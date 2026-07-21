Yubico étend les fonctionnalités des passkeys au-delà de l'authentification sécurisée pour inclure l'autorisation vérifiée avec le lancement de la YubiKey 5.8

STOCKHOLM, SUÈDE, SANTA CLARA, CALIFORNIE et SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM : YUBICO), pionnier de l’authentification résistante au phishing et créateur de la passkey originale, la YubiKey, annonce la disponibilité générale de sa YubiKey 5.8. Cela marque ainsi une extension du rôle de la passkey, passant de l’authentification sécurisée à l’autorisation vérifiable et sécurisée par matériel. Ce nouveau micrologiciel pose les bases de workflows d’entreprise sécurisés couvrant les portefeuilles d’identités, la signature de documents et les validations pilotées par l’IA, tout en offrant aux développeurs les capacités essentielles nécessaires pour tester, concevoir et déployer dès à présent ces fonctionnalités de sécurité de nouvelle génération.

Alors que l’IA générative et l’IA agentique arrivent à maturité pour mener des cyberattaques rapides et automatisées, l’authentification multi-facteurs (MFA) traditionnelle ne parvient plus à suivre le rythme. Les responsables de la sécurité sont désormais confrontés à un défi mondial : sécuriser non seulement l’identité de la personne qui se connecte à un système, mais aussi les actions précises qu’un utilisateur ou un agent IA autonome peut effectuer. Alors que la YubiKey offre depuis longtemps une protection de pointe contre le phishing, la YubiKey 5.8 répond aux besoins des entreprises complexes évoluant dans des environnements multiples. Elle agit au-delà des connexions sécurisées pour fournir une base sécurisée par le matériel permettant de vérifier les actions numériques à l’ère de l’IA.

« La YubiKey 5.8 représente l’une des mises à jour architecturales les plus significatives de l’écosystème d’authentification moderne, en étendant la résistance au phishing directement aux workflows eux-mêmes, déclare Albert Biketi, Chief Product and Technology Officer chez Yubico. Alors que les agents IA exécutent des workflows d’entreprise à fort impact, les organisations doivent être en mesure de vérifier de manière dynamique l’intention humaine. La YubiKey 5.8 comble cette lacune en intégrant directement une résistance au phishing basée sur le matériel dans les signatures numériques, la gestion des identifiants d’entreprise et les processus de validation impliquant une intervention humaine. Et cela, sans nécessiter de déploiements cryptographiques personnalisés et coûteux. »

Simplifier l’ergonomie et l’évolutivité des passkeys matérielles grâce à des normes ouvertes

Le nouveau micrologiciel prend en charge la norme CTAP 2.3 tout en offrant une prise en charge préliminaire de la nouvelle extension de signature WebAuthn. Les développeurs peuvent désormais s’appuyer sur des normes et des API familières pour créer des workflows sécurisés et respectueux de la vie privée sans avoir à dépendre de systèmes de gestion des clés backend coûteux ou d’infrastructures cryptographiques sur mesure. Cela réduit considérablement les obstacles à la mise en place de workflows numériques fiables, permettant aux développeurs d’intégrer plus rapidement et plus simplement des signatures à haut niveau de sécurité dans les applications web, les portefeuilles numériques et les systèmes d’approbation de workflows basés sur l’IA.

La YubiKey 5.8 apporte des améliorations techniques majeures conçues spécialement pour les développeurs travaillant sur le plan de contrôle des identités dans les entreprises modernes :

Prise en charge de cas d’utilisation de pointe : permet des signatures numériques matérielles via des API standardisées, ouvrant ainsi la voie à la signature de documents, aux portefeuilles d’identité, aux validations de workflows et à d’autres transactions hautement sécurisées.

permet des signatures numériques matérielles via des API standardisées, ouvrant ainsi la voie à la signature de documents, aux portefeuilles d’identité, aux validations de workflows et à d’autres transactions hautement sécurisées. Meilleure expérience utilisateur et évolutivité d’entreprise : prise en charge étendue de l’attestation d’entreprise (Enterprise Attestation) à 16 identifiants de partie de confiance (Relying Party, RP) sur une seule clé. Cela permet à une seule YubiKey d’être identifiée de manière unique et simultanée, jusqu’au niveau d’un appareil individuel, dans des environnements de développement, de test, de préproduction et de production fiables, auprès de multiples fournisseurs d’identité, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

: prise en charge étendue de l’attestation d’entreprise (Enterprise Attestation) à 16 identifiants de partie de confiance (Relying Party, RP) sur une seule clé. Cela permet à une seule YubiKey d’être identifiée de manière unique et simultanée, jusqu’au niveau d’un appareil individuel, dans des environnements de développement, de test, de préproduction et de production fiables, auprès de multiples fournisseurs d’identité, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Intégration simplifiée pour les développeurs : introduction de la prise en charge de CTAP 2.3 et d'un aperçu de la future extension de signature WebAuthn, entre autres, facilitant ainsi l’intégration par les développeurs de signatures numériques sécurisées à l’aide de normes familières.

introduction de la prise en charge de CTAP 2.3 et d'un aperçu de la future extension de signature WebAuthn, entre autres, facilitant ainsi l’intégration par les développeurs de signatures numériques sécurisées à l’aide de normes familières. Sécurisation des initiatives émergentes : étend la prise en charge des portefeuilles d’identité numérique, des identifiants vérifiables dotés d’algorithmes garantissant la confidentialité, ainsi que la prise en charge de la confirmation de paiement sécurisée (SPC) pour ceux qui développent des cas d’utilisation de paiement matériellement sécurisés sur le Web.

