Wasabi und Megaport gehen strategische Partnerschaft für KI- und Cloud-Infrastruktur ein

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Das Hot-Cloud-Storage-Unternehmen Wasabi Technologies geht eine strategische Partnerschaft mit Megaport Limited ein, einer weltweit führenden Plattform für automatisierte Infrastruktur. Wasabi bildet die Cloud-Object-Storage-Ebene von Megaport Storage. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen daran, die nächste Generation der Neocloud-Infrastruktur zu entwickeln.

Künstliche Intelligenz (KI) hat neue Anwendungsfälle und Technologien hervorgebracht, die eine spezialisierte Infrastruktur erfordern. Diese muss den hohen Anforderungen an Rechenleistung, Netzwerkkapazität und Storage gerecht werden, die für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Anwendungen notwendig sind. Neoclouds bieten speziell für KI entwickelte Cloud-Dienste wie Hochleistungsrechner und sichere Datenspeicherung. Für bestimmte Workloads stellen sie außerdem eine kosteneffiziente Alternative dar, da sie die Effizienz steigern und Kosten besser prognostiziert werden können.

„Unsere Kunden suchen nach einer Infrastruktur, die einfacher und vernetzter ist und speziell für moderne Workloads entwickelt wurde“, sagt Michael Reid, CEO von Megaport. „Durch die Kombination des globalen Netzwerks von Megaport mit der Cloud-Object-Storage-Plattform von Wasabi erweitern wir unser Infrastrukturportfolio. So bieten wir einen skalierbaren Storage-Dienst, mit dem Unternehmen ihrem Datenwachstum gerecht werden können und der eben jede Hochleistungstechnologien ergänzt, auf denen moderne KI-Anwendungen basieren.“

Der neue Object-Storage-Service ist über die Megaport-Plattform in den unterstützten Regionen verfügbar. Er kombiniert den leistungsstarken und kostentransparenten Cloud-Storage von Wasabi mit dem globalen privaten Netzwerk von Megaport. So können Kunden über eine einzige automatisierte Oberfläche sicheren, skalierbaren Object-Storage sowie Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellen. Das Angebot unterstützt KI-Datenplattformen, Data Lakes, Analysen, Cloud-native Anwendungen, Medien- und Content-Repositorys, Cyber-Resilienz, Backups und andere Object-Storage-Workloads im Cloud-Maßstab.

„Unternehmen bauen zunehmend moderne Infrastrukturen auf. Dabei kombinieren sie die besten Dienste verschiedener Anbieter, anstatt sich auf einen einzigen Cloud-Anbieter zu verlassen“, sagt Dave Friend, CEO und Mitbegründer von Wasabi. „Megaport teilt unsere Vision eines offenen, vernetzten Cloud-Ökosystems, in dem Netzwerk, Rechenleistung und Cloud-Object-Storage nahtlos zusammenarbeiten. Ganz gleich, ob Kunden KI-Datenplattformen, moderne Anwendungen, Medien-Workflows oder Strategien zur Cyber-Resilienz entwickeln – sie benötigen Storage, der planbar skaliert. Gleichzeitig muss er weltweit hohe Performance bieten und sich nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen.“

Die Partnerschaft baut auf Megaports Vision auf, eine integrierte KI-Cloud-Plattform bereitzustellen, die Netzwerk-, Rechen- und speziell entwickelte Storage-Dienste vereint. Durch die Übernahme von Latitude.sh hat Megaport sein Angebot auf GPU-gestützte Rechenleistung ausgeweitet, während hochleistungsfähige Storage-Technologien latenzempfindliche KI-Workloads unterstützen. Wasabi ergänzt diese Architektur durch eine universelle Cloud-Object-Storage-Plattform für KI, Analytik, Unternehmensanwendungen, Cyber-Resilienz und Cloud-native Workloads. So können Unternehmen Daten über eine global skalierbare Object-Storage-Lösung nahtlos zwischen ihren KI- und Cloud-Umgebungen verschieben, verwalten und darauf zugreifen.

Im Rahmen der Partnerschaft erweitert Megaport die private Hochgeschwindigkeitsanbindung auf die 16 globalen Speicherregionen von Wasabi. Dadurch können Kunden innerhalb weniger Minuten dedizierte Verbindungen zum Cloud-Object-Storage einrichten und gleichzeitig von dedizierten privaten Verbindungen, einer konstanten Netzwerkleistung und besser vorhersehbaren Speicherkosten profitieren.

Die Unternehmen werden weiterhin zusammenarbeiten, um technische Integration zu vertiefen sowie bei gemeinsamen Markteinführungsinitiativen und neuen Lösungen. Dabei verbinden sie den Cloud-Object-Storage von Wasabi mit der Netzwerkplattform und der KI-Infrastruktur von Megaport. Gemeinsam unterstützen sie andere Unternehmen beim Aufbau flexibler, leistungsstarker Cloud-Umgebungen. Diese sind für KI, Analytik, moderne Anwendungen, Medien-Workflows, Cyber-Resilienz und die nächste Generation datenintensiver Workloads optimiert.

Über Wasabi Technologies

KI ist nur so leistungsfähig wie die Daten, auf denen sie basiert. Wasabi bietet einfachen und planbaren Cloud-Storage, mit dem Unternehmen eine Dateninfrastruktur für KI, Analytik, Cyber-Resilienz, Medien und Cloud-native Anwendungen aufbauen können. Ohne die „Hyperscaler-Steuer“ gibt Wasabi Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu verschieben, darauf zuzugreifen und sie zu nutzen. So hilft das Unternehmen ihnen, ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Mit 16 Speicherregionen und Kunden in mehr als 100 Ländern bietet Wasabi die globale Reichweite, Leistung und Zuverlässigkeit, die erforderlich sind, um die nächste Generation von KI und datengesteuerten Innovationen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter https://wasabi.com/de

Über Megaport

Die Bereitstellung von Infrastruktur sollte schnell und einfach sein. Mit seinem softwaredefinierten Ansatz stellt Megaport private Compute-, Netzwerk- und Storage-Ressourcen weltweit, sicher und bedarfsgerecht bereit. Unternehmen können ihre Infrastruktur mit nur wenigen Klicks aufbauen und skalieren, private Verbindungen einrichten und innerhalb weniger Minuten auf globale Endpunkte zugreifen. Führende Unternehmen weltweit vertrauen auf Megaport. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Service-Providern, Rechenzentren und Systemintegratoren an mehr als 1.100 angebundenen Standorten weltweit zusammen.