ClickHouse se presenta como socio principal y patrocinador en la parte delantera de la camiseta del Fulham Football Club

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--El Fulham Football Club tiene el orgullo de anunciar que ClickHouse, una empresa tecnológica internacional especializada en análisis en tiempo real, infraestructura de datos y aplicaciones de IA, se convierte en su nuevo socio principal y patrocinador principal de la camiseta del primer equipo masculino.

Gracias a este acuerdo de colaboración plurianual, ClickHouse ocupará un lugar destacado en la parte delantera de las equipaciones local, visitante y tercera del primer equipo masculino. Además, durante la vigencia del acuerdo, ClickHouse estará presente en Craven Cottage, en los canales digitales del club, en los materiales de los días de partido y en una serie de experiencias dirigidas a los aficionados. La equipación local del Fulham FC se presentará el jueves 23 de julio de 2026; no se pierda las novedades en el Instagram del club.

Nuestra colaboración refleja el compromiso constante del Fulham con la innovación, el rendimiento y la oferta de experiencias atractivas para los aficionados, tanto en Craven Cottage como en todas las plataformas digitales del club. ClickHouse no solo ayudará al club a modernizar sus prácticas, sino que, juntos, trataremos de apoyar a nuestras comunidades para que conozcan el futuro de la tecnología y crearemos oportunidades para que desarrollen de forma práctica sus competencias en materia de datos e IA.

ClickHouse es una base de datos de código abierto diseñada para ofrecer velocidad. Cuando buscas algo en Internet y obtienes una respuesta al instante, es probable que ClickHouse haya estado funcionando en segundo plano. Desarrolladores y empresas de todo el mundo, entre las que se incluyen Meta, OpenAI, Sony, Tesla y Visa, utilizan ClickHouse y contribuyen a su desarrollo, lo que la convierte en un proyecto de código abierto verdaderamente internacional. A medida que la IA se va generalizando, ClickHouse se ha consolidado como la base de datos de referencia, ya que la IA necesita contexto en tiempo real para ofrecer resultados precisos.

Jon Don-Carolis, director de ingresos del Fulham Football Club, comentó:

«Estamos encantados de dar la bienvenida a ClickHouse como socio principal y patrocinador principal de la camiseta del primer equipo masculino. ClickHouse es una empresa tecnológica ambiciosa y en rápido crecimiento, y dado que el Fulham sigue invirtiendo en su futuro a largo plazo, tanto dentro como fuera del campo, esta colaboración refleja nuestro compromiso común con la innovación, el progreso y el establecimiento de vínculos importantes con los aficionados de todo el mundo».

Aaron Katz, director ejecutivo de ClickHouse, afirmó:

«En ClickHouse nos complace enormemente anunciar nuestra asociación estratégica con el Fulham Football Club. Ambas organizaciones comparten valores como el alto rendimiento, la ambición y la excelencia. La rapidez es fundamental para ambas: las decisiones que se toman en fracciones de segundo sobre el terreno de juego no difieren mucho de las decisiones en milisegundos que nuestra base de datos procesa a cada instante para muchas de las empresas más importantes del mundo. Esa base común es lo que nos ha llevado a esta colaboración. Nos complace respaldar las aspiraciones del Fulham en la Premier League, tanto dentro como fuera del campo».

El Fulham Football Club y ClickHouse colaborarán a lo largo de esta asociación para llevar a cabo iniciativas que celebren la innovación, el rendimiento y el poder de la información en tiempo real, creando experiencias atractivas para los aficionados en Craven Cottage, a través de los canales digitales y dentro de la comunidad del Fulham en general.

Acerca de ClickHouse

ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos en columnas, rápido y de código abierto, diseñado para el procesamiento y el análisis de datos en tiempo real a gran escala. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, ClickHouse Cloud proporciona una velocidad de consulta y una capacidad de concurrencia excepcionales, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones que exigen obtener información al instante a partir de volúmenes masivos de datos. A medida que los agentes de IA se integran cada vez más en el software y generan consultas mucho más frecuentes y complejas, ClickHouse ofrece un motor de alto rendimiento y baja latencia, diseñado específicamente para hacer frente a este reto. Con la confianza de empresas líderes como Meta, OpenAI, Sony, Tesla y Visa, ClickHouse ayuda a los equipos a obtener información útil y a tomar decisiones más inteligentes gracias a una plataforma de datos ampliable, eficiente y moderna. Para obtener más información, visite clickhouse.com.

Acerca del Fulham Football Club:

El Fulham Football Club se fundó en 1879 como un equipo local de jóvenes de la parroquia de St Andrew’s, en Fulham. El Fulham FC, el más antiguo de los clubes de primera división de Londres, cuenta con una larga y variopinta historia que abarca casi 150 años, y se considera, merecidamente, el primer club de fútbol de Londres, ya que su estadio, Craven Cottage, lleva acogiendo partidos desde 1896, hace 130 años.

El ascenso del equipo masculino a la Premier League se logró por primera vez en 2001 y el equipo permaneció en la máxima categoría del fútbol inglés hasta 2013. El Fulham FC llegó a la final de la primera edición de la Europa League en 2010, donde cayó derrotado por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la prórroga. Entre los éxitos recientes del equipo masculino se encuentra el ascenso a la Premier League tras ganar las finales de los play-offs del Championship en 2018 y 2020. El club también logró el ascenso a la Premier League en 2022 al proclamarse campeón del campeonato.

El presidente del Fulham FC, Shahid Khan, propietario de los Jacksonville Jaguars de la National Football League, adquirió el club en 2013. La apuesta del presidente por la nueva tribuna Riverside ha asegurado el futuro del club en Craven Cottage y ha aumentado el aforo a más de 28 000 espectadores, además de ofrecer una amplia gama de servicios de hostelería excepcionales. Por otra parte, la construcción del Fulham Pier ha creado un espacio de primer nivel a orillas del río Támesis del que se puede disfrutar durante todo el año.

Primer equipo masculino:

La temporada pasada, el primer equipo masculino del Fulham FC terminó en undécima posición en la Premier League y llegó a los cuartos de final de la League Cup. En la temporada 2026/27, el equipo estará dirigido por Álvaro Arbeloa, que fue nombrado entrenador el 7 de julio de 2026. El primer partido del equipo en la nueva campaña 2026/27 de la Premier League será en casa (Craven Cottage) contra el Chelsea el 24 de agosto de 2026.

Primer equipo femenino:

El equipo femenino del Fulham FC terminó la temporada 2025/26 como campeón de la 4.ª categoría de la FA Women's National League Division One South-East, sin conocer la derrota en toda la temporada. Este impresionante logro supuso dos temporadas completas sin perder en la liga. El entrenador, Steve Jaye, y su equipo competirán en la 3.ª categoría de la FA Women's National League Southern Premier Division en la temporada 2026/27.

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