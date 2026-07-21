غرفة تجارة هوليوود توسّع أعمالها وتدخل قطاع الضيافة الفاخرة

--(BUSINESS WIRE)--هوليوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكيةفي خطوة تمثّل فصلاً جديداً في مسيرة توسّعها، أعلنت غرفة تجارة هوليوود، وهي الجهة التي تقف وراء ممشى مشاهير هوليوود (Hollywood Walk of Fame®) الأسطوري ولافتة هوليوود (Hollywood Sign®) التاريخية، اثنين من أبرز المعالم الثقافية وأكثرها شهرة على مستوى العالم، عن دخولها إلى قطاع الضيافة الفاخرة من خلال شراكة استراتيجية مع The Scene Hotels & Resorts لإطلاق علامة Hollywood Hotels & Residences التجارية.

بفضل خبرتها الواسعة التي تزيد على 40 عاماً في مجالات الضيافة والسفر وتطوير العلامات التجارية، ستتولى شركة The Scene Hotels & Resorts قيادة مسيرة تطوير وإدارة العلامة التجارية الجديدة. وستساهم هذه الشراكة بنقل تجربة أسلوب الحياة المستوحى من هوليوود إلى محفظة من الفنادق الفاخرة والمساكن الراقية حول العالم، لتقديم وجهات غامرة ونابضة بالحياة تستلهم روح عاصمة الترفيه العالمية.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة التاريخية، قال رون فريرسون منصب الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة هوليوود: "لا تقتصر هذه الشراكة على توسيع حضور علامة هوليوود ومكانتها، إنما تجسّد رؤيتنا لهوليوود باعتبارها العاصمة العالمية للترفيه والإبداع والتجارة." وأضاف: "ومن خلال سعينا إلى بناء وترسيخ شراكاتنا العالمية، نحن نسعى إلى إطلاق منظومة متكاملة من الفرص الجديدة التي تدعم قطاعات السياحة والاستثمار والابتكار، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لخدمة الأجيال المقبلة."

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب الإعلان عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لـ20 عاماً بين غرفة تجارة هوليوود وشركة The Scene Hotels & Resorts لتأسيس حضور عالمي جديد. ستضمّ المحفظة الجديدة مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن الفاخرة المصممة لتوفير تجارب متكاملة تجمع بين الإقامة الراقية، والمساحات الاجتماعية الحيوية، وتجارب الطعام المتميزة، والفعاليات الترفيهية والثقافية المستوحاة من إرث هوليوود والهوية الفريدة لكل وجهة محلية. ومع استمرار توسّع العلامة ونموّها، سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة تعزز حضورها وترسّخ رؤيتها لتقديم وجهات استثنائية.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ التوصّل إلى هذه الشراكة الاستراتيجية بجهود ووساطة شركة United Talenty Agency.

لمحة عن غرفة تجارة هوليوود:

تعمل غرفة تجارة هوليوود منذ تأسيسها عام 2021 على دعم مسيرة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الثراء الثقافي والرفاه المجتمعي في هوليوود. تمثّل غرفة تجارة هوليود ما يقرب من 700 مؤسسة، يعمل لديها أكثر من 148 ألف موظف، ما يجعلها أكبر وأقوى منظمات الأعمال في هوليوود.

بصفتها المدافع الأول عن مجتمع الأعمال في هوليوود، تجمع الغرفة نخبة من قادة الأعمال من مختلف القطاعات لدعم المبادرات التي تعزز الاقتصاد المحلي وترتقي بجودة حياة الأفراد وترسّخ ريادة هوليوود ومكانتها العالمية كعاصمة الترفيه، والسياحة، والاستثمار، والابتكار.

وتفخر الغرفة بتولي مسؤولية الإشراف على اثنين من أبرز المعالم الثقافية العالمية وأكثرها شهرة وتميزاً، وهما ممشى مشاهير هوليوود الأسطورية ولافتة هوليوود التاريخية، وتتولى الحفاظ عليهما والترويج لهما باعتبارهما رمزين عالميين يجسدان هوية هوليوود ويخدمان مصالح سكانها ومجتمع أعمالها وزوارها.

يشغل رون فريرسون منصب الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة هوليوود، إلى جانب دان هالدين، في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات وجيري نيومان في منصب رئيس مجلس الإدارة للفترة 2026-2027.

لمحة عن علامة Hollywood Hotels & Residences:

تعدّHollywood Hotels & Residences علامة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة تجلب سحر هوليوود وإبداعها وجاذبيتها الخالدة إلى مجموعة من الوجهات الاستثنائية حول العالم. تتعاون العلامة التجارية مع أصحاب الفنادق والمستثمرين ومطوّري المشاريع العقارية لتطوير منظومة متكاملة من الفنادق الفاخرة والمساكن المتميزة وخلق تجارب حياتية مترفة واستثنائية مستوحاة من الإرث العريق لهوليوود في صناعة الترفيه، وفن رواية القصص، وريادة الابتكار. يجسّد كل مشروع ثمرة التقاء الإبداع السينمائي بالضيافة الراقية والتجارب الغنية التي تعكس الخصوصية المحلية، لإنشاء وجهات استثنائية تمثّل حيوية هوليوود وسحرها، وتحتفي بالإرث الثقافي للمكان وهويته الأصيلة.

*المصدر: ايتوس واير