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Yubico amplia a função das chaves de acesso além da autenticação confiável para a autorização verificada com o lançamento da YubiKey 5.8

YubiKey 5.8 amplia a garantia baseada em hardware da autenticação para fluxos de trabalho emergentes de assinatura digital, carteira, pagamento e aprovação de agentes

In an era where securing human and non-human identities is critical, YubiKey 5.8 strengthens the hardware root of trust—expanding hardware-backed assurance beyond login, enabling verifiable digital actions for the next generation of AI-based workflows.

ESTOCOLMO & SANTA CLARA, Califórnia & SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), pioneira em autenticação resistente a phishing e criadora da chave de acesso original, a YubiKey, anunciou hoje a disponibilidade geral da sua YubiKey 5.8 – marcando uma expansão do papel da chave de acesso, da autenticação segura para incluir autorização verificável e baseada em hardware. O novo firmware oferece uma base sólida para fluxos de trabalho empresariais seguros em carteiras de identidade, assinatura de documentos e aprovações baseadas em IA, além de fornecer aos desenvolvedores os recursos essenciais para testar, projetar e implementar esses recursos de segurança de última geração antecipadamente.

À medida que a IA generativa e a IA ativa amadurecem para impulsionar ciberataques rápidos e automatizados, a autenticação multifator (MFA) tradicional não consegue acompanhar o ritmo. Os líderes de segurança agora enfrentam um desafio global: proteger não apenas quem acessa um sistema, mas exatamente quais ações um usuário ou agente de IA autônomo pode executar. Embora a YubiKey já ofereça há tempos defesa líder do setor contra phishing, a YubiKey 5.8 atende às necessidades de empresas complexas e com múltiplos ambientes, indo além de logins confiáveis ​​para fornecer uma base segura, com suporte de hardware, para ações digitais verificáveis ​​na era da IA.

"A YubiKey 5.8 representa uma das atualizações arquitetônicas mais significativas para o ecossistema de autenticação moderno, expandindo a resistência a phishing para os próprios fluxos de trabalho", disse Albert Biketi, diretor de produtos e tecnologia da Yubico. "Em uma era onde agentes de IA executam fluxos de trabalho empresariais de alto impacto, as organizações precisam habilitar a verificação dinâmica da intenção humana. A YubiKey 5.8 preenche essa lacuna, trazendo resistência a phishing com suporte de hardware diretamente para assinaturas digitais, gerenciamento de credenciais corporativas e fluxos de trabalho de validação com intervenção humana – sem a necessidade de implementações criptográficas personalizadas e dispendiosas."

Simplificando a usabilidade e a escalabilidade de chaves de acesso com suporte de hardware por meio de padrões abertos

O novo firmware introduz suporte ao padrão CTAP 2.3 além de oferecer suporte prévio à extensão de assinatura WebAuthn. Os desenvolvedores agora podem usar padrões e APIs familiares para criar fluxos de trabalho seguros e que preservam a privacidade, sem depender de sistemas de gerenciamento de chaves de back-end caros ou infraestrutura criptográfica personalizada. Isso reduz significativamente a barreira para a criação de fluxos de trabalho digitais confiáveis, permitindo que os desenvolvedores integrem assinaturas de alta segurança em aplicativos da web, carteiras digitais e sistemas de aprovação de fluxo de trabalho orientados por IA com maior rapidez e menos complexidade.

A YubiKey 5.8 oferece atualizações técnicas substanciais, desenvolvidas especificamente para desenvolvedores que trabalham com o plano de controle de identidade empresarial moderno:

  • Suporte para casos de uso de ponta: Permite assinaturas digitais com suporte de hardware por meio de APIs padronizadas, abrindo caminho para assinatura de documentos, carteiras de identidade, aprovações de fluxo de trabalho e outras transações de alta segurança.
  • Melhor experiência do usuário e escalabilidade empresarial: Suporte expandido para Atestação Empresarial para 16 IDs de Parte Confiável (RP) em uma única chave. Isso permite que uma única YubiKey seja identificado de forma exclusiva, até o nível de um dispositivo individual, em ambientes confiáveis ​​de desenvolvimento, teste, homologação e produção, em vários provedores de identidade, sem comprometer a privacidade do usuário.
  • Integração simplificada para desenvolvedores: Introduz suporte ao CTAP 2.3 e suporte em versão prévia para as extensões de assinatura WebAuthn emergentes e muito mais, facilitando a integração de assinaturas digitais seguras usando padrões familiares.
  • Iniciativas emergentes garantidas: Amplia o suporte para carteiras de identidade digital, credenciais verificáveis ​​com algoritmos que permitem a privacidade e suporte para Confirmação Segura de Pagamento (SPC) para aqueles que desenvolvem casos de uso de pagamento com suporte de hardware na web.
  • Experiência do usuário simplificada: Tokens de autenticação PIN/UV persistentes permitem que os aplicativos habilitem a descoberta e seleção de credenciais sem atrito, com mais recursos de preenchimento automático e solicitações de PIN menos frequentes para os usuários.
  • Simplicidade operacional e menor sobrecarga: Introduz a descoberta de credenciais semelhante ao preenchimento automático diretamente junto com as chaves de acesso de software. Isso reduz a confusão do usuário, acelera a adoção de chaves de acesso resistentes a phishing e minimiza os custos de inscrição do suporte de TI.

“Os novos recursos de assinatura da YubiKey 5.8 representam uma mudança radical para a identidade e as credenciais digitais”, disse Leif Johansson, diretor executivo da Fundação SIROS. “Na última década, a autenticação FIDO tornou-se o padrão ouro do setor para autenticação resistente a phishing. Ao adicionar assinaturas, toda uma gama de novos aplicativos se torna possível sem a necessidade de dependência de plataforma. Na SIROS, estamos trabalhando para integrar os novos recursos de assinatura em uma estrutura perfeita para credenciais de identidade digital seguras e resistentes a phishing.”

A YubiKey 5.8 já está disponível para todas as principais linhas de produtos YubiKey a partir de hoje. Para organizações que trabalham ativamente na próxima geração de casos de uso com foco em assinaturas com suporte de hardware, recursos de carteira digital e fluxos de trabalho baseados em IA, a YubiKey 5.8 permite acelerar a implementação de segurança robusta nesses cenários. A YubiKey 5.8 é compatível com todos os recursos do YubiKey 5.7.4 e expande o uso de chaves de acesso para casos de uso corporativos.

Neste momento, a série YubiKey FIPS permanecerá com o firmware 5.7.4, recentemente validado segundo a norma FIPS 140-3, para manter a conformidade com as regulamentações. A série YubiKey CCN também permanecerá na versão 5.7.4 enquanto passa pelo processo final de recertificação.

Para obter mais detalhes sobre a YubiKey 5.8, acesse a publicação no blog da Yubico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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