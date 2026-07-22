« WAFUU.COM », le site japonais de commerce électronique transfrontalier, dévoile sa mascotte officielle « Mochi »

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (siège social : Shibuya, Tokyo ; président-directeur général : Hidemasa Fukada) a le plaisir d’annoncer que WAFUU.COM, son site de commerce électronique transfrontalier, a dévoilé sa nouvelle mascotte officielle, Mochi. Mochi incarnera la chaleur et la convivialité de WAFUU.COM sur son site Web, ses réseaux sociaux, ses campagnes, ses encarts publicitaires et autres supports créatifs, afin de créer un lien avec les fans du monde entier.

La vidéo de présentation est désormais disponible sur le site officiel de Mochi : https://mochi.wafuu.com/

1. À propos de Mochi

Mochi a été créé pour incarner la joie simple de choisir des produits japonais. Sa silhouette douce et arrondie, son expression bienveillante et ses détails distinctifs et attachants sont conçus pour mettre à l’aise aussi bien les nouveaux visiteurs que les fans de longue date de la culture japonaise, un personnage que les gens auront envie de revoir, d’enregistrer et de partager.

2. Projets futurs

Le site officiel de Mochi, lancé sous le concept « Un petit bonheur venu du Japon », présente le profil de Mochi, l’histoire de sa création, les détails de son design, une galerie et la vidéo de lancement. De nouveaux visuels et contenus saisonniers suivront.

Mochi apparaîtra également progressivement sur la page de profil dédiée de WAFUU.COM, dans de courtes vidéos et des publications saisonnières sur les réseaux sociaux, des visuels de campagne, des newsletters par e-mail et des encarts publicitaires. Un dossier de presse, comprenant des visuels sur fond transparent et blanc, un texte de présentation et des combinaisons de logos, est désormais disponible pour les médias, les créateurs et les partenaires.

3. À propos de WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) est un site de commerce électronique transfrontalier qui propose les produits japonais les plus attrayants aux fans du monde entier, de la papeterie aux produits dérivés de personnages en passant par les articles de loisirs, sans oublier les snacks, les cosmétiques et les produits lifestyle. Avec des livraisons vers 125 pays et régions, une prise en charge de 21 langues et des paiements multidevises, il offre une expérience d’achat véritablement sans frontières.

4. Commentaires du directeur général

« Mochi incarne la volonté de WAFUU.COM de faire découvrir la joie du Japon au monde entier, de manière plus accessible et plus libre. Nous avons conçu un personnage dont la chaleur se ressent sans avoir besoin de mots. Au-delà de la simple vente de produits, Mochi est là pour rendre la découverte de WAFUU.COM un peu plus joyeuse et plus douce, et nous espérons en faire un personnage apprécié partout dans le monde. Nous serions ravis de recevoir vos messages de soutien sur les réseaux sociaux. »

— Hidemasa Fukada, président-directeur général, QRESTIA Inc.

Liens

Site officiel de Mochi : https://mochi.wafuu.com/

YouTube : https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM : https://wafuu.com/

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