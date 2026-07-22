كشفت منصة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود اليابانية "WAFUU.COM" عن شخصية التميمة الرسمية "Mochi"

--(BUSINESS WIRE)--طوكيويسر شركة .QRESTIA Inc (التي يقع مقرها الرئيسي في: شيبويا، بطوكيو؛ ورئيسها ومديرها التنفيذي: Hidemasa Fukada) أن تعلن أن WAFUU.COM، موقع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، قد كشف النقاب عن شخصية التميمة الرسمية الجديدة، Mochi. ستمثل Mochi دفء WAFUU.COM وودها عبر موقعها على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات وإدراج الحزم والمواد الإبداعية الأخرى، والتواصل مع المعجبين في كل مكان.

سعادة صغيرة من اليابان — تعرّفوا على موتشي، التميمة الرسمية الجديدة لـ WAFUU.COM. Share

الفيديو الأول متاح الآن على الموقع الرسمي لـ Mochi‏: https://mochi.wafuu.com/

1. عن Mochi

وُلدت Mochi لتجسيد البهجة البسيطة الكامنة في اختيار المنتجات اليابانية. صُمم شكلها المستدير الناعم، وتعابيرها اللطيفة، وتفاصيلها المميزة والجذابة لتكون مرحبة بالزوار الجدد ومحبي الثقافة اليابانية على حد سواء؛ وهي شخصية يرغب الناس في رؤيتها مرة أخرى، وحفظها، ومشاركتها.

2. الخطط المستقبلية

يتضمن الموقع الرسمي لـ Mochi، الذي تم إطلاقه تحت شعار "سعادة صغيرة من اليابان"، ملف Mochi الشخصي، وقصة نشأتها، وتفاصيل تصميمها، ومعرضًا، وفيديو الظهور الأول، على أن تتبعها صور ومحتوى موسمي جديد.

ستظهر Mochi تدريجيًا أيضًا على الصفحة الشخصية المخصصة لها في WAFUU.COM، وفي مقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات الموسمية، ومرئيات الحملات، والنشرات البريدية، والكتيبات المرفقة مع الطرود. المجموعة الصحفية —التي تتضمن أصولاً ذات خلفيات شفافة وبيضاء، ونصًا تعريفيًا، وشعارات مدمجة— متاحة الآن للإعلاميين، وصناع المحتوى، والشركاء.

3. حول WAFUU.COM

WAFUU.COM‏ (https://wafuu.com/) هي منصة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود توصل أكثر منتجات اليابان جاذبية إلى المعجبين حول العالم — بدءاً من الأدوات المكتبية، والسلع التي تحمل طابع الشخصيات، ومستلزمات الهوايات، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة، ومستحضرات التجميل، ومنتجات نمط الحياة. مع الشحن إلى 125 دولة ومنطقة، ودعم 21 لغة وعملات متعددة، توفر تجربة تسوق عالمية حقًا.

4. تعليق الرئيس التنفيذي

"تمنح Mochi شكلاً لرغبة WAFUU.COM في تقريب بهجة اليابان، بشكل أكثر حرية، إلى العالم. لقد صممنا الدفء الذي يأتي دون كلمات. إلى جانب بيع المنتجات، وُجدت Mochi لجعل اكتشاف WAFUU.COM أكثر سعادة ولطفًا، ونأمل أن نطورها لتصبح شخصية محبوبة في كل مكان. يسعدنا تلقي دعمكم على وسائل التواصل الاجتماعي".

— Hidemasa Fukada، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة .QRESTIA Inc

الروابط

الموقع الرسمي Mochi‏: https://mochi.wafuu.com/

YouTube:‏ ‏ https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: ‏‏ https://wafuu.com/