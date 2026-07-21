Hollywood Chamber of Commerce進軍奢華旅宿業

加州好萊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hollywood Chamber of Commerce以著名的Hollywood Sign®和Hollywood Walk of Fame®聞名於世，現正透過與The Scene Hotels & Resorts的策略合作夥伴關係，推出Hollywood Hotels & Residences，正式進軍奢華旅宿業。

The Scene Hotels & Resorts在旅宿、旅遊和品牌開發領域累積了超過40年的綜合專業經驗，將領導該品牌的開發與管理。這項合作將把好萊塢的生活方式帶入全球的奢華飯店與品牌住宅，打造以世界娛樂之都為靈感的沉浸式目的地。

Hollywood Chamber of Commerce總裁兼執行長Ron Frierson表示：「這項合作代表的遠不只是好萊塢品牌的擴展，它體現了我們將好萊塢打造為全球娛樂、創意與商業頂尖樞紐的願景。透過深化我們的國際合作夥伴關係，我們正為未來數代人創造觀光、投資、創新和永續經濟成長的新契機。」

此次品牌的推出，是在Hollywood Chamber of Commerce與The Scene Hotels & Resorts宣布達成20年合作夥伴關係之後進行。該系列將以奢華物業為特色，提供頂級住宿、社交空間、美饌體驗，以及慶祝好萊塢傳承與各目的地文化的特色活動。隨著業務規模擴大，未來將公布更多項目。

此合作夥伴關係由United Talent Agency促成。

關於Hollywood Chamber of Commerce

Hollywood Chamber of Commerce成立於1921年，致力於提升好萊塢的經濟活力、文化豐富度與公民福祉。商會代表近700家會員機構（合計僱用超過148,000名員工），是好萊塢規模最大且最具影響力的商業組織。

作為好萊塢商業社群的領先倡導者，商會凝聚跨產業領袖，共同推動各項倡議，以強化在地經濟、提升生活品質，並鞏固好萊塢作為全球娛樂、觀光、投資與創新首選目的地的地位。

商會同時也肩負管理和維護全球兩大著名文化地標——經典Hollywood Walk of Fame與傳奇Hollywood Sign——的重要使命，並代表好萊塢及其居民、企業與遊客維護並推廣這些全球象徵。

Ron Frierson擔任總裁兼執行長，Dan Halden擔任營運長，Jerry Neuman擔任2026–2027年度董事會主席。

關於Hollywood Hotels & Residences

Hollywood Hotels & Residences是一個奢華生活方式旅宿品牌，將好萊塢的魅力、創意與永恆吸引力帶入全球各地卓越的目的地。透過與飯店業主、投資人及房地產開發商的合作，該品牌以好萊塢在娛樂、敘事和創新方面的傳承為靈感，打造奢華飯店、品牌住宅與生活方式體驗。每處物業均結合電影美學設計、高規格旅宿服務及融合在地靈感的體驗，提供兼具好萊塢活力並展現當地文化與特色的目的地。

*來源： AETOSWire

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