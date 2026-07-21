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Yubico estende le passkey oltre l'autenticazione affidabile e nell'autorizzazione verificata con il lancio di YubiKey 5.8

YubiKey 5.8 estende la garanzia basata sull'hardware dall'autenticazione ai flussi di lavoro emergenti di firma digitale, portafoglio, pagamenti e approvazione agentica

In an era where securing human and non-human identities is critical, YubiKey 5.8 strengthens the hardware root of trust—expanding hardware-backed assurance beyond login, enabling verifiable digital actions for the next generation of AI-based workflows.

STOCCOLMA, SANTA CLARA, Calif. e SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il pioniere di autenticazione resistente al phishing e creatore della passkey originale, la YubiKey, oggi ha annunciato la disponibilità generale della sua YubiKey 5.8, segnando un'espansione del ruolo della passkey da autenticazione sicura per includere l'autorizzazione verificabile, basata sull'hardware. Il nuovo firmware garantisce una base per i flussi di lavoro aziendali sicuri nei portafogli di identità, la firma dei documenti e le approvazioni basate sull'intelligenza artificiale, fornendo al contempo agli sviluppatori le competenze critiche necessarie per testare, progettare e implementare in tempi brevi queste funzionalità di sicurezza di nuova generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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