Epic Flight Academy gaat akkoord met de aankoop van 50 Pipistrel Voyager-vliegtuigen ter aanvulling van zijn trainersvloot nu het continue training van piloten ondersteunt

OSHKOSH, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Pipistrel, een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT) en filiaal van Textron Aviation Inc., kondigde vandaag Epic Flight Academy aan als de lanceerklant voor de Pipistrel Voyager tijdens de persconferentie van Textron Aviation op EAA AirVenture 2026. Het bedrijf heeft een koopovereenkomst ondertekend voor in totaal 50 Voyager-vliegtuigen, met een bestelling van 10 initiële leveringen die in 2027 zullen aanvangen en opties voor nog eens 20 extra vliegtuigen in 2028 en 20 in 2029, ter ondersteuning van de continue uitbreiding van zijn trainingsvloot en de toenemende vraag naar training voor piloten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.