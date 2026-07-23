Bemutatkozik a „WAFUU.COM”, Japán határokon átívelő e-kereskedelmi oldalának hivatalos kabalafigurája, „Mochi”

TOKIÓ--(BUSINESS WIRE)--A QRESTIA Inc. (székhely: Tokió, Shibuya; elnök-vezérigazgató: Hidemasa Fukada) örömmel jelenti be, hogy a határokon átívelő e-kereskedelemmel foglalkozó WAFUU.COM webáruháza bemutatta új hivatalos kabalafiguráját, Mochit. Mochi a WAFUU.COM melegségét és barátságos jellegét hivatott képviselni a weboldalon, a közösségi médiában, a kampányokban, a csomagokba rejtett meglepetéseken, illetve más kreatív anyagokon keresztül, így teremtve kapcsolatot a rajongókkal szerte a világon.

A bemutatkozó videó Mochi hivatalos weboldalán érhető el: https://mochi.wafuu.com/

1. Amit Mochiról tudni érdemes

Mochi azért látott napvilágot, hogy megtestesítse a japán termékek választásával járó egyszerű örömöt. Lágy, lekerekített sziluettjét, gyengéd arckifejezését és jellegzetes, megnyerő részleteit úgy tervezték, hogy egyaránt hívogatóan hassanak mind a japán kultúrával újonnan ismerkedőkre, mind pedig a régi rajongókra – olyan karaktert kialakítva, amelyet az emberek szívesen látnak újra, mentenek el és osztanak meg másokkal.

2. Jövőbeli tervek

A „Csipetnyi boldogság Japánból” koncepció jegyében indított hivatalos Mochi-weboldalon megtekinthető Mochi profilja, története és formatervezésének részletei, egy galéria, valamint a bemutatkozó videó, ami későbbiekben új, szezonális látványvilággal és tartalommal bővül majd.

Mochi egyre többet lesz látható a WAFUU.COM erre a célra kialakított profiloldalán, a közösségi médiában közzétett rövid videókban és szezonális bejegyzésekben, a kampányok vizuális anyagaiban, a hírlevelekben, valamint a csomagokba rejtett meglepetésekben is. A sajtócsomag, amely átlátszó és fehér háttéreszközöket, profilszövegeket, illetve különféle logóváltozatokat tartalmaz, már elérhető a média, az alkotók és a partnerek számára.

3. Amit a WAFUU.COM-ról tudni érdemes

A WAFUU.COM ( https://wafuu.com/ ) egy határokon átívelő e-kereskedelmi weboldal, amely Japán legvonzóbb termékeit juttatja el a rajongókhoz szerte a világon – az írószerektől, karakteres termékektől és hobbicikkektől kezdve a rágcsálnivalókon és kozmetikumokon át az életmódtermékekig. A 125 országba és régióba történő szállítással, valamint a 21 nyelven és többféle pénznemben történő fizetési lehetőséggel a weboldal valóban határok nélküli vásárlási élményt nyújt.

4. A vezérigazgató nyilatkozata

„Mochi kelti életre a WAFUU.COM azon vágyát, hogy közelebb hozza a japán örömöt a világhoz, még szabadabban. Olyan melegséget alkottunk, amely szavak nélkül is képes átadni ezt az érzést. A termékértékesítésen túl Mochi célja, hogy általa örömtelibbé és meghittebbé tegyük a WAFUU.COM felfedezését, és bízunk benne, hogy idővel mindenki által közkedvelt figurává válik majd. Örömünkre szolgálna, ha támogatnának minket a közösségi médiában.”

— Hidemasa Fukada, a QRESTIA Inc. elnök-vezérigazgatója.

Hivatkozások

Mochi hivatalos weboldala: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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