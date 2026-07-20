i-charging inicia a entrega comercial da plataforma de carregamento MAX de até 1,6 MW, desenvolvida em parceria com a SOLUM

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--A i-charging, empresa portuguesa de infraestrutura de carregamento, iniciou a entrega comercial da sua solução MAX. Os primeiros sistemas saíram das instalações no final de junho e estão neste momento a ser instalados junto de clientes em Portugal. A i-charging cumpre assim o calendário anunciado no início do ano. Com uma potência de até 1,6 MW, a plataforma assenta no EV Power Module da SOLUM e constitui o primeiro marco comercial da parceria estratégica entre as duas empresas.

O crescimento dos veículos comerciais pesados elétricos, a expansão das operações de frota e a instalação de hubs de carregamento público fazem crescer, em toda a Europa, a procura por soluções de carregamento de maior capacidade. A isto junta-se uma nova geração de veículos elétricos concebidos para carregamento ultra-rápido. A infraestrutura hoje instalada, porém, responde apenas em parte a estas exigências. Os operadores de frota e de logística precisam sobretudo de sistemas que garantam tempos de carregamento curtos, elevada disponibilidade e eficiência energética. É aqui que entra o MAX, ao juntar o EV Power Module da SOLUM e a arquitetura modular da i-charging num só sistema.

O MAX é hoje a solução de carregamento mais potente e flexível disponível, pensada para hubs públicos de carregamento, depósitos de frota e operações logísticas. A plataforma escala de forma modular entre 50 kW e 1,6 MW num único armário, e é compatível com os principais padrões de carregamento rápido: Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS), o padrão chinês GB/T e ainda o Megawatt Charging System (MCS), pensado para o transporte pesado. Um dos elementos centrais é a alocação dinâmica de potência patenteada pela i-charging, que reparte, em tempo real, a potência disponível por até oito veículos ligados em simultâneo. A distribuição adapta-se à procura real de cada veículo, para que a infraestrutura instalada seja aproveitada da forma mais eficiente possível.

No centro da plataforma está o EV Power Module da SOLUM. Foi concebido para funcionar em paralelo com até 32 módulos, permitindo assim atingir com fiabilidade a classe de potência megawatt num equipamento compacto. Foi esta capacidade de integrar um número elevado de módulos numa arquitetura estável e de alta densidade que pesou na decisão da i-charging em escolher a SOLUM (KRX: 248070) como parceira tecnológica. Criada em 2015 a partir de um spin-off da Samsung Electro-Mechanics, a SOLUM tem vindo a reforçar as suas competências em eletrónica de potência, que respondem hoje às exigências de potência, fiabilidade e escala do carregamento megawatt.

Pedro Silva, CEO da i-charging, sublinha: "Levar um sistema de 1,6 MW do anúncio de produto até uma instalação comercial é um desafio consideravelmente maior do que boa parte da indústria assumiu durante muito tempo. Para além das especificações técnicas de topo no mercado, também é importante a capacidade de escalar, ao ritmo que os operadores de carregamento público ou de frota europeus nos estão hoje a exigir."

Daniel Lee, CEO da SOLUM Europe, acrescenta: "Esta primeira entrega comercial mostra que o EV Power Module da SOLUM pode ser o coração de sistemas de carregamento à escala do megawatt. Com o arranque das entregas europeias em conjunto com a i-charging, o nosso foco está em assegurar que cada megawatt instalado traz valor concreto no dia a dia dos operadores de frota e logística que estão a fazer avançar a eletrificação em Portugal e no resto da Europa."

A partir destas primeiras instalações em Portugal, as duas empresas pretendem alargar de forma faseada a entrega do MAX a outros mercados europeus, contando já com encomendas de outros países, entre os quais a Alemanha e a Suíça. Em paralelo, prevê-se ampliar a utilização do EV Power Module da SOLUM no mercado global de soluções de carregamento para mobilidade elétrica.

Sobre a i-charging

A i-charging é uma empresa portuguesa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, fundada em 2019, com sedes no Porto e em Atlanta. A empresa concebe, produz e assegura o suporte de um ecossistema de carregamento completo, que abrange infraestrutura, inteligência digital, gestão de energia e serviço, tudo construído sobre uma arquitetura única que escala do carregamento público urbano até às operações de frotas pesadas e à mobilidade aérea urbana. A i-charging é certificada segundo as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, e os seus produtos estão homologados para mercados de todo o mundo. Entre os reconhecimentos recebidos contam-se o Deloitte Technology Fast 50 Portugal (vencedor 2024, 2025), o Deloitte Technology Fast 500 EMEA (vencedor 2024) e o Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies 2026. Mais informações em www.i-charging.tech.

Sobre a SOLUM

Criada em 2015 a partir de um spin-off da Samsung Electro-Mechanics, a SOLUM é uma empresa cotada na bolsa KOSPI. Afirma-se como uma referência em soluções de potência, tecnologias de display e etiquetas eletrónicas de prateleira (ESL), impulsionando a inovação no setor global do retalho. Com um compromisso claro com a inovação centrada no cliente e com a transformação sustentável do retalho, a SOLUM desenvolve soluções que permitem aos retalhistas operar de forma mais eficiente num mundo cada vez mais digital. Saiba mais em www.solum-group.com.