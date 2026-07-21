Yubico utökar användningsområdet för passkeys från tillförlitlig autentisering till verifierad auktorisering med YubiKey 5.8

STOCKHOLM & SANTA CLARA, Calif. & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Yubico, ledande inom nätfiskeresistent autentisering och skapare av YubiKey, den ursprungliga hårdvarubaserade passkeyn, meddelar idag att YubiKey 5.8 nu är tillgänglig. Lanseringen innebär att passkeyns roll utökas från säker autentisering till verifierbar, hårdvarubaserad auktorisering. Den nya firmware versionen lägger grunden för säkra arbetsflöden i företagsmiljöer, bland annat för identitetsplånböcker, dokumentsignering, och till AI-drivna godkännanden. Samtidigt får utvecklare de centrala funktioner som krävs för att tidigt kunna testa, utforma och införa nästa generations säkerhetsfunktioner.

I takt med att generativ AI och AI-agenter utvecklas och möjliggör allt snabbare och automatiserade cyberattacker, räcker traditionell multifaktorautentiseringen (MFA) inte längre till. Säkerhetsansvariga står därför inför en global utmaning: att inte bara säkra vem som loggar in i ett system, utan också exakt vilka åtgärder en användare eller autonom AI-agent får utföra. Med YubiKey möter Yubico även behoven hos komplexa organisationer med flera IT-miljöer och går längre än säkra inloggningar genom att skapa en säker, hårdvarubaserad grund för verifierbara digitala åtgärder i AI-eran.

”YubiKey 5.8 är en av de mest betydande uppdateringarna av arkitekturen i det moderna autentiseringsekosystemet, eftersom även själva arbetsflödet görs motståndskraftigt mot nätfiske”, säger Albert Biketi, produkt- och teknikchef på Yubico. ”I en tid då AI-agenter utför affärskritiska arbetsflöden där fel kan få stora konsekvenser måste organisationer dynamiskt kunna verifiera att en människa faktiskt har avsett en åtgärd. YubiKey 5.8 överbryggar den klyftan genom att föra in hårdvarubaserade skydd mot nätfiske direkt i digitala signaturer, hantering av autentiseringsuppgifter i företagsmiljöer och validering flöden där människan aktivt deltar– utan att kräva kostsamma specialbyggda kryptografiska lösningar.”

Öppna standarder gör hårdvarubaserade passkeys enklare att använda och skala

Den nya firmwareversionen har stöd för CTAP 2.3 och förhandsstöd för det framväxande WebAuthn-tillägget för signering. Utvecklare kan nu använda etablerade standarder och API:er för att bygga säkra, integritetsskyddande arbetsflöden utan att vara beroende av kostsamma backend-system för nyckelhantering eller specialbyggd kryptografisk infrastruktur. Det sänker tröskeln avsevärt för att skapa tillförlitliga digitala arbetsflöden och gör det möjligt att snabbare och enklare integrera digitala signaturer med hög säkerhetsnivå i webbapplikationer, digitala plånböcker och AI-drivna system för godkännande av arbetsflöden.

YubiKey 5.8 innehåller omfattande tekniska förbättringar för utvecklare som arbetar med företagens moderna identitets- och behörighetsinfrastruktur:

Stöd för avancerade användningsområden: Möjliggör hårdvarubaserade digitala signaturer genom standardiserade API:er och öppnar för dokumentsignering, identitetsplånböcker, godkännande i arbetsflöden och andra transaktioner med höga säkerhetskrav.

Möjliggör hårdvarubaserade digitala signaturer genom standardiserade API:er och öppnar för dokumentsignering, identitetsplånböcker, godkännande i arbetsflöden och andra transaktioner med höga säkerhetskrav. Bättre användarupplevelse och skalbarhet i företagsmiljöer : Stödet för Enterprise Attestation utökas till 16 Relying Party-ID:n (RP-ID:n) på en och samma nyckel. Det gör att en enda YubiKey samtidigt kan identifieras unikt på enhetsnivå i betrodda utvecklings-, test-, staging- och produktionsmiljöer hos flera identitetsleverantörer, utan att användarnas integritet äventyras.

: Stödet för Enterprise Attestation utökas till 16 Relying Party-ID:n (RP-ID:n) på en och samma nyckel. Det gör att en enda YubiKey samtidigt kan identifieras unikt på enhetsnivå i betrodda utvecklings-, test-, staging- och produktionsmiljöer hos flera identitetsleverantörer, utan att användarnas integritet äventyras. Enklare integration för utvecklare: Introducerar stöd för CTAP 2.3, förhandsstöd för det framväxande WebAuthn-tillägget för signering och ytterliggare funktioner, vilket gör det enklare att integrera säkra digitala signaturer med hjälp av etablerade standarder.

