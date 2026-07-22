De Japanse grensoverschrijdende e-commercewebsite "WAFUU.COM" presenteert officiële mascotte "Mochi"

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (hoofdkantoor: Shibuya, Tokio; president en CEO: Hidemasa Fukada) kondigt enthousiast aan dat haar grensoverschrijdende e-commerceplatform WAFUU.COM haar nieuwe officiële mascotte Mochi heeft onthuld. Mochi zal de warmte en vriendelijkheid van WAFUU.COM uitdragen via de website, sociale media, campagnes, bijsluiters en ander creatief materiaal, en zo een band smeden met fans overal ter wereld.

Een beetje geluk uit Japan — maak kennis met Mochi, de nieuwe officiële mascotte van WAFUU.COM. Share

De debuutvideo is nu te bekijken op de officiële website van Mochi: https://mochi.wafuu.com/

1. Over Mochi

Mochi is geboren om het eenvoudige plezier van het kiezen van Japanse producten te belichamen. Zijn zachte, ronde silhouet, vriendelijke uitdrukking en kenmerkende, innemende details zijn ontworpen om zowel nieuwe bezoekers als trouwe fans van de Japanse cultuur een welkom gevoel te geven. Het is een personage dat mensen graag opnieuw willen zien, willen bewaren en willen delen.

2. Toekomstplannen

De officiële website van Mochi, gelanceerd onder het motto "Een klein beetje geluk uit Japan", bevat Mochi’s profiel, zijn ontstaansverhaal, ontwerpdetails, een fotogalerij en de debuutvideo, met nieuwe seizoensgebonden beelden en content die nog zullen volgen.

Mochi verschijnt ook geleidelijk aan op de speciale profielpagina van WAFUU.COM, in korte filmpjes en seizoensgebonden posts op sociale media. Hij is ook te zien in campagnebeelden, e-mailnieuwsbrieven en bijsluiters. Er is nu een persmap beschikbaar voor media, makers en partners, met afbeeldingen op transparante en witte achtergrond, profieltekst en logo-combinaties.

3. Over WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) is een grensoverschrijdende e-commercewebsite die de aantrekkelijkste producten uit Japan levert aan fans over de hele wereld, van briefpapier, character-merchandise en hobbyartikelen tot snacks, cosmetica en lifestyleproducten. Met verzending naar 125 landen en regio’s, ondersteuning voor 21 talen en betalingen in meerdere valuta’s biedt de site een werkelijk grenzeloze winkelervaring.

4. Commentaar van de CEO

"Mochi geeft vorm aan de wens van WAFUU.COM om de vreugde van Japan dichterbij en vrijer bij de wereld te brengen. We hebben een warmte ontworpen die zonder woorden overkomt. Mochi is er niet alleen om producten te verkopen, maar ook om het ontdekken van WAFUU.COM een beetje gelukkiger en vriendelijker te maken. We hopen het uit te laten groeien tot een personage dat overal geliefd is. We zouden het geweldig vinden om jullie steun op sociale media te horen."

— Hidemasa Fukada, President & CEO, QRESTIA Inc.

Links

Officiële website van Mochi https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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