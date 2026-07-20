La Cámara de Comercio de Hollywood se expande al sector de la hospitalidad de lujo

HOLLYWOOD, California--(BUSINESS WIRE)--La Cámara de Comercio de Hollywood, reconocida por el icónico Hollywood Sign® y el Hollywood Walk of Fame®, se expande al sector de la hospitalidad de lujo mediante una alianza estratégica con The Scene Hotels & Resorts para lanzar Hollywood Hotels & Residences.

The Scene Hotels & Resorts, respaldada por más de 40 años de experiencia combinada en los sectores de la hospitalidad, los viajes y el desarrollo de marcas, liderará el desarrollo y la gestión de la nueva marca. La alianza llevará el estilo de vida de Hollywood a hoteles de lujo y residencias de marca en todo el mundo, y dará vida a destinos inmersivos inspirados en la capital mundial del entretenimiento.

"Esta alianza representa mucho más que una expansión de la marca Hollywood: refleja nuestra visión de Hollywood como el principal centro de entretenimiento del mundo, la creatividad y los negocios", afirmó Ron Frierson, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood. "Al fortalecer nuestras alianzas internacionales, estamos creando nuevas oportunidades para el turismo, la inversión, la innovación y el crecimiento económico sostenible para las generaciones futuras".

El lanzamiento se produce tras el anuncio de una alianza estratégica de 20 años entre la Cámara de Comercio de Hollywood y The Scene Hotels & Resorts. El portafolio incluirá propiedades de lujo con alojamientos prémium, espacios sociales, experiencias gastronómicas y una programación de actividades que celebrará el legado de Hollywood y la cultura de cada destino. A medida que el portafolio continúe expandiéndose, se anunciarán nuevos proyectos.

La alianza fue gestionada por United Talent Agency.

Acerca de la Cámara de Comercio de Hollywood

Fundada en 1921, la Cámara de Comercio de Hollywood tiene como misión impulsar la vitalidad económica, la riqueza cultural y el bienestar cívico de Hollywood. Representa a cerca de 700 organizaciones miembros que, en conjunto, emplean a más de 148 000 personas, lo que la convierte en la organización empresarial más grande e influyente de Hollywood.

Como principal defensora de la comunidad empresarial de Hollywood, la Cámara reúne a líderes de diversos sectores para impulsar iniciativas que fortalecen la economía local, mejoran la calidad de vida. Esto consolida la posición de Hollywood como el principal destino mundial para el entretenimiento, el turismo, la inversión y la innovación.

La Cámara es, además, la entidad responsable de preservar y promover dos de los íconos culturales más reconocidos del mundo: el emblemático Hollywood Walk of Fame y el legendario Hollywood Sign. En nombre de Hollywood y de sus residentes, empresas y visitantes, vela por la conservación y proyección internacional de estos símbolos.

Ron Frierson es el presidente y director ejecutivo (CEO) de la organización; Dan Halden, el director de operaciones (COO); y Jerry Neuman preside el Consejo Directivo durante el período 2026-2027.

Acerca de Hollywood Hotels & Residences

Hollywood Hotels & Residences es una marca de hospitalidad de lujo orientada al estilo de vida. Lleva el glamur, la creatividad y el atractivo atemporal de Hollywood a destinos excepcionales de todo el mundo. En colaboración con propietarios de hoteles, inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, la marca desarrolla hoteles de lujo, residencias de marca y experiencias de estilo de vida inspiradas en el legado de Hollywood en el entretenimiento, la narración de historias y la innovación. Cada propiedad combina un diseño de inspiración cinematográfica, una propuesta de hospitalidad de alto nivel y experiencias auténticas vinculadas al entorno local. Esto da lugar a destinos que reflejan la energía de Hollywood sin perder de vista la cultura y la identidad propias de cada lugar.

*Fuente: AETOSWire

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