Wasabi e Megaport collaborano per realizzare la prossima generazione di infrastrutture AI e cloud

BOSTON e BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Wasabi Technologies, azienda di hot cloud storage, annuncia una partnership strategica con Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), piattaforma globale leader nelle infrastrutture automatizzate. In base all’accordo, Wasabi costituirà il livello di cloud object storage di Megaport Storage, nell’ambito della collaborazione tra le due aziende per offrire la prossima generazione di infrastrutture neocloud.

L'AI ha introdotto nuovi casi d'uso e tecnologie complementari che richiedono infrastrutture specializzate, in grado di supportare l'elevata capacità di calcolo, networking e storage necessaria per sviluppare e distribuire strumenti di intelligenza artificiale. I neocloud offrono servizi cloud progettati specificamente per l'AI, come risorse di compute ad alte prestazioni e storage sicuro dei dati. Per determinati workload, possono inoltre rappresentare un'alternativa economicamente vantaggiosa, grazie a soluzioni pensate per migliorare efficienza e prevedibilità dei costi.

“I nostri clienti cercano infrastrutture più semplici, più interconnesse e progettate appositamente per i workload moderni”, dichiara Michael Reid, CEO di Megaport. “Combinando la rete globale di Megaport con la piattaforma di cloud object storage di Wasabi, stiamo ampliando il nostro portafoglio infrastrutturale con un servizio di storage scalabile, in grado di supportare la crescita dei dati aziendali e di integrarsi con le tecnologie ad alte prestazioni alla base delle applicazioni AI”.

Disponibile tramite la piattaforma Megaport nelle regioni supportate, il nuovo servizio di object storage unisce il cloud storage ad alte prestazioni e dai costi prevedibili di Wasabi con la rete privata globale di Megaport. I clienti possono così effettuare il provisioning di object storage sicuro e scalabile insieme a connettività ad alta velocità, attraverso un'unica esperienza automatizzata. L'offerta supporta piattaforme dati per l'AI, data lake, analytics, applicazioni cloud-native, repository di contenuti multimediali, cyber resilience, backup e altri workload di object storage su scala cloud.

“Le organizzazioni costruiscono sempre più spesso infrastrutture moderne combinando servizi best-of-breed, anziché affidarsi a un unico cloud provider”, afferma Dave Friend, CEO e Co-Founder di Wasabi. “Megaport condivide la nostra visione di un ecosistema cloud aperto e interconnesso, in cui networking, compute e cloud object storage operano insieme in modo fluido. Sia che i clienti stiano realizzando piattaforme dati per l'AI, applicazioni moderne, workflow multimediali o strategie di cyber resilience, hanno bisogno di uno storage che cresca in modo prevedibile, garantisca prestazioni a livello globale e si integri facilmente nella loro infrastruttura”.

La partnership si basa sulla visione di Megaport di offrire una piattaforma cloud integrata per l’AI, che unisca networking, compute e servizi di storage purpose-built. Grazie all’acquisizione di Latitude.sh, Megaport ha esteso la propria offerta includendo servizi di compute basati su GPU, mentre le tecnologie di storage ad alte prestazioni supportano workload AI sensibili alla latenza. Wasabi completa questa architettura mettendo a disposizione una piattaforma di cloud object storage general-purpose per AI, analytics, applicazioni enterprise, cyber resilience e workload cloud-native. Con la crescita continua dei volumi di dati generati e conservati dalle organizzazioni, Wasabi consente ai clienti di trasferire, gestire e accedere ai propri dati in modo fluido nei rispettivi ambienti AI e cloud, attraverso un livello di object storage scalabile a livello globale.

Nell'ambito della partnership, Megaport sta estendendo la connettività privata ad alta velocità alle 16 regioni di storage globali di Wasabi. Ciò consentirà ai clienti di effettuare il provisioning della connettività al cloud object storage in pochi minuti, beneficiando al contempo di connettività privata dedicata, prestazioni di rete costanti e costi di storage più prevedibili.

Le due aziende continueranno a collaborare su integrazioni tecniche più avanzate, iniziative go-to-market congiunte e nuove soluzioni che colleghino il cloud object storage di Wasabi alla piattaforma di networking e all'infrastruttura AI di Megaport. Insieme, aiutano le imprese a costruire ambienti cloud flessibili e ad alte prestazioni, ottimizzati per AI, analytics, applicazioni moderne, workflow multimediali, cyber resilience e la prossima generazione di workload ad alta intensità di dati.

Informazioni su Wasabi Technologies

L'AI è potente quanto i dati che la alimentano. Wasabi offre cloud storage semplice e dai costi prevedibili, aiutando le organizzazioni a costruire l'infrastruttura dati che abilita AI, analytics, cyber resilience, media e applicazioni cloud-native. Offrendo alle organizzazioni la libertà di trasferire, accedere e attivare i propri dati senza la hyperscaler tax, Wasabi contribuisce a trasformare i dati in un vantaggio competitivo. Con 16 regioni di storage operative e il supporto a organizzazioni attive in oltre 100 Paesi, Wasabi offre la scala globale, le prestazioni e l'affidabilità necessarie per alimentare la prossima generazione di AI e di innovazione data-driven. Maggiori informazioni su wasabi.com.

Informazioni su Megaport

Il deployment dell'infrastruttura dovrebbe essere rapido e semplice. Con un approccio software-defined, Megaport offre compute, networking e storage privati, a livello globale, in modo sicuro e on demand. Bastano pochi clic per costruire e scalare l'infrastruttura, realizzare percorsi privati e accedere in pochi minuti a endpoint globali. Scelta dalle aziende leader a livello mondiale, Megaport collabora con service provider, data center e system integrator in oltre 1.100 sedi abilitate in tutto il mondo.