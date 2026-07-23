„OTP Bank” pārņem „Luminor”
„OTP Bank” pārņem „Luminor”
„OTP Bank” iegādāsies 100 % „Luminor Holding” — „Luminor Bank” mātesuzņēmuma — akciju no privātā kapitāla fondu konsorcija, ko pārvalda „Blackstone”, un „DNB Bank”, ja tiks saņemti regulatīvo iestāžu apstiprinājumi.
ŠIS PAZIŅOJUMS ATTIECAS UZ TĀDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU, KURA ATBILST IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS DEFINĪCIJAI TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGAS IZMANTOŠANAS REGULAS (REGULA (ES) Nr.596/2014) 7. PANTA 1. PUNKTA IZPRATNĒ.
TALLINA, Igaunija--(BUSINESS WIRE)--Šodien „Luminor“ paziņo, ka tā akcionāri — „Blackstone“ pārvaldītais privātā kapitāla fondu konsorcijs un „DNB Bank“ — ir vienojušies pārdot savas „Luminor Holding“ akcijas „OTP Bank“. Šis darījums ir nozīmīgs pagrieziena punkts „Luminor“ attīstībā kā vadošajai Baltijas reģiona bankai un nodrošina stabilu pamatu tās nākamajam izaugsmes posmam.
„OTP Bank” veiktā „Luminor” pārņemšana atbalstīs „Luminor” stratēģiju, kuras mērķis ir turpināt nostiprināt savu pozīciju kā vienai no trim vadošajām universālajām bankām Baltijas reģionā, kas izmanto digitāli orientētu darbības modeli, var lepoties ar gūto pieredzi un piedāvā moderno un skalējamo IT platformu. Pēdējo gadu laikā „Luminor” ir ievērojami nostiprinājusi savu biznesa modeli, paplašinājusi klientu bāzi un veicinājusi darbības modeļa digitalizāciju.
Luminor izpilddirektors Vojcehs Sas (Wojciech Sass) norāda:
„Šis darījums ir svarīgs solis mūsu attīstībā. Gan „Luminor“, gan „OTP Bank“ ir vienoti savā apņēmībā rūpēties par klientiem, radīt ilgtermiņa vērtību un finansēt reālo ekonomiku mūsu mājas tirgos. Kļūstot par „OTP Group“ daļu, „Luminor“ saņems atbalstu no pieredzējušas starptautiskas banku grupas, kurai ir spēcīga klātbūtne Centrālajā Eiropā un Austrumeiropā. Es vēlos pateikties „Luminor“ darbiniekiem par viņu ieguldījumu „Luminor“ attīstībā un par viņu nepārtraukto apņēmību atbalstīt mūsu klientus un Baltijas valstu ekonomiku.“
Peters Čani (Péter Csányi), „OTP Bank“ izpilddirektors, piebilst:
„Kā viena no vadošajām banku grupām Centrālajā Eiropā un Austrumeiropā „OTP Group” pēdējo gadu desmitu laikā ir pierādījusi savu spēju radīt pievienoto vērtību jaunajos tirgos. Mēs ieguldām kapitālu, likviditāti un tehnoloģiskās zināšanas pārņemtajās bankās un ievērojam ilgtermiņa īpašnieka pieeju. Balstoties uz „Luminor” spēcīgo tirgus pozīciju, mūsu mērķis ir turpināt stiprināt bankas lomu Baltijas valstīs un veicināt reģiona finanšu sistēmas attīstību, kreditēšanas darbību un finanšu inovācijas.”
Darījuma noslēgšana ir atkarīga no nepieciešamo regulatīvo iestāžu apstiprinājumu saņemšanas.
Šo paziņojumu publicē „Luminor Holding AS“ un „Luminor Bank AS“, un tajā ir iekļauta informācija par šo uzņēmumu biržā kotētajiem vērtspapīriem, kas atbilst iekšējās informācijas definīcijai Regulas (ES) Nr. 596/2014 (turpmāk — „Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula“) 7. panta 1. punkta izpratnē. Saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1055 2. pantu šo paziņojumu sniedz Vojcehs SAss (Wojciech Sass), „Luminor Bank AS“ izpilddirektors, un Mari Moisa (Mari Mõis), „Luminor Holding AS“ izpilddirektore.
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Piezīmes redaktoriem
Par „Luminor“
„Luminor“ ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs mūsu reģionā. Mēs apkalpojam privātpersonu, ģimeņu un uzņēmumu finanšu vajadzības. Mūsu mērķis ir uzlabot klientu un mūsu mājas tirgu finanšu stabilitāti, kā arī atbalstīt to izaugsmi. Papildu informāciju par mums varat atrast: www.luminor.ee.
„Luminor Bank AS“, Liivalaia 45, 10145 Tallina, Igaunija
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