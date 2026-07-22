Yubico推出YubiKey 5.8，將Passkey的應用從可信身分認證擴充至可信授權驗證

斯德哥爾摩、加州聖塔克拉拉和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO)是防釣魚身分認證技術的先驅，以及首款通行金鑰YubiKey的締造者。公司今日宣布YubiKey 5.8正式全面上市。此次發表代表通行金鑰的角色實現重要擴展——從提供安全身分認證，進一步延伸至支援可驗證的硬體級授權驗證。全新韌體為企業在身分錢包、文件簽名及AI驅動的審核等場景中建構安全工作流程奠定了堅實基礎，同時為開發者提供及早測試、設計和部署這些下一代安全能力所需的關鍵功能。

隨著生成式和代理式AI不斷成熟，並被用於發起更快速、更自動化的網路攻擊，傳統的多因素身分驗證(MFA)已難以因應不斷升級的安全挑戰。如今，全球安全負責人面臨的核心挑戰已不僅是確保「誰」能夠登入系統，更在於確保使用者或自主AI代理「能夠執行哪些操作」。YubiKey長期以來一直提供業界首屈一指的防釣魚防護能力，而YubiKey 5.8則進一步滿足複雜、多環境企業的安全需求——將安全能力從可信登入延伸至為AI時代可驗證的數位操作提供安全的硬體級基礎。

Yubico產品與技術長Albert Biketi表示：「YubiKey 5.8是現代身分認證生態系統最具里程碑意義的架構升級之一，它將防釣魚能力從身分認證延伸至業務工作流程本身。在AI代理開始執行高風險業務工作流程的時代，企業必須能夠動態驗證人為授權意圖。YubiKey 5.8正是為此而生，它將硬體級防釣魚能力直接融入數位簽章、企業憑證管理以及人工參與決策驗證等工作流程，無需企業耗費高昂成本部署客製化加密方案。」

藉助開放標準，提升硬體級通行金鑰的易用性與可擴充性

全新韌體新增對CTAP 2.3標準的支援，並提供對新興WebAuthn簽名擴充的預覽支援。開發者現在可以使用熟悉的標準和API來建構兼顧安全性與隱私保護的工作流程，而無需仰賴昂貴的後端金鑰管理系統或客製化加密基礎架構。這一升級顯著降低了建構可信數位工作流程的技術門檻，使開發者能夠以更快的速度、更低的複雜度，將高保障等級的數位簽章能力整合到Web應用程式、數位錢包以及AI驅動的工作流程審核系統中。

YubiKey 5.8專為現代企業身分控制平台開發者打造，帶來多項重要技術升級：

支援尖端應用場景： 透過標準化API實現硬體級數位簽章，為文件簽名、數位身分錢包、工作流程審核以及其他高保障等級的交易場景提供支援。

透過標準化API實現硬體級數位簽章，為文件簽名、數位身分錢包、工作流程審核以及其他高保障等級的交易場景提供支援。 提升使用者體驗與企業級擴充能力 ： 將企業認證(Enterprise Attestation)支援擴充至單個金鑰上最多支援16個信賴方(RP) ID。這使得單個YubiKey能夠在多個身分供應商的可信開發、測試、預發表和生產環境中，同時實現裝置級唯一身分辨識，而無需以犧牲使用者隱私為代價。

將企業認證(Enterprise Attestation)支援擴充至單個金鑰上最多支援16個信賴方(RP) ID。這使得單個YubiKey能夠在多個身分供應商的可信開發、測試、預發表和生產環境中，同時實現裝置級唯一身分辨識，而無需以犧牲使用者隱私為代價。 簡化開發者整合： 新增對CTAP 2.3的支援，並提供對新興WebAuthn簽名擴充等功能的預覽支援，使開發者能夠使用熟悉的標準，更輕鬆地整合安全數位簽章能力。

新增對CTAP 2.3的支援，並提供對新興WebAuthn簽名擴充等功能的預覽支援，使開發者能夠使用熟悉的標準，更輕鬆地整合安全數位簽章能力。 為新興應用提供安全保障： 進一步支援數位身分錢包、採用隱私強化演算法的可驗證憑證，以及安全支付確認(SPC)，滿足開發者建構硬體級Web支付應用的需求。

進一步支援數位身分錢包、採用隱私強化演算法的可驗證憑證，以及安全支付確認(SPC)，滿足開發者建構硬體級Web支付應用的需求。 簡化終端使用者體驗： 持久化PIN/UV認證權杖可輔助應用程式實現更順暢的憑證發現與選擇，提供更多自動填充功能，並減少使用者輸入PIN碼的頻率。

持久化PIN/UV認證權杖可輔助應用程式實現更順暢的憑證發現與選擇，提供更多自動填充功能，並減少使用者輸入PIN碼的頻率。 簡化運維並降低整體成本 ：新增類似自動填充的憑證發現功能，可直接與軟體通行金鑰並行使用。這不僅能夠減少使用者困惑，加快具備防釣魚能力的通行金鑰的應用，還可充分降低IT服務台在使用者註冊過程中的支援成本。

SIROS Foundation執行董事Leif Johansson表示：「YubiKey 5.8新增的數位簽章能力，將為數位身分和數位憑證的發展帶來顛覆性的改變。過去十年來，FIDO身分認證已成為業界公認的防釣魚身分認證黃金標準。如今，隨著數位簽章能力的加入，無需引進平台鎖定，即可支援更加廣泛的創新應用場景。SIROS正致力於將全新的簽名功能整合到一個順暢架構中，從而建構安全可靠的防釣魚數位身分憑證。」

YubiKey 5.8即日起正式發售，並將陸續涵蓋YubiKey全系主要產品線。對於積極布局下一代應用場景、聚焦硬體級數位簽章、數位錢包功能及AI驅動工作流程的企業而言，YubiKey 5.8將協助其加快在這些場景中部署高等級安全防護能力。在全面支援YubiKey 5.7.4所有功能的基礎上，YubiKey 5.8進一步擴大了通行金鑰在企業級應用場景中的應用。

目前，YubiKey FIPS系列將繼續採用新近通過FIPS 140-3驗證的5.7.4韌體版本，以保持與相關法規要求的一致性。與此同時，YubiKey CCN系列也將繼續使用5.7.4韌體版本，直至完成最後階段的重新認證。

如欲瞭解更多關於YubiKey 5.8的資訊，請參閱Yubico部落格文章。

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