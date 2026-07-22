E-commerce transfronteiriço japonês "WAFUU.COM" revela o mascote oficial "Mochi"

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A QRESTIA Inc. (Sede: Shibuya, Tóquio; presidente e CEO: Hidemasa Fukada) tem o prazer de anunciar que a WAFUU.COM, seu site de e-commerce transfronteiriço, revelou seu novo mascote oficial, Mochi. Mochi representará o calor e a simpatia da WAFUU.COM em seu site, redes sociais, campanhas, encartes de embalagens e outros materiais criativos, conectando-se com fãs em todos os lugares.

O vídeo de estreia já está disponível no site oficial do Mochi: https://mochi.wafuu.com/

1. Sobre o Mochi

O Mochi nasceu para personificar a alegria simples de escolher produtos japoneses. Sua silhueta suave e arredondada, expressão delicada e detalhes distintos e encantadores foram projetados para acolher tanto visitantes de primeira viagem quanto fãs de longa data da cultura japonesa — uma personagem que as pessoas vão querer ver novamente, salvar e compartilhar.

2. Planos Futuros

O site oficial do Mochi, lançado sob o conceito "Uma pequena felicidade do Japão", apresenta o perfil do Mochi, sua história, detalhes do design, uma galeria e o vídeo de estreia, com novas imagens e conteúdo sazonais a serem adicionados posteriormente.

O Mochi também aparecerá progressivamente na página de perfil dedicada da WAFUU.COM, em vídeos curtos nas redes sociais e posts sazonais, imagens de campanhas, newsletters por e-mail e encartes de embalagens. Um kit de imprensa — incluindo materiais com fundo transparente e branco, texto de perfil e versões com o logotipo — já está disponível para a mídia, criadores de conteúdo e parceiros.

3. Sobre a WAFUU.COM

A WAFUU.COM (https://wafuu.com/) é um site de e-commerce internacional que leva os produtos mais atraentes do Japão para fãs do mundo todo — de artigos de papelaria, produtos de personagens e itens de hobby a lanches, cosméticos e produtos de estilo de vida. Com entregas para 125 países e regiões, e suporte a 21 idiomas e pagamentos em diversas moedas, oferece uma experiência de compra verdadeiramente sem fronteiras.

4. Comentário do CEO

"Mochi dá forma ao desejo da WAFUU.COM de levar a alegria do Japão para mais perto e mais livremente ao mundo. Criamos um calor que se transmite sem palavras. Além de vender produtos, Mochi está aqui para tornar a descoberta da WAFUU.COM um pouco mais feliz e agradável, e esperamos que se torne um personagem amado em todos os lugares. Adoraríamos receber seu apoio nas redes sociais."

— Hidemasa Fukada, presidente e CEO da QRESTIA Inc.

Links

Site oficial do Mochi: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.