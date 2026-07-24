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日本跨境电商平台“WAFUU.COM”发布官方吉祥物“Mochi”

来自日本的小小幸福——WAFUU.COM推出全新官方吉祥物Mochi，为世界各地的粉丝带来更多选购日本好物的乐趣。

original Mochi是WAFUU.COM全新的官方吉祥物形象,诠释了"来自日本的小确幸"这一理念。(图片:WAFUU.COM)

Mochi是WAFUU.COM全新的官方吉祥物形象,诠释了"来自日本的小确幸"这一理念。(图片:WAFUU.COM)

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- QRESTIA Inc.（总部：东京都涩谷区；总裁兼首席执行官：Hidemasa Fukada）高兴地宣布，旗下跨境电商网站WAFUU.COM已正式发布全新官方吉祥物“Mochi”。Mochi将承载WAFUU.COM温暖亲和的品牌调性，出现在其网站、社交媒体、营销活动、产品包装插页及其他创意材料中，拉近与全球粉丝的距离。

首发宣传片现已在Mochi官方网站上线：https://mochi.wafuu.com/

1. 关于Mochi
打造Mochi的初衷，是具象化选购日本商品时那份简单纯粹的幸福感。柔和圆润的外形、温顺治愈的神态，搭配辨识度拉满的可爱设计，无论初次接触日系好物的新人，还是深耕日系文化的老粉，都会心生好感，让人愿意再次见到、收藏并分享这个形象。

2. 未来计划
Mochi官网以“一份来自日本的小小幸福”为核心理念搭建，页面包含Mochi的角色档案、诞生故事、设计细节、形象图库与首发宣传片，后续还会持续更新季节限定视觉素材与全新内容。

Mochi还将逐步登陆WAFUU.COM的专属主页、社交媒体短视频、季节专题推文、活动海报、电子邮件简报与产品包装插页。平台现已面向媒体、内容创作者及合作方开放官方素材包，内含透明底和白底角色图、角色介绍文案、标准组合LOGO等物料。

3. 关于WAFUU.COM
WAFUU.COM ( https://wafuu.com/)是面向全球粉丝的日系跨境电商平台，汇集文具、二次元周边、兴趣潮玩、零食美妆、居家生活等各类热门日本商品。平台配送覆盖125个国家和地区，支持21种语言、多币种支付，打造真正无国界的跨境购物体验。

4. 首席执行官致辞
“Mochi体现了WAFUU.COM的愿景，即让来自日本的美好与快乐无阻碍地传递至全世界，无需语言，就能传递温暖。平台不止售卖商品，Mochi的存在，是为了让大家逛WAFUU.COM时拥有更温柔、愉悦的体验。我们期待它成长为全球大众都喜爱的角色，也欢迎大家在社交平台多多给予我们支持。”
——QRESTIA Inc.总裁兼首席执行官Hidemasa Fukada

相关链接
Mochi官方网站：https://mochi.wafuu.com/
YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu
WAFUU.COM: https://wafuu.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

QRESTIA Inc.
电话：+81-3-5726-9180
传真：+81-3-5726-9340
电邮：mochi@wafuu.com

Industry:

QRESTIA Inc.

Details
Headquarters: Tokyo, Japan
CEO: HIDEMASA FUKADA
Employees: 13
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishCzechHungarianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

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QRESTIA Inc.
电话：+81-3-5726-9180
传真：+81-3-5726-9340
电邮：mochi@wafuu.com

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