étend la prise en charge des portefeuilles d’identité numérique, des identifiants vérifiables dotés d’algorithmes garantissant la confidentialité, ainsi que la prise en charge de la confirmation de paiement sécurisée (SPC) pour ceux qui développent des cas d’utilisation de paiement matériellement sécurisés sur le Web. Expérience utilisateur optimisée : les jetons d’authentification persistants (code PIN/UV) permettent aux applications de faciliter la détection et la sélection des identifiants, avec davantage de fonctionnalités de remplissage automatique et moins de demandes de code PIN pour les utilisateurs.

les jetons d’authentification persistants (code PIN/UV) permettent aux applications de faciliter la détection et la sélection des identifiants, avec davantage de fonctionnalités de remplissage automatique et moins de demandes de code PIN pour les utilisateurs. Simplicité opérationnelle et réduction des coûts : introduction d’un système de détection des identifiants de type « remplissage automatique » directement associé aux passkeys logicielles. Cela réduit la confusion des utilisateurs, accélère l’adoption de passkeys résistantes au phishing et minimise les coûts d’inscription pour le service d’assistance informatique.

« Les nouvelles capacités de signature de la YubiKey 5.8 changent la donne en matière d’identité numérique et d’identifiants, ajoute Leif Johansson, Executive Director de la Fondation SIROS. Au cours de la dernière décennie, l’authentification FIDO est devenue la référence du secteur en matière d’authentification résistante au phishing. L’ajout des signatures ouvre la voie à toute une gamme de nouvelles applications sans entraîner de dépendance liée à une plateforme particulière. Chez SIROS, nous travaillons à l’intégration de ces nouvelles capacités de signature dans un cadre unifié pour des identifiants numériques sécurisés et résistants au phishing. »

À compter d’aujourd’hui, la YubiKey 5.8 est désormais disponible dans toutes les principales gammes de produits YubiKey. Pour les organisations qui travaillent activement sur la prochaine génération de cas d’utilisation axés sur les signatures matérielles, les fonctionnalités de portefeuille numérique et les workflows basés sur l’IA, la YubiKey 5.8 permet d’accélérer le déploiement d’une sécurité renforcée. Elle intègre également toutes les fonctionnalités de la YubiKey 5.7.4 tout en étendant l’usage des passkeys pour les besoins des entreprises.

Pour l’instant, la gamme YubiKey FIPS conservera la version 5.7.4 du micrologiciel, récemment validée selon la norme FIPS 140-3, afin de rester conforme à la réglementation. La gamme YubiKey CCN conservera également la version 5.7.4 pendant qu’elle fait l’objet d’une recertification finale.

Pour plus d’informations sur la YubiKey 5.8, consultez l’article du blog Yubico.

À propos de Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm : YUBICO) est un pionnier mondial de la cybersécurité qui s’engage à rendre le monde numérique plus sûr pour tous. En tant que créateur de la YubiKey, Yubico a établi la référence en matière d’authentification résiliente au phishing et basée sur du matériel, éliminant pratiquement tout risque de piratage de compte tout en garantissant une connexion sécurisée et simple.

Leader de l’authentification depuis 2007, Yubico a co-élaboré des normes mondiales telles que FIDO2, WebAuthn et FIDO U2F, et a introduit la technologie fondamentale à la base de la clé d’accès moderne. Aujourd’hui, les solutions de clés d’accès de l’entreprise protègent les entreprises, les administrations et les particuliers dans plus de 160 pays, en sécurisant l’ensemble du cycle de vie de l’identité numérique, de la création de compte à la récupération.

Reconnues par les marques, les pionniers de l’IA et les institutions les plus soucieuses de sécurité au monde, les YubiKeys offrent dès leur sortie de l’emballage un accès rapide, fluide et sans mot de passe à des centaines d’applications d’entreprise. Fidèle à sa mission, Yubico mène également l’initiative philanthropique «Secure it Forward», en faisant don de YubiKeys à des communautés vulnérables et à des associations à but non lucratif du monde entier.

Notre présence mondiale comprend des sièges sociaux à Stockholm (Suède), dans la Silicon Valley (Californie) et à Singapour. Yubico est fière d’être reconnue parmi les 100 entreprises les plus influentes par le magazine TIME et parmi les entreprises les plus innovantes par Fast Company. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yubico.com.