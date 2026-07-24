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日本跨境電商平台「WAFUU.COM」推出官方吉祥物「Mochi」

來自日本的小確幸——WAFUU.COM推出全新官方吉祥物Mochi，為世界各地的粉絲帶來更多選購日系商品的樂趣。

original Mochi是WAFUU.COM全新的官方吉祥物形象,詮釋了「來自日本的小確幸」這一理念。(圖片:WAFUU.COM)

Mochi是WAFUU.COM全新的官方吉祥物形象,詮釋了「來自日本的小確幸」這一理念。(圖片:WAFUU.COM)

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- QRESTIA Inc.（總部：東京都澀谷區；總裁兼執行長：Hidemasa Fukada）欣然宣布，旗下跨境電商網站WAFUU.COM已正式推出全新官方吉祥物「Mochi」。Mochi將承載WAFUU.COM溫暖親和的品牌調性，出現在其網站、社群媒體、行銷活動、產品包裝夾頁及其他創意素材中，拉近與全球粉絲的距離。

首發宣傳片現已在Mochi官方網站上線：https://mochi.wafuu.com/

1. 關於Mochi
打造Mochi的初衷，是具象化選購日本商品時那份簡單純粹的幸福感。柔和圓潤的外形、溫順治癒的神態，搭配極具辨識度的可愛設計，無論初次接觸日系好物的消費者，還是深耕日系文化的長期愛好者，都會倍感親切，讓人願意再次見到、收藏並分享這個形象。

2. 未來計畫
Mochi官方網站以「一份來自日本的小確幸」為核心構想打造，頁面包含Mochi的角色檔案、誕生故事、設計詳情、形象圖庫與首發宣傳片，後續還會持續更新季節限定視覺素材與全新內容。

Mochi還將逐步登陸WAFUU.COM的專屬主頁、社群媒體短片、季節專題推文、活動海報、電子報與產品包裝夾頁。平台現已針對媒體、內容創作者及合作方開放官方素材檔，內含透明底和白底角色圖、角色介紹文案、標準組合LOGO等資料。

3. 關於WAFUU.COM
WAFUU.COM ( https://wafuu.com/)是針對全球粉絲的日系跨境電商平台，聚集文具、二次元周邊、興趣潮玩、零食美妝、居家生活等各類熱門日本商品。平台配送服務遍及125個國家和地區，支援21種語言、多幣別支付，打造真正的跨國無障礙購物體驗。

4. 執行長致詞
「Mochi體現了WAFUU.COM的願景，即讓來自日本的美好與快樂無阻礙地傳遞至全世界，無需語言，就能傳遞溫暖。平台不止售賣商品，Mochi的存在，是為了讓大家光顧WAFUU.COM時擁有更溫柔、愉悅的體驗。我們期待它成長為全球大眾都喜愛的角色，也歡迎大家在社交平台多多給予我們支持。」
——QRESTIA Inc.總裁兼執行長Hidemasa Fukada

相關連結
Mochi官方網站：https://mochi.wafuu.com/
YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu
WAFUU.COM: https://wafuu.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

QRESTIA Inc.
電話：+81-3-5726-9180
傳真：+81-3-5726-9340
電子郵件：mochi@wafuu.com

Industry:

QRESTIA Inc.

Details
Headquarters: Tokyo, Japan
CEO: HIDEMASA FUKADA
Employees: 13
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishCzechHungarianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

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QRESTIA Inc.
電話：+81-3-5726-9180
傳真：+81-3-5726-9340
電子郵件：mochi@wafuu.com

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