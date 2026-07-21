La Chambre de commerce d'Hollywood s’invite dans l'hôtellerie de luxe

HOLLYWOOD, Californie, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Marquant une nouvelle ère dans son expansion internationale, la Chambre de commerce d'Hollywood, l'entité à l’origine du légendaire Hollywood Walk of Fame® et du panneau® historique d’Hollywood, a aujourd’hui annoncé son entrée dans l’univers de l’hospitalité de luxe grâce à un partenariat stratégique avec The Scene Hotels & Resorts pour lancer la marque Hollywood Hotels & Residences.

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs de l'hôtellerie, du voyage et du développement de marques, The Scene Hotels & Resorts assurera la direction du développement et la gestion de la nouvelle marque. Ce partenariat donnera vie à une expérience lifestyle inspirée d'Hollywood au sein d’un portefeuille d'hôtels et de résidences de luxe à travers le monde, proposant des expériences immersives, élégantes et authentiques, inspirées par l'esprit de la capitale mondiale du divertissement.

Commentant cette étape majeure, Ron Frierson, président et PDG de la Chambre de commerce d'Hollywood, a déclaré : « Cette collaboration représente bien plus qu’une simple expansion dans l’évolution de la marque Hollywood ; elle incarne une vision ambitieuse d'Hollywood en tant que capitale mondiale du divertissement, de la créativité et du commerce. En renforçant nos partenariats à l’échelle mondiale, nous façonnons de nouvelles opportunités pour favoriser le tourisme, stimuler l’investissement, et encourager l’innovation, tout en soutenant une croissance économique responsable pour les générations futures. »

Ce lancement fait suite à l'annonce d’un partenariat stratégique de 20 ans entre la Chambre de commerce d'Hollywood et The Scene Hotels & Resorts afin d'établir une nouvelle présence mondiale. Le nouveau portefeuille comprendra une sélection d'hôtels et de résidences de luxe, proposant des hébergements soigneusement conçus, des espaces sociaux élégants, des expériences gastronomiques exclusives, ainsi que des programmes et d’événements culturels célébrant à la fois l’héritage légendaire d’Hollywood et le caractère unique de chaque destination. Au fil de l’expansion mondiale du portefeuille, de nouvelles propriétés et initiatives seront dévoilées pour incarner l’esprit d’Hollywood.

Il convient de noter que ce partenariat stratégique a été facilité et négocié par United Talenty Agency.

À propos de la Chambre de commerce d'Hollywood :

Depuis sa création en 2021, la Chambre de commerce d'Hollywood œuvre à soutenir la prospérité économique, la richesse culturelle et le bien-être communautaire d’Hollywood. Représentant près de 700 organisations membres et employant collectivement plus de 148 000 personnes, la chambre est aujourd’hui reconnue comme la plus grande et la plus influente organisation d’affaires d'Hollywood.

En tant que principal défenseur de la communauté d'affaires d’Hollywood, la Chambre rassemble des leaders d'entreprise de divers secteurs pour soutenir des initiatives qui stimulent l'économie locale, améliorent la qualité de vie et renforcent le leadership et la position mondiale d'Hollywood comme première capitale du divertissement, du tourisme, de l'investissement et de l'innovation.

La Chambre est fière d'assumer la supervision et la promotion du légendaire Hollywood Walk of Fame® et du panneau® historique d’Hollywood, deux des monuments culturels les plus emblématiques au monde, incarnant l'identité d'Hollywood et servant les intérêts de ses habitants, de sa communauté d'affaires et de ses visiteurs.

L’équipe dirigeante de la Chambre de commerce d’Hollywood comprend Ron Frierson, président et directeur général, aux côtés de Dan Halden, directeur des opérations et Jerry Neuman, président du conseil d’administration pour le mandat 2026-2027.

À propos de Hollywood Hotels & Residences :

Hollywood Hotels & Residences est une marque de premier plan dans l'hôtellerie de luxe qui transpose le glamour, la créativité et le charme intemporel d'Hollywood dans des destinations exceptionnelles à travers le monde. En collaborant avec des propriétaires hôteliers, des investisseurs et des promoteurs immobiliers, la marque développe un écosystème complet d'hôtels de luxe et des résidences de marque créant des expériences lifestyle de luxe, inspirées par l'héritage du divertissement d’Hollywood, son art du storytelling et son esprit d’innovation. Chaque projet associe le design cinématographique, l’hospitalité raffinée et les expériences locales authentiques, créant des destinations exceptionnelles qui reflètent l’énergie d'Hollywood, et célèbrent le caractère unique du lieu.

*Source : AETOSWire