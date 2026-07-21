好莱坞商会进军高端酒店业

美国加利福尼亚州好莱坞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 好莱坞商会（Hollywood Chamber of Commerce）以拥有标志性的 Hollywood Sign®（好莱坞标志） 和 Hollywood Walk of Fame®（好莱坞星光大道） 而闻名。如今，商会携手 The Scene Hotels & Resorts 达成战略合作，推出 Hollywood Hotels & Residences 品牌。

凭借在酒店、旅游及品牌发展领域逾 40 年的综合专业经验，The Scene Hotels & Resorts 将负责 Hollywood Hotels & Residences 品牌的开发与管理。双方此次合作将把好莱坞生活方式带到全球各地的高端酒店及品牌住宅项目，打造以世界娱乐之都为灵感的沉浸式目的地体验。

好莱坞商会总裁兼首席执行官 Ron Frierson 表示：“此次合作所代表的意义，远不止于好莱坞品牌的延伸，更彰显了我们将好莱坞打造成为全球首屈一指的娱乐、创意与商业中心的愿景。通过进一步深化国际合作伙伴关系，我们正为旅游业、投资、创新以及可持续经济发展创造新的机遇，并为未来世代奠定坚实基础。”

此次发布紧随好莱坞商会与 The Scene Hotels & Resorts 宣布达成为期 20 年的合作协议之后。Hollywood Hotels & Residences 品牌组合将汇聚一系列高端酒店及品牌住宅项目，提供高品质住宿、社交空间、餐饮体验以及以好莱坞深厚传承和各目的地特色文化为主题的精彩活动与体验。随着品牌组合持续扩展，更多项目将陆续公布。

此次合作由 United Talent Agency 促成。

关于好莱坞商会

好莱坞商会成立于1921年，始终致力于促进好莱坞的经济繁荣、文化发展和社区福祉。商会拥有近700家会员机构，其会员单位合计雇用超过14.8万名员工，是好莱坞规模最大、最具影响力的商业组织。

作为好莱坞商业界的核心倡导机构，商会汇聚各行业领袖，积极推动各项举措，助力增强当地经济活力、提升社区生活品质，并进一步巩固好莱坞作为全球首屈一指的娱乐、旅游、投资与创新目的地的领先地位。

好莱坞商会同时肩负着管理和维护全球最具标志性的两大文化地标——标志性的 Hollywood Walk of Fame®（好莱坞星光大道） 和传奇性的 Hollywood Sign®（好莱坞标志）——的重要使命，并代表好莱坞及其居民、企业和游客，持续保护和推广这两大全球文化象征。

Ron Frierson 现任好莱坞商会总裁兼首席执行官，Dan Halden 任首席运营官，Jerry Neuman 任 2026–2027 年度董事会主席。

关于 Hollywood Hotels & Residences

Hollywood Hotels & Residences 是一个奢华生活方式酒店品牌，致力于将好莱坞的璀璨魅力、无限创意与恒久吸引力带向全球卓越目的地。通过与酒店业主、投资者及房地产开发商携手合作，品牌打造以好莱坞在娱乐、叙事和创新领域深厚传承为灵感的奢华酒店、品牌住宅及生活方式体验。品牌旗下每一处物业均巧妙融合电影艺术美学、高品质待客服务与富有当地特色的体验，在展现好莱坞蓬勃活力的同时，礼赞所在目的地独特的文化底蕴与地域风貌，为宾客打造兼具国际魅力与在地特色的目的地体验。

*消息来源： AETOSWire

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