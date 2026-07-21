Yubico estende le passkey oltre l'autenticazione affidabile e nell'autorizzazione verificata con il lancio di YubiKey 5.8

STOCCOLMA, SANTA CLARA, Calif. e SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il pioniere di autenticazione resistente al phishing e creatore della passkey originale, la YubiKey, oggi ha annunciato la disponibilità generale della sua YubiKey 5.8, segnando un'espansione del ruolo della passkey da autenticazione sicura per includere l'autorizzazione verificabile, basata sull'hardware. Il nuovo firmware garantisce una base per i flussi di lavoro aziendali sicuri nei portafogli di identità, la firma dei documenti e le approvazioni basate sull'intelligenza artificiale, fornendo al contempo agli sviluppatori le competenze critiche necessarie per testare, progettare e implementare in tempi brevi queste funzionalità di sicurezza di nuova generazione.

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