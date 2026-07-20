Epic Flight Academy acuerda la compra de hasta 50 aeronaves Pipistrel Voyager para ampliar su flota de entrenamiento y respaldar el crecimiento continuo de la formación de pilotos

OSHKOSH, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Pipistrel, una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT) y afiliada de Textron Aviation Inc., anunció hoy que Epic Flight Academy será el cliente de lanzamiento del Pipistrel Voyager durante la conferencia de prensa de Textron Aviation en EAA AirVenture 2026. La compañía firmó un acuerdo de compra por hasta 50 aeronaves Voyager, que contempla una orden inicial de 10 entregas a partir de 2027, además de opciones para adquirir hasta 20 aeronaves adicionales en 2028 y otras 20 en 2029. Esta incorporación respaldará la expansión continua de su flota de entrenamiento y responderá a la creciente demanda de formación de pilotos.

Epic Flight Academy es un proveedor de formación aeronáutica con sede en Florida que ofrece programas de capacitación de pilotos conforme a las normativas FAA Part 141 y FAA Part 61, en diversas sedes de Estados Unidos. Con una flota de entrenamiento compuesta por 70 aeronaves —entre ellas Cessna Skyhawk—, Epic continúa invirtiendo en plataformas de formación que impulsan el desarrollo de pilotos.

El Voyager es una aeronave de entrenamiento de última generación, diseñada para responder a las necesidades cambiantes de las escuelas de vuelo y los programas de formación de pilotos de todo el mundo. Fue desarrollada específicamente para cumplir con las nuevas disposiciones de la iniciativa Modernization of Special Airworthiness Certification (MOSAIC), para ampliar tanto las capacidades de la aeronave como las oportunidades de formación para pilotos.

"El Pipistrel Voyager es la incorporación ideal para Epic Flight Academy, ya que complementa su consolidada flota de aeronaves Cessna Skyhawk con una plataforma que amplía aún más las capacidades y la flexibilidad de la formación", afirmó Chris Crow, vicepresidente de Ventas de Aeronaves de Pistón y Utilitarias. "El Voyager complementa la flota de aeronaves Cessna con motor de pistón de la Academia, con la incorporación de una plataforma de entrenamiento eficiente, diseñada específicamente para la formación de pilotos. Gracias a ello, permite ampliar la capacidad de instrucción, acompañar a los alumnos desde la formación básica hasta la avanzada y optimizar el uso de las aeronaves destinadas al entrenamiento".

A medida que las escuelas de vuelo buscan soluciones prácticas y escalables para acompañar su crecimiento, el Pipistrel Voyager pone de manifiesto el compromiso de la compañía con el desarrollo de aeronaves de entrenamiento pensadas para la próxima generación de pilotos. Esta apuesta se apoya en la capacidad de Textron Aviation para diseñar y fabricar aeronaves, respaldada por uno de los portafolios de productos más versátiles de la industria y por una amplia experiencia en el sector aeronáutico.

"En Epic Flight Academy, evaluamos cada aeronave a partir de una pregunta muy simple: ¿contribuye a que nuestros alumnos vuelen con mayor seguridad, mejora la calidad de la formación y hace más eficiente nuestra operación?", afirmó Danny Perna, fundador y director ejecutivo (CEO) de Epic Flight Academy. "El Pipistrel Voyager cumple con esos tres requisitos. Incorpora una plataforma de entrenamiento moderna, desarrollada específicamente para la formación de pilotos, que amplía nuestra capacidad operativa, reduce los costos de operación y contribuye a la formación de la próxima generación de pilotos profesionales. Nos entusiasma convertirnos en el cliente de lanzamiento de Pipistrel y colaborar en el desarrollo del futuro de la formación aeronáutica".

Gracias a su diseño optimizado y a sus bajos costos directos de operación, el Voyager ofrece a las escuelas de vuelo una alternativa eficiente para modernizar sus flotas y acompañar su crecimiento. La aeronave retoma la trayectoria de Pipistrel en el desarrollo de soluciones de entrenamiento eficientes e incorpora mayores capacidades y flexibilidad para responder a una amplia variedad de operaciones.

Acerca de Pipistrel Voyager

El Pipistrel Voyager es una aeronave de entrenamiento de nueva generación, desarrollada específicamente para responder a las nuevas necesidades de la formación de pilotos. Diseñada para ajustarse a las futuras regulaciones MOSAIC, esta aeronave biplaza amplía las posibilidades de las escuelas de vuelo sin renunciar a la eficiencia y la simplicidad que distinguen a Pipistrel. El Voyager permite realizar entrenamiento IFR tanto de día como de noche, está certificado para maniobras intencionales de pérdida y acompaña la formación de pilotos desde las etapas iniciales hasta los niveles más avanzados.

Equipada con aviónica Garmin AXIS, un sistema de piloto automático de tres ejes y un sistema integral de paracaídas balístico, la aeronave incorpora prestaciones avanzadas para la formación, con mayor conciencia situacional y un nivel adicional de seguridad. Con una autonomía prevista de 740 millas náuticas, un motor Rotax 912 ULS y una configuración diseñada específicamente para la instrucción, el Voyager permite a las escuelas de vuelo aprovechar mejor sus aeronaves, realizar programas de formación de mayor duración y aumentar su capacidad de entrenamiento, todo ello con bajos costos de operación.

Acerca de Pipistrel

Pipistrel, afiliada de Textron Aviation Inc. —con sede en Ajdovščina, Eslovenia— se especializa en el desarrollo de soluciones aeronáuticas con propulsión eléctrica, híbrida-eléctrica y convencional. La compañía desarrolla soluciones innovadoras para distintos segmentos, entre ellos la formación de pilotos, la aviación comercial y la defensa. El Velis Electro, la primera y la única aeronave eléctrica con certificación de tipo completa en el mundo, junto con el Alpha Trainer, se han consolidado como referentes para las escuelas de vuelo y la formación de pilotos. Pipistrel está transformando la aviación mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y soluciones de movilidad que contribuyen a construir el futuro de la aviación.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa el progreso de la aviación. Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus equipos en las marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer experiencias de vuelo de primer nivel. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de pistón ligeros y de alto rendimiento hasta aeronaves para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa, Textron Aviation cuenta con uno de los portafolios de productos más versátiles y completos del sector. Su equipo ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en su reconocido rendimiento, confiabilidad y versatilidad, respaldados por una sólida red global de atención y soporte. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

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