La web japonesa de comercio electrónico transfronterizo “WAFUU.COM” presenta a su mascota oficial, “Mochi”

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--QRESTIA Inc. (sede central: Shibuya, Tokio; presidente y director ejecutivo: Hidemasa Fukada) se complace en anunciar que WAFUU.COM, su sitio de comercio electrónico transfronterizo, ha presentado a su nueva mascota oficial, Mochi. Mochi representará el carácter cercano y amable de WAFUU.COM en su sitio web, redes sociales, campañas, folletos incluidos en los paquetes y otros materiales creativos, con el fin de conectar con los seguidores de todo el mundo.

Una pequeña felicidad desde Japón — conoce a Mochi, la nueva mascota oficial de WAFUU.COM. Share

El video de estreno ya está disponible en el sitio web oficial de Mochi: https://mochi.wafuu.com/

1. Acerca de Mochi

Mochi nació para encarnar el sencillo placer de elegir productos japoneses. Su silueta suave y redondeada, su expresión amable y sus detalles distintivos y entrañables están diseñados para que tanto quienes visitan por primera vez como los usuarios habituales, admiradores de larga data de la cultura japonesa, se sientan bienvenidos. Es un personaje que la gente querrá volver a ver, guardar y compartir.

2. Planes con vista al futuro

El sitio web oficial de Mochi, lanzado con el lema “Una pequeña muestra de alegría desde Japón”, presenta el perfil de Mochi, la historia de su origen, detalles de su diseño, una galería y el video de estreno, a los que seguirán nuevas imágenes y contenidos de temporada.

Mochi también aparecerá progresivamente en la página de perfil específica de WAFUU.COM, en videos cortos en redes sociales y publicaciones de temporada, en imágenes de campañas, boletines informativos por correo electrónico y en los folletos que se incluyen en los paquetes. Ya está disponible un kit de prensa (que incluye imágenes con fondo transparente y blanco, texto de perfil y combinaciones de logotipos) para los medios de comunicación, los creadores y los socios.

3. Acerca de WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) es un sitio de comercio electrónico transfronterizo que ofrece los productos más atractivos de Japón a los aficionados de todo el mundo: desde artículos de papelería, productos de personajes y artículos para pasatiempos hasta aperitivos, cosméticos y productos de estilo de vida. La web, que realiza envíos a 125 países y regiones, y admite 21 idiomas y pagos en múltiples monedas, ofrece una experiencia de compra verdaderamente sin fronteras.

4. Comentario del director ejecutivo

“Mochi materializa el deseo de WAFUU.COM de acercar la alegría de Japón al mundo, de manera más libre. Diseñamos una calidez que se transmite más allá de las palabras. Además de vender productos, Mochi está aquí para que descubrir WAFUU.COM sea una experiencia aún más feliz y agradable, y esperamos que se convierta en un personaje querido en todas partes. Nos encantaría contar con su apoyo en las redes sociales”.

— Hidemasa Fukada, presidente y director ejecutivo de QRESTIA Inc.

Enlaces

Sitio oficial de Mochi: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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