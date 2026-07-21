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Yubico breidt passkeys uit buiten de vertrouwde authenticatie naar geverifieerde authorisatie met de lancering van YubiKey 5.8

YubiKey 5.8 breidt door hardware ondersteunde verzekering uit van authenticatie naar opkomende digitale ondertekening, wallet, betaling en agentic goedkeuringsworkflows

In an era where securing human and non-human identities is critical, YubiKey 5.8 strengthens the hardware root of trust—expanding hardware-backed assurance beyond login, enabling verifiable digital actions for the next generation of AI-based workflows.

STOCKHOLM & SANTA CLARA, Calif. & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), de pionier in phishing-bestendige authenticatie en maker van de YubiKey, de originele passkey, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid aan van zijn YubiKey 5.8 en markeert hiermee een uitbreiding van de rol van de passkey van veilige authenticatie om voortaan verifieerbare, door hardware ondersteunde authorisatie te omvatten. De nieuwe firmware verschaft een grondslag voor veilige bedrijfsworkflows in identiteitswallets, documentondertekening en door AI aangestuurde goedkeuringen, terwijl het ontwikkelaars ook de nodige kritieke capaciteiten biedt om deze veiligheidsfuncties van de volgende generatie tijdig te testen, te ontwerpen en te integreren.

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Contacts

Voor mediavragen:
Communicatieteam Yubico
press@yubico.com

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