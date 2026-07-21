Hollywood Chamber of Commerce breidt uit naar luxe horeca

HOLLYWOOD, Californië, Verenigde Staten--(BUSINESS WIRE)--De Hollywood Chamber of Commerce, bekend van het iconische Hollywood Sign® en de Hollywood Walk of Fame®, breidt uit naar de luxe hospitality-sector via een strategisch partnerschap met The Scene Hotels & Resorts om Hollywood Hotels & Residences te lanceren.

The Scene Hotels & Resorts, met meer dan 40 jaar aan gecombineerde expertise in hospitality, reizen en merkontwikkeling, gaat de ontwikkeling en het beheer van het merk leiden. Het partnerschap brengt de Hollywood-lifestyle naar luxe hotels en branded residences over de hele wereld. Hiermee worden meeslepende bestemmingen gecreëerd die zijn geïnspireerd op de entertainmenthoofdstad van de wereld.

"Dit partnerschap is veel meer dan alleen een uitbreiding van het merk Hollywood; het weerspiegelt onze visie op Hollywood als 's werelds belangrijkste knooppunt voor entertainment, creativiteit en commercie", aldus Ron Frierson, President en CEO van de Hollywood Chamber of Commerce. "Door onze internationale partnerschappen te verdiepen, creëren we nieuwe kansen voor toerisme, investeringen, innovatie en duurzame economische groei voor de komende generaties."

De lancering volgt op de bekendmaking van een 20-jarig partnerschap tussen de Hollywood Chamber of Commerce en The Scene Hotels & Resorts. Het portfolio zal bestaan uit luxe locaties met eersteklas accommodaties, sociale ruimtes, culinaire ervaringen en een programmering waarin de erfenis van Hollywood en de cultuur van elke bestemming centraal staan. Naarmate het portfolio groeit, worden er meer projecten aangekondigd.

Het partnerschap werd bemiddeld door United Talent Agency.

Over de Hollywood Chamber of Commerce

Sinds de oprichting in 1921 zet de Hollywood Chamber of Commerce zich in voor het stimuleren van de economische vitaliteit, culturele rijkdom en het maatschappelijk welzijn van Hollywood. Met bijna 700 aangesloten organisaties die samen meer dan 148.000 mensen in dienst hebben, is de Kamer de grootste en meest invloedrijke bedrijfsorganisatie van Hollywood.

Als de belangrijkste belangenbehartiger van de zakelijke gemeenschap in Hollywood brengt de Kamer leiders uit verschillende sectoren samen. Zo steunen ze initiatieven die de lokale economie versterken, de levenskwaliteit verbeteren en de positie van Hollywood als 's werelds belangrijkste bestemming voor entertainment, toerisme, investeringen en innovatie naar een hoger niveau tillen.

Daarnaast beheert de Kamer met trots twee van 's werelds meest herkenbare culturele bezienswaardigheden: de iconische Hollywood Walk of Fame en het legendarische Hollywood Sign. Ze beschermt en promoot deze wereldwijde symbolen namens Hollywood en de lokale inwoners, bedrijven en bezoekers.

Tijdens de termijn 2026-2027 is Ron Frierson de President en Chief Executive Officer, Dan Halden de Chief Operating Officer en Jerry Neuman de bestuursvoorzitter.

Over Hollywood Hotels & Residences

Hollywood Hotels & Residences is een luxe lifestyle-hospitalitymerk dat de glamour, creativiteit en tijdloze aantrekkingskracht van Hollywood naar uitzonderlijke bestemmingen over de hele wereld brengt. Door samen te werken met hoteleigenaren, investeerders en projectontwikkelaars creëert het merk luxe hotels, branded residences en lifestyle-ervaringen die zijn geïnspireerd op het erfgoed van Hollywood op het gebied van entertainment, storytelling en innovatie. Elke locatie combineert een filmisch design met hoogwaardige gastvrijheid en lokaal geïnspireerde ervaringen. Dit levert bestemmingen op die de energie van Hollywood vangen, terwijl ze de cultuur en het karakter van de eigen locatie vieren.

*Bron: AETOSWire