OTP Bank omandab Luminori

TALLINN, Eesti--(BUSINESS WIRE)--Luminor teatas täna, et panga aktsionärid – Blackstone'i hallatavate erakapitalifondide konsortsium ja DNB Bank – on sõlminud kokkuleppe müüa oma osalus Luminor Holdingus OTP Bankile. Tehing tähistab olulist verstaposti Luminori kui ühe juhtiva Balti panga arengus ning loob tugeva aluse ettevõtte järgmisele kasvufaasile.

Luminori (OTP Bank) omandamine toetab panga strateegiat tugevdada oma positsiooni Baltikumi ühe juhtiva universaalpangana. Luminor tegutseb kõigis kolmes Balti riigis, rakendab digitaalsetele lahendustele keskenduvat ärimudelit ning tugineb kaasaegsele ja hästi skaleeruvale IT-platvormile. Viimastel aastatel on pank märkimisväärselt tugevdanud oma ärimudelit, kasvatanud kliendibaasi ning kiirendanud tegevuse digitaliseerimist.

Luminori tegevjuht Wojciech Sass ütles:

„See tehing on oluline samm meie arengus. Nii Luminorit kui ka OTP Banki ühendab tugev pühendumus klientidele, pikaajalise väärtuse loomisele ning koduturgude reaalmajanduse toetamisele. OTP Groupi osana saab Luminor tuge kogenud rahvusvaheliselt pangandusgrupilt, millel on tugev kohalolek Kesk- ja Ida-Euroopas. Soovin tänada kõiki Luminori töötajaid nende panuse eest ettevõtte arengusse ning jätkuva pühendumuse eest meie klientidele ja Balti riikide majanduse toetamisel.“

Péter Csányi, OTP panga tegevjuht, lisas:

„OTP Group on Kesk- ja Ida-Euroopa üks juhtivaid pangandusgruppe ning on viimaste aastakümnete jooksul tõestanud oma võimet luua väärtust uutel turgudel. Investeerime omandatud pankadesse kapitali, likviidsust ja tehnoloogilist oskusteavet ning lähtume omanike pikaajalisest vaatest. Tuginedes Luminori tugevale turupositsioonile soovime veelgi tugevdada panga rolli Balti riikides ning panustada piirkonna finantssüsteemi, laenuturu ja finantsinnovatsiooni arengusse"

Tehingu lõpuleviimine sõltub vajalike regulatiivsete kooskõlastuste saamisest.

Käesoleva teate avaldavad Luminor Holding AS ja Luminor Bank AS. Teade sisaldab teavet nende noteeritud väärtpaberite kohta, mis kvalifitseerub siseteabeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 (turukuritarvituse määrus) artikli 7 lõike 1 tähenduses. Turukuritarvituse määruse ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1055 artikli 2 kohaselt avaldavad käesoleva teate Luminor Bank AS-i juhatuse esimees Wojciech Sass ja Luminor Holding AS-i juhatuse esimees Mari Mõis.

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Teave Luminori kohta

Luminor on Baltikumi juhtiv sõltumatu pank ja piirkonna suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja. Teenindame eraisikute, perede ja ettevõtete finantsvajadusi. Meie eesmärk on parandada klientide ja koduturgude finantstervist ning toetada nende kasvu. Lisateavet leiab aadressilt www.luminor.ee.

Luminor Bank AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia

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