Yubico breidt passkeys uit buiten de vertrouwde authenticatie naar geverifieerde authorisatie met de lancering van YubiKey 5.8

STOCKHOLM & SANTA CLARA, Calif. & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), de pionier in phishing-bestendige authenticatie en maker van de YubiKey, de originele passkey, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid aan van zijn YubiKey 5.8 en markeert hiermee een uitbreiding van de rol van de passkey van veilige authenticatie om voortaan verifieerbare, door hardware ondersteunde authorisatie te omvatten. De nieuwe firmware verschaft een grondslag voor veilige bedrijfsworkflows in identiteitswallets, documentondertekening en door AI aangestuurde goedkeuringen, terwijl het ontwikkelaars ook de nodige kritieke capaciteiten biedt om deze veiligheidsfuncties van de volgende generatie tijdig te testen, te ontwerpen en te integreren.

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