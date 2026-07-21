AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Epsilon Reinsurance Company Ltd.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) a Epsilon Reinsurance Company Ltd. (Epsilon Re) (St. Michael, Barbados). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Epsilon Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Epsilon Re se constituyó en diciembre de 2020 e inició operaciones en abril de 2021. La compañía se originó como parte de un grupo empresarial mexicano con amplia experiencia en el sector gubernamental. Epsilon Re es propiedad de Bardigiano Corp., domiciliada en Panamá, la cual es una compañía tenedora pura.

Desde su creación, Epsilon Re ha consolidado progresivamente su presencia en el mercado mexicano de reaseguro con un portafolio de negocios que opera en sus segmentos de vida y no vida, con participaciones de mercado del 52% y 48% con base en primas brutas emitidas, respectivamente. Vida grupo representa el 51.5% de las primas brutas emitidas de la compañía, seguido por energía con 17.3%, accidentes y salud (1.8%) y el restante (29.4%) en otras líneas de daños. Geográficamente, el 94.6% de las primas provienen de México y el resto de otros 3 países. Desde 2024, la compañía inició su proceso de internacionalización, incorporando operaciones en Colombia y Dubái.

La evaluación del perfil de negocios de Epsilon Re es neutral. La compañía opera como un reasegurador de nicho, con un portafolio concentrado principalmente en entidades gubernamentales mexicanas. El enfoque de la compañía en la administración de riesgos y el análisis técnico, con un cambio en la rentabilidad revirtiendo las pérdidas históricas, compensa las limitaciones derivadas de su concentración geográfica y de clientes.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de Epsilon Re en el nivel muy fuerte, respaldada por las utilidades netas que ha logrado alcanzar durante su corta trayectoria, así como por las contribuciones de capital proporcionadas por sus accionistas. Se espera que Epsilon Re mantenga prácticas de suscripción prudentes, preservando su posición de capital. Por otro lado, se encuentra el inherente riesgo de ejecución, propio de una compañía start-up.

La evaluación del desempeño operativo es adecuada, reflejando una operación que se estabiliza gradualmente. Será necesaria una disciplina continua en las reservas, la contención de gastos y la selección de riesgos para establecer tendencias sostenidas.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que Epsilon Re mantendrá su evaluación general del balance, respaldada por la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras que las iniciativas estratégicas en curso se ejecuten con desviaciones manejables, y la administración planificada de riesgos como parte esencial de dicha estrategia.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si Epsilon Re es capaz de mantener su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos, al mismo tiempo que mejora sus utilidades netas y sus indicadores de rentabilidad a niveles más alineados con los de sus competidores en niveles de calificación más altos. Un deterioro sostenido en los resultados operativos o un debilitamiento significativo en la capitalización ajustada por riesgos de Epsilon Re podría desencadenar acciones de calificación negativas.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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