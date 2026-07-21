شركة Yubico توسّع نطاق استخدام مفاتيح المرور لتشمل، إلى جانب المصادقة الموثوقة، التفويض المعتمد مع إطلاق YubiKey 5.8

--(BUSINESS WIRE)--ستوكهولم وسانتا كلارا، كاليفورنيا وسنغافورةأعلنت اليوم شركة Yubico (ناسداك ستوكهولم: YUBICO)، الرائدة في مجال حلول المصادقة المقاومة للتصيد الاحتيالي ومبتكرة مفتاح المرور الأصلي YubiKey، عن التوفر العام لإصدار YubiKey 5.8، ما يمثل توسعًا في دور مفتاح المرور من المصادقة الآمنة ليشمل التفويض القابل للتحقق والمدعوم بالأجهزة. يوفّر البرنامج الثابت الجديد حجر الأساس لمسارات العمل المؤسسية الآمنة عبر محافظ الهوية وتوقيع المستندات والموافقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يزوّد المطورين بالقدرات الأساسية اللازمة لاختبار ميزات الأمان من الجيل التالي وتصميمها ونشرها في وقت مبكر.

في ظل التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يتيح شنّ هجمات إلكترونية سريعة ومؤتمتة، لم تعد المصادقة التقليدية متعددة العوامل (MFA) قادرة على مواكبة التطورات، ثم إنَّ قادة الأمن يواجهون اليوم تحديًا عالميًا يتمثل في تأمين ليس فقط هوية من يسجّل الدخول إلى النظام، بل أيضًا تحديد الإجراءات التي يمكن للمستخدم أو وكيل الذكاء الاصطناعي المستقل تنفيذها بدقة. وعليه، فعلى الرغم من أنَّ YubiKey ظل فترة طويلة يقدّم حماية رائدة على مستوى الصناعة ضد التصيد الاحتيالي، فإنَّ YubiKey 5.8 يلبي احتياجات المؤسسات المعقدة متعددة البيئات، إذ يتجاوز حدود عمليات تسجيل الدخول الموثوقة ليقدّم أساسًا آمنًا ومدعومًا بالأجهزة للإجراءات الرقمية القابلة للتحقق في عصر الذكاء الاصطناعي.

صرح Albert Biketi، الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات والتكنولوجيا في Yubico، قائلاً: "يمثل YubiKey 5.8 أحد أبرز التحديثات البنيوية في منظومة المصادقة الحديثة، إذ يوسّع نطاق آليات مقاومة التصيد الاحتيالي لتشمل مسارات العمل نفسها." "في عصر يتولى فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي مهمة الإشراف على مسارات عمل تجارية بالغة الأهمية، يتعين على المؤسسات توفير آليات تحقق ديناميكية من نيات المستخدمين. إضافة إلى ذلك، يسدّ YubiKey 5.8 تلك الفجوة عن طريق توفير آليات مقاومة فاعلة للتصيد الاحتيالي مدعومة بالأجهزة مباشرةً ضمن عمليات التوقيع الرقمية وإدارة بيانات اعتماد المؤسسات وأعمال التحقق التي تتضمن تدخّل العنصر البشري، وذلك من دون الحاجة إلى عمليات نشر مخصصة ومكلفة لتقنيات التشفير."

تبسيط استخدام مفاتيح المرور المدعومة بالأجهزة وتوسّعها تحت مظلة المعايير المفتوحة

يقدّم البرنامج الثابت الجديد دعمًا لمعيار CTAP 2.3 في ظل توفير دعم تجريبي لامتداد توقيع WebAuthn الناشئ. إضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين الآن استخدام المعايير وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المألوفة لبناء مسارات عمل آمنة تحافظ على الخصوصية، من دون الاعتماد على أنظمة مكلفة لإدارة المفاتيح في الواجهة الخلفية أو بنية تحتية تشفيرية مخصصة. وهذا بدوره يسهم في تذليل العوائق بشكل كبير أمام بناء مسارات عمل رقمية موثوقة، ما يتيح للمطورين دمج التوقيعات عالية الضمان في تطبيقات الويب والمحافظ الرقمية وأنظمة الموافقة على مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبتعقيد أقل.

يوفّر YubiKey 5.8 ترقيات تقنية جوهرية مصممة مباشرةً للمطورين العاملين عبر منظومة التحكم في هوية المؤسسات الحديثة:

دعم حالات الاستخدام المتقدمة: يتيح إنشاء توقيعات رقمية مدعومة بالأجهزة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموحّدة، ما يمهّد الطريق أمام استخدام هذه الإمكانات في توقيع المستندات، ودعم محافظ الهوية، والموافقات على سير العمل، وغيرها من المعاملات التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة.

يتيح إنشاء توقيعات رقمية مدعومة بالأجهزة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموحّدة، ما يمهّد الطريق أمام استخدام هذه الإمكانات في توقيع المستندات، ودعم محافظ الهوية، والموافقات على سير العمل، وغيرها من المعاملات التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة. تجربة مستخدم أفضل وتوسّع أكبر للمؤسسات: توسيع دعم التصديق المؤسسي ليشمل 16 معرّفًا للجهات المعتمدة على مفتاح واحد، إذ يتيح ذلك التعرف على كل جهاز YubiKey وتمييزه بشكل فريد على حدة عبر بيئات التطوير والاختبار والتهيئة والإنتاج الموثوقة المختلفة، وعبر العديد من موفّري خدمات الهوية، من دون المساس بخصوصية المستخدم.

