ClickHouse wurde als Principal Partner und Front of Shirt Sponsor des Fulham Football Club bekannt gegeben

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Der Fulham Football Club ist stolz darauf, ClickHouse, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Echtzeitanalysen, Dateninfrastruktur und KI-Anwendungen spezialisiert hat, als seinen neuesten Principal Partner und Front of Shirt Sponsor der Herren-Erstmannschaft bekannt zu geben.

ClickHouse wird während dieser auf mehrere Jahre angelegten Partnerschaft einen prominenten Platz auf der Vorderseite der Heim-, Auswärts- und Dritttrikots der Herren-Erstmannschaft erhalten. Außerdem wird ClickHouse während der gesamten Laufzeit der Partnerschaft im Craven Cottage, auf den digitalen Kanälen des Vereins, auf Matchday-Artikeln und bei einer Reihe von Erlebnissen für die Fans präsent sein. Das Heimtrikot des FC Fulham wird am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, vorgestellt. Updates dazu finden Sie auf dem Instagram-Kanal des Vereins.

Unsere Kooperation macht den fortwährenden Fokus von Fulham auf Innovation, Leistung und die Schaffung fesselnder Erlebnisse für die Fans sowohl im Craven Cottage als auch auf den digitalen Plattformen des Vereins deutlich. ClickHouse wird den Club nicht nur bei der Modernisierung seiner Prozesse unterstützen; gemeinsam werden wir auch Bemühungen zur Weiterbildung unserer Communitys in Bezug auf die Zukunft der Technologie fördern und Möglichkeiten schaffen, ihre Kompetenzen in den Bereichen Daten und künstliche Intelligenz in der Praxis auszubauen.

ClickHouse ist eine Open-Source-Datenbank mit Fokus auf Geschwindigkeit. Wenn Sie online etwas suchen und sofort eine Antwort erhalten, ist wahrscheinlich ClickHouse im Hintergrund am Werk. Entwickler und Unternehmen weltweit, einschließlich Meta, OpenAI, Sony, Tesla und Visa, nutzen ClickHouse und steuern ihrerseits dazu bei, wodurch es sich zu einem wahrhaft globalen Open-Source-Projekt entwickelt hat. Mit zunehmender Bedeutung der KI hat sich ClickHouse als Datenbank der Wahl etabliert, da KI Echtzeit-Kontext benötigt, um präzise Ergebnisse zu liefern.

Jon Don-Carolis, Chief Revenue Officer beim Fulham Football Club, zu der Partnerschaft:

„Wir freuen uns sehr, ClickHouse als Principal Partner und Front of Shirt Sponsor der Herren-Erstmannschaft begrüßen zu dürfen. ClickHouse ist ein ambitioniertes, schnell wachsendes Technologieunternehmen, und im Zuge der fortgesetzten Investitionen von Fulham in seine langfristige Zukunft auf und abseits des Spielfelds spiegelt diese Partnerschaft unser gemeinsames Engagement für Innovation, Fortschritt und den Aufbau enger Beziehungen zu Fans auf der ganzen Welt wider.“

Aaron Katz, CEO von ClickHouse, sagte:

„ClickHouse freut sich sehr, unsere strategische Partnerschaft mit dem Fulham Football Club bekannt zu geben. Beide Organisationen teilen Werte wie Spitzenleistung, Ehrgeiz und Exzellenz. Geschwindigkeit ist für uns beide von entscheidender Bedeutung: Die Entscheidungen, die auf dem Spielfeld in Sekundenbruchteilen getroffen werden müssen, unterscheiden sich nicht wesentlich von den in Millisekunden getroffenen Entscheidungen unserer Datenbank, die in jedem Augenblick für viele der einflussreichsten Unternehmen der Welt bereitgestellt werden. Diese gemeinsame Grundlage war entscheidend für unsere Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, Fulhams Ambitionen in der Premier League, auf und neben dem Spielfeld, zu unterstützen.“

Der Fulham Football Club und ClickHouse werden während der gesamten Dauer der Partnerschaft zusammenarbeiten, um Aktionen zur Förderung von Innovation, Leistung und der Macht von Echtzeit-Erkenntnissen durchzuführen und so für die Fans im Craven Cottage, über digitale Kanäle und innerhalb der gesamten Fulham-Gemeinschaft fesselnde Erlebnisse zu schaffen.

Über ClickHouse

ClickHouse ist eine schnelle Open-Source-Spaltendatenbank, die für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud ist auf maximale Leistungsfähigkeit ausgelegt und bietet die herausragende Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, die Anwendungen benötigen, welche sofortige Einblicke aus großen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und dadurch ein höheres Abfragevolumen und komplexere Abfragen generieren, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Meta, OpenAI, Sony, Tesla und Visa und unterstützt Teams dabei, mithilfe einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform Erkenntnisse zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter clickhouse.com.

Über den Fulham Football Club:

Der Fulham Football Club wurde 1879 als lokale Kirchenmannschaft für Jungen unter dem Namen Fulham St. Andrew’s gegründet. Als ältester Erstligaclub Londons blickt der FC Fulham auf eine lange und bewegte Geschichte von fast 150 Jahren zurück und gilt zu Recht als Londons „Original Football Club“, da in seinem Heimstadion, dem Craven Cottage, bereits seit dem Jahr 1896 – also seit 130 Jahren – Spiele ausgetragen werden.

Die Herrenmannschaft schaffte 2001 zum ersten Mal den Aufstieg in die Premier League und spielte bis 2013 in der höchsten englischen Spielklasse. 2010 erreichte der FC Fulham das Finale der ersten Ausgabe der Europa League, unterlag dort jedoch Atlético Madrid in der Verlängerung mit 1:2. Zu den jüngsten Erfolgen der Herrenmannschaft zählen der Aufstieg in die Premier League, nachdem sie 2018 und 2020 die Play-off-Endspiele der Championship gewonnen hatte. Außerdem schaffte der Club 2022 durch den Gewinn der Championship den Aufstieg in die Premier League.

Shahid Khan, Chairman des FC Fulham und Eigentümer der Jacksonville Jaguars aus der National Football League, übernahm den Verein im Jahr 2013. Die Vision des Chairmans für die neue Riverside-Tribüne hat die Zukunft des Vereins im Craven Cottage gesichert und die Kapazität auf über 28.000 Plätze erhöht – mit einer Tribüne, die eine Reihe außergewöhnlicher Hospitality-Angebote bereithält. Außerdem hat die Entwicklung des Fulham Pier am Ufer der Themse ein Weltklasse-Ausflugsziel geschaffen, das man das ganze Jahr über besuchen kann.

Erste Herrenmannschaft:

In der letzten Saison erreichte die erste Herrenmannschaft des FC Fulham den 11. Platz in der Premier League und zog ins Viertelfinale des Ligapokals ein. 2026/27 wird die Mannschaft von Álvaro Arbeloa geführt, der am 7. Juli 2026 zum Cheftrainer ernannt wurde. Das erste Spiel der Mannschaft der neuen Premier-League-Saison 2026/27 wird ein Heimspiel am 24. August 2026 im Craven Cottage gegen Chelsea sein.

Erste Damenmannschaft:

Die Damenmannschaft des FC Fulham beendete das Spieljahr 2025/26 in der vierten Spielklasse der FA Women’s National League Division One South-East als Champions und blieb während der gesamten Saison ungeschlagen. Diese beeindruckende Leistung markierte zwei komplette Spielzeiten ohne Niederlage in der Liga. Head Coach Steve Jaye und sein Team werden in der Saison 2026/27 in der Tier 3 FA Women’s National League Southern Premier Division antreten.

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