobre YubiKey 5.8, visite la publicación de blog de YubiKey.

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