توسيع دعم التصديق المؤسسي ليشمل 16 معرّفًا للجهات المعتمدة على مفتاح واحد، إذ يتيح ذلك التعرف على كل جهاز YubiKey وتمييزه بشكل فريد على حدة عبر بيئات التطوير والاختبار والتهيئة والإنتاج الموثوقة المختلفة، وعبر العديد من موفّري خدمات الهوية، من دون المساس بخصوصية المستخدم. تبسيط عملية دمج التي يجريها المطورين: يقدّم دعمًا لمعيار CTAP 2.3 ودعمًا تجريبيًا لامتدادات توقيع WebAuthn الناشئة، وغير ذلك من الإمكانات، ما يسهّل على المطورين دمج التوقيعات الرقمية الآمنة باستخدام المعايير المألوفة.

يقدّم دعمًا لمعيار CTAP 2.3 ودعمًا تجريبيًا لامتدادات توقيع WebAuthn الناشئة، وغير ذلك من الإمكانات، ما يسهّل على المطورين دمج التوقيعات الرقمية الآمنة باستخدام المعايير المألوفة. دعم المبادرات الناشئة: يوسّع نطاق الدعم لمحافظ الهوية الرقمية، وبيانات الاعتماد القابلة للتحقق باستخدام خوارزميات تدعم الخصوصية، ودعم ميزة التأكيد الآمن للدفع (SPC) للمطورين الذين يطوّرون حالات استخدام للدفع المدعوم بالأجهزة عبر الويب.

يوسّع نطاق الدعم لمحافظ الهوية الرقمية، وبيانات الاعتماد القابلة للتحقق باستخدام خوارزميات تدعم الخصوصية، ودعم ميزة التأكيد الآمن للدفع (SPC) للمطورين الذين يطوّرون حالات استخدام للدفع المدعوم بالأجهزة عبر الويب. تجربة مستخدم محسّنة: تتيح رموز مصادقة رقم التعريف الشخصي (PIN) والتحقق من هوية المستخدم (UV) الدائمة للتطبيقات توفير إمكانية اكتشاف بيانات الاعتماد واختيارها بسلاسة، مع مزيد من إمكانات الملء التلقائي وتقليل طلبات إدخال رمز PIN للمستخدمين.

تتيح رموز مصادقة رقم التعريف الشخصي (PIN) والتحقق من هوية المستخدم (UV) الدائمة للتطبيقات توفير إمكانية اكتشاف بيانات الاعتماد واختيارها بسلاسة، مع مزيد من إمكانات الملء التلقائي وتقليل طلبات إدخال رمز PIN للمستخدمين. تبسيط العمليات وخفض التكاليف العامة: يضيف إمكانية اكتشاف بيانات الاعتماد بأسلوب مشابه للملء التلقائي مباشرةً إلى جانب مفاتيح المرور البرمجية. ويؤدي ذلك إلى تقليل ارتباك المستخدمين، وتسريع وتيرة اعتماد مفاتيح المرور المقاومة للتصيد الاحتيالي، وخفض تكاليف تسجيل المستخدمين لدى مكتب دعم تكنولوجيا المعلومات.

صرح Leif Johansson، المدير التنفيذي في SIROS Foundation، قائلاً: "تمثل قدرات التوقيع الجديدة في YubiKey 5.8 نقلة نوعية في مجال الهوية الرقمية وبيانات الاعتماد". "على مدار العقد الماضي، أصبحت مصادقة FIDO المعيار الذهبي في الصناعة للمصادقة المقاومة للتصيد الاحتيالي، وعن طريق إضافة توقيعات جديدة، تصبح مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة ممكنة من دون فرض الارتباط بمنصة محددة. وفي SIROS، نعمل على دمج قدرات التوقيع الجديدة ضمن إطار عمل سلس لبيانات اعتماد الهوية الرقمية الآمنة والمقاومة للتصيد الاحتيالي."

يبدأ اليوم طرح YubiKey 5.8 ضمن كل مجموعات منتجات YubiKey الرئيسية. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تعمل بنشاط على تطوير الجيل التالي من حالات الاستخدام، مع التركيز على التوقيعات المدعومة بالأجهزة، وميزات محافظ الهوية الرقمية، ومسارات العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي، يتيح YubiKey 5.8 تسريع وتيرة تطبيق وسائل أمنية قوية استعدادًا لهذه السيناريوهات. يجدر هنا ذكر أنَّ YubiKey 5.8 يدعم كل قدرات YubiKey 5.7.4، ويوسّع نطاق استخدام مفاتيح المرور في حالات الاستخدام المؤسسية.

في الوقت الحالي، ستظل YubiKey FIPS Series تعمل بالبرنامج الثابت الجديد 5.7.4 المعتمد وفق معيار FIPS 140-3، وذلك للحفاظ على التوافق مع المتطلبات التنظيمية. كما ستواصل YubiKey CCN Series استخدام 5.7.4 إلى حين استكمال عملية إعادة الاعتماد النهائية.

لمزيد من التفاصيل بشأن YubiKey 5.8، الرجاء الاطلاع على هذه التدوينة في مدونة Yubico.

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