Introducerar stöd för CTAP 2.3, förhandsstöd för det framväxande WebAuthn-tillägget för signering och ytterliggare funktioner, vilket gör det enklare att integrera säkra digitala signaturer med hjälp av etablerade standarder. Säkerhet för nya användningsområden: Utökar stödet för digitala identitetsplånböcker, verifierbara autentiseringsuppgifter med integritetsskyddande algoritmer och Secure Payment Confirmation (SPC) för utvecklare som bygger hårdvarubaserade betalningslösningar på webben.

Utökar stödet för digitala identitetsplånböcker, verifierbara autentiseringsuppgifter med integritetsskyddande algoritmer och Secure Payment Confirmation (SPC) för utvecklare som bygger hårdvarubaserade betalningslösningar på webben. Smidigare användarupplevelse: Beständiga PIN-/UV-autentiseringstoken gör det möjligt för appar att erbjuda smidigare sökning och val av autentiseringsuppgifter, med bättre stöd för autofyll och färre PIN-förfrågningar för användarna.

Beständiga PIN-/UV-autentiseringstoken gör det möjligt för appar att erbjuda smidigare sökning och val av autentiseringsuppgifter, med bättre stöd för autofyll och färre PIN-förfrågningar för användarna. Enklare drift och lägre kostnader: Introducerar en autofyll-liknande funktion för att hitta autentiseringsuppgifter direkt tillsammans med programvarubaserade passkeys. Det minskar risken för förvirring hos användare, påskyndar införandet av nätfiskeresistenta passkeys och minskar kostnaderna för registrering och support hos IT-helpdesken.

”De nya signeringsfunktionerna i YubiKey 5.8 är ett genombrott för digital identitet och digitala autentiseringsuppgifter”, säger Leif Johansson, verkställande direktör vid SIROS Foundation. ”Under det senaste decenniet har FIDO-autentisering blivit branschens guldstandard för nätfiskeresistent autentisering. Med signaturer öppnas en rad helt nya tillämpningar, utan att skapa plattformsinlåsning. På SIROS arbetar vi med att integrera de nya signeringsfunktionerna i ett sammanhållet ramverk för säkra, nätfiskeresistenta autentisteringsuppgifter för digital identitet.”

YubiKey 5.8 börjar levereras idag i samtliga större YubiKey-produktserier. För organisationer som utvecklar nästa generations användningsområden med fokus på hårdvarubaserade signaturer, funktioner för digitala plånböcker och AI-baserade arbetsflöden gör YubiKey 5.8 det möjligt att snabbare införa ett starkt säkerhetsskydd för dessa scenarier. YubiKey 5.8 innehåller samtliga funktioner i YubiKey 5.7.4 och breddar användningen av passkeys i företagsmiljöer.

YubiKey FIPS-Series fortsätter tillsvidare att använda firmwareversionen 5.7.4, som nyligen validerats enligt FIPS 140-3, för att fortsatt ligga i linje med nu gällande regelverk. YubiKey CCN Series ligger kvar på version 5.7.4 medan den slutliga omcertifieringen pågår.

Mer information om YubiKey 5.8 finns i Yubicos blogginlägg.

Om Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) är en global pionjär inom cybersäkerhet som arbetar för att göra den digitala världen säkrare för alla. Som utvecklare av YubiKey har Yubico satt guldstandarden för phishing-resistent, hårdvarubaserad autentisering, vilket i praktiken eliminerar kontoövertaganden samtidigt som säker inloggning förblir enkel och smidig.

Sedan 2007 har Yubico varit ledande inom autentisering sedanoch har varit med och utvecklat globala standarder som FIDO2, WebAuthn och FIDO U2F. Företaget introducerade också den grundläggande tekniken bakom dagens passkeys. Idag skyddar Yubicos passkey-lösningar företag, myndigheter och privatpersoner i fler än 160 länder och säkrar den digitala identitetens livscykel, från registrering till återställning.

YubiKeys används av några av världens mest säkerhetsmedvetna varumärken, ledande aktörer inom AI och institutioner, och ger snabb, smidig och lösenordsfri åtkomst till hundratals företagsapplikationer direkt. I linje med sitt uppdrag driver Yubico även det filantropiska initiativet Secure it Forward, genom vilket företagetdonerar YubiKeys till utsatta grupper och och ideella organisationer världen över.

Yubico har huvudkontor i Stockholm, Silicon Valley, samt och Singapore. Företaget är stolt över att ha utsetts till ett av TIME:s 100 mest inflytelserika företag och ett av Fast Companys mest innovativa företag. Läs mer på www.yubico.com.