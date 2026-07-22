Japans grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform „WAFUU.COM“ stellt offizielles Maskottchen „Mochi“ vor

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (Hauptsitz: Shibuya, Tokio; President & CEO: Hidemasa Fukada) freut sich bekannt zu geben, dass seine grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform WAFUU.COM, ihr neues offizielles Maskottchen Mochi eingeführt hat. Mochi steht für die Wärme und Freundlichkeit von WAFUU.COM und wird Fans auf der ganzen Welt über die Website, soziale Medien, Kampagnen, Beipackzettel und weitere Kreativmaterialien ansprechen.

Das Debütvideo ist ab sofort auf der offiziellen Mochi-Website zu sehen: https://mochi.wafuu.com/

1. Über Mochi

Mochi wurde ins Leben gerufen, um die Freude an der Entdeckung und Auswahl japanischer Produkte zum Ausdruck zu bringen. Mit seiner weichen, abgerundeten Silhouette, seinem freundlichen Gesichtsausdruck und seinen unverwechselbaren, liebenswerten Details heißt Mochi sowohl Erstbesucher Japans als auch langjährige Fans der japanischen Kultur willkommen – eine Figur, der man immer wieder begegnen möchte und die man gerne speichert und mit anderen teilt.

2. Zukunftspläne

Die offizielle Website von Mochi wurde unter dem Leitmotiv „Ein wenig Glück aus Japan“ gestartet und umfasst Mochis Profil, seine Entstehungsgeschichte, Einzelheiten zum Design, eine Galerie sowie das Debütvideo. Weitere saisonale Motive und Inhalte werden folgen.

Mochi wird außerdem nach und nach auf der eigens eingerichteten Profilseite von WAFUU.COM, in Social-Media-Shorts und saisonalen Posts, Kampagnen-Visuals, E-Mail-Newslettern sowie Paketbeilagen erscheinen. Ein Pressekit – einschließlich Bildmaterial mit transparentem und weißem Hintergrund, Profiltext und Logo-Kombinationen – steht ab sofort für Medien, Content Creator und Partner zur Verfügung.

3. Über WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) ist eine grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform, die Fans weltweit die begehrtesten Produkte Japans liefert – von Schreibwaren, Merchandising-Artikeln und Hobby-Bedarf bis hin zu Snacks, Kosmetika und Lifestyle-Produkten. Mit einem Versand in 125 Länder und Regionen sowie der Unterstützung von 21 Sprachen und Zahlungen in verschiedenen Währungen bietet die Website ein wirklich grenzenloses Einkaufserlebnis.

4. Kommentar des CEO

„Mochi verleiht dem Wunsch von WAFUU.COM Gestalt, der Welt die Freude an Japan zugänglicher zu machen. Wir haben Wärme geschaffen, die auch ohne Worte spürbar ist. Über den Verkauf von Produkten hinaus soll Mochi das Entdecken von WAFUU.COM ein bisschen fröhlicher und liebenswürdiger machen – und wir hoffen, dass Mochi zu einer Figur wird, die überall geliebt wird. Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung in den sozialen Medien freuen.“

— Hidemasa Fukada, President und CEO, QRESTIA Inc.

Links

Offizielle Website von Mochi